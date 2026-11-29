Wanda Nara y Martín Migueles en pocas ocasiones comparten fotos juntos (Instagram)

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Martín Migueles sorprendió a quienes lo siguen al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía romántica junto a Wanda Nara. Desde que comenzaron la relación tiempo atrás ambos tomaron la decisión de mantener el vínculo lejos de las redes sociales, sin embargo, de tanto en tanto abren una pequeña ventana a su intimidad y se muestran superenamorados en fotos y esta no fue la exepción.

En su cuenta de Instagram, Migueles compartió una sensual foto junto a Nara. En la imagen, la pareja aparece en una actitud íntima y cariñosa: él abraza a Wanda , mientras ella está sentada sobre sus piernas y le acaricia el rostro. Martín acompañó la publicación con un mensaje breve, aunque elocuente: “Siempre con vos”, junto a un corazón rojo. La frase dejó en evidencia el buen momento que atraviesa la relación entre ambos y la cercanía que mantienen en la vida cotidiana.

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El lugar exacto en el que fue tomada la imagen no fue confirmado, aunque se contemplan dos posibilidades. Una de ellas es que la foto haya sido tomada en Telefe, donde Wanda Nara participa de las grabaciones de MasterChef Celebrity y donde Migueles suele acompañarla con frecuencia. La otra alternativa apunta al Movistar Arena, ya que el viernes por la noche la mediática participó del desfile del último show del año de María Becerra. Lo que puede observarse en el fondo de la fotografía, posiblemente un camarín, resulta compatible con ambos escenarios.

Wanda Nara y Martín Migueles se abrazan en un sillón junto al mensaje «Siempre con vos».

La noche del viernes confirmó que la opción del Movistar Arena era la correcta. Wanda Nara fue la invitada especial de María Becerra en el cierre de las ocho funciones del Quimera Tour, la gira que repasa el último álbum de la cantante a través de cuatro alter egos y un escenario a 360 grados. Para el bloque de “Sexo es la moda” —segmento en el que cada noche desfiló una figura distinta del espectáculo y la moda—, Becerra eligió a Wanda como cierre de esta etapa de conciertos en el microestadio de Villa Crespo.

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Para la ocasión, Nara eligió un vestido negro con transparencias y brillos, con la espalda completamente descubierta, abertura delantera y bordados de líneas curvas con dibujos geométricos. Su presencia en el escenario desató una ovación inmediata del público. “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”, escribió Becerra en sus redes tras el concierto.

Desde su cuenta, Wanda también mostró momentos previos a su salida a escena, con los últimos preparativos a cargo de su equipo de estilismo comandado por Kennys Palacios, y el reencuentro con la cantante en camarines, con abrazos, besos y planes a futuro. El ciclo de conciertos de Becerra en el Arena se retomará en febrero.

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Wanda Nara desfiló durante el último show de la quilmeña y se fundieron en un abrazo en el escenario ante la ovación del público

Wanda también compartió en sus redes sociales un video que condensó los preparativos detrás de escena y el momento en que salió a desfilar ante miles de personas. Lo acompañó con un mensaje emotivo dirigido a la cantante: “Gracias María Becerra por permitirme compartir este momento… son esas cosas que te hacen sentir viva y agradecida”. Movilizada por la reacción del estadio, agregó: “Ayer fue un día que me voy a llevar para el resto de mi vida. Fue muy fuerte sentir tanto cariño de la gente, realmente somos unas privilegiadas”.

En su texto, Nara también destacó la humildad de Becerra, de su pareja y de todo el equipo de producción, y valoró el espacio que la cantante les brinda a otras figuras durante sus conciertos. Vale recordar que por el bloque de “Sexo es la moda” a lo largo del ciclo ya pasaron figuras como Marta Fort, Eva De Dominici, Valentina Cervantes, Carmen Barbieri, Melody Luz, Zaira Nara y Felipe Fort, entre otras. La noche anterior al cierre, fue precisamente Zaira quien recorrió la pasarela con un catsuit negro engomado de taco aguja. Su publicación superó las 75.000 reacciones e incluyó comentarios de la propia Becerra y de Pampita.

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