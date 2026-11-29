Laureano Ortega Murillo encabezó la apertura de la nueva embajada de Nicaragua en Minsk. (Imagen retomada de 100% Noticias)

Guardar

Laureano Ortega Murillo encabezó el 26 de noviembre de 2026 la apertura de la nueva embajada de Nicaragua en Minsk, una sede que acompaña la ampliación de acuerdos industriales, agrícolas, farmacéuticos, financieros y comerciales con Bielorrusia, mientras el país centroamericano acumula una deuda de USD 118,3 millones con esa nación europea, informó 100% Noticias.

La representación diplomática fue inaugurada durante la quinta sesión plenaria de la Comisión Mixta Económica, Comercial, Científica y Técnica entre Nicaragua y Bielorrusia, país también denominado Belarús. Las autoridades nicaragüenses no informaron el costo de la sede, su presupuesto operativo ni la cantidad de funcionarios que trabajarán allí.

PUBLICIDAD

El hijo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo participó en el acto como asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional. También intervino el viceministro de Relaciones Exteriores bielorruso, Eugeny Shestakov.

Cooperación industrial, agrícola y financiera

Laureano Facundo Ortega Murillo actuó como representante especial de los copresidentes nicaragüenses para los asuntos con Bielorrusia, mientras Shestakov lideró la delegación del país europeo. Las conversaciones abordaron proyectos en los sectores industrial, agrícola y alimentario.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Las delegaciones también revisaron programas para el suministro de maquinaria, equipos, productos farmacéuticos y servicios bancarios. La nueva embajada se incorpora a una relación bilateral que ha extendido sus compromisos comerciales y financieros en los últimos años.

PUBLICIDAD

La comitiva nicaragüense incluyó al ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez; al tesorero general de la República, Carlos Selva; y al director de Vigilancia Financiera del Banco Central de Nicaragua, Oknan Bello.

En las actividades participaron además la embajadora de Nicaragua en Moscú y ministra asesora de la Presidencia, Alba Azucena Torres; el encargado de negocios de Nicaragua en Bielorrusia, Claudio Arana; y el cónsul honorario nicaragüense en Minsk, Peter Nicolaevich Sinkevich.

Cinco créditos para la compra de vehículos

Los compromisos crediticios de Nicaragua con Bielorrusia alcanzaban USD 118,3 millones hasta octubre de 2026, según datos oficiales analizados por CONFIDENCIAL. La deuda corresponde a cinco contratos firmados entre octubre de 2023 y octubre de 2026 con el Banco de Desarrollo de la República de Belarús.

PUBLICIDAD

Los préstamos fueron destinados a la adquisición de distintos tipos de vehículos. Entre las operaciones más recientes figura el financiamiento para comprar 247 ambulancias.

El acercamiento entre Managua y Minsk se desarrolla mientras Aleksandr Lukashenko mantiene una estrecha alianza con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su gobierno respalda a Moscú en la invasión militar de Ucrania.

Daniel Ortega sostiene una relación cercana con el mandatario bielorruso, expresada en acuerdos de cooperación, financiamiento y compra de equipos.