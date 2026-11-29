El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, convocó a construir un nuevo Proyecto Sanitario Nacional durante un acto en Córdoba.

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El armado político del gobernador Axel Kicillof sigue desplegando sus piezas en todo el país. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, encabezó hoy una cumbre en Córdoba con militantes, académicos, médicos y profesionales del sector sanitario, donde los convocó a participar de “la construcción de un nuevo Proyecto Sanitario Nacional” y trazar un acuerdo federal en materia sanitaria, ante un posible cambio de gobierno frente al año electoral que se avecina.

“Tenemos un proyecto sanitario y tenemos los cuadros políticos, ahora tenemos que hacer el esfuerzo militante de contarle a cada compañero y compañera de trabajo, de militancia, del territorio no solamente que creemos que la salud es un derecho, sino que sabemos cómo hacerlo y con quién hacerlo. Tenemos que convencerlos de que es absolutamente posible”, sostuvo Kreplak, durante el acto de cierre del 13° Encuentro Nacional de Salud.

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La jornada reunió a más de 7 mil personas del sector sanitario que llegaron de todo el país al campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba. Se acercaron representantes de todas las provincias argentinas, 19 universidades nacionales, organizaciones sociales, sindicales y políticas con el fin de debatir un programa sanitario que tenga como ejes la salud como derecho humano, la solidaridad, la equidad y la responsabilidad indelegable del Estado.

“El sector de la salud tiene que ser un impulsor de la transformación de lo que viene. Por eso dimos las discusiones que dimos, tenemos los ejes que planteamos hoy, como conclusión de un trabajo de mucho tiempo”, sostuvo el titular de la cartera de Salud del gabinete de Axel Kicillof.

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Más de siete mil profesionales y referentes de 19 universidades nacionales asistieron al encuentro sanitario en la sede de la UTN.

No es la primera vez que Kreplak hace una actividad de este tipo. La edición de Córdoba forma parte de un proceso de debate y articulación que, desde principios de octubre, incluyó preencuentros en Chaco, Córdoba, Luján, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Misiones, Jujuy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Moreno, con una instancia específica vinculada al sector de Enfermería.

Aunque se abordaron problemáticas específicas de la salud, lo cierto es que la dimensión político electoral estuvo presente entre los oradores. Así lo dejó en claro el ex diputado nacional y ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, otro de los especialistas “axelistas” que participan del proyecto nacional de Kicillof. “Lo que se ha discutido a lo largo de talleres, rondas y paneles es seguir conformando un movimiento sanitario nacional cada vez más grande. A esta gesta estamos todos y todas invitados, el año que viene hay gobierno nacional y popular, se termina la noche de Milei”, exhortó.

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El documento final del encuentro planteó la necesidad de “construir un nuevo acuerdo federal en salud que reconozca las realidades, capacidades y necesidades de cada territorio, pero que establezca objetivos comunes, responsabilidades compartidas y recursos para alcanzarlos”. Puntualmente, menciona la problemática de un sistema que ”articule los distintos niveles de gobierno y subsectores, fortalezca las redes de atención y garantice que el lugar donde una persona vive, sus ingresos o su condición social no determinen sus posibilidades de acceder a la atención, los medicamentos y los cuidados que necesita”.

El documento final del evento propuso un acuerdo federal para articular los niveles de gobierno y garantizar el acceso a la atención médica.

Desde esta perspectiva, Kreplak también convocó: “Está claro que Milei tiene un proyecto, que es destruir el Estado, que es destruir los derechos. ¿Y cuál es el proyecto que tiene el peronismo? Bueno, escuchen: dejen de silenciar la construcción maravillosa que vienen haciendo miles y miles de compañeros y compañeras a lo largo de todo el territorio nacional”.

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Durante el encuentro, se mencionó los desafíos que persisten a partir del contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas nacionales de salud. Entre ellos, se mencionó las dificultades en el acceso a medicamentos y una creciente demanda de atención que recae sobre las provincias y los municipios.

Frente a este escenario, la convocatoria del sector de Kreplak puso en debate la necesidad de superar la fragmentación y avanzar hacia un sistema nacional integrado, equitativo y solidario que garantice el derecho a la salud en todo el país.

La cumbre en territorio cordobés formó parte de un esquema de debates previos realizados en diversas provincias desde principios de octubre.

A lo largo de la jornada se trabajó sobre 10 ejes temáticos que abordaron el derecho a la salud, el federalismo sanitario, el gobierno y el financiamiento del sistema, la integración de los distintos subsectores, la integralidad de los cuidados, la participación popular, la Atención Primaria de la Salud, las condiciones laborales y la soberanía sanitaria.

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Las discusiones apuntaron a construir acuerdos y propuestas para fortalecer la capacidad de conducción del Estado, organizar los recursos de acuerdo con las necesidades de la población, jerarquizar el trabajo de los equipos de salud y promover una mayor articulación entre Nación, provincias y municipios. Kreplak impulsó la necesidad de “construir un proyecto federal de recuperación del sistema sanitario, con la participación de los territorios, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y decisión política”.

El encuentro contó con distintos espacios de debate y trabajo colectivo, distribuidos en 10 aulas y un polideportivo, con 12 mesas de discusión, siete lecturas y una feria sanitaria y gastronómica.

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