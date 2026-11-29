La compatibilidad de WhatsApp depende de la versión del sistema operativo instalada y no solo del modelo del celular. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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La compatibilidad de WhatsApp depende de la versión del sistema operativo instalada en el teléfono, no solo del modelo. Por eso, un celular puede conservar la aplicación si admite una actualización compatible, mientras que otro equipo más antiguo puede perder el soporte.

WhatsApp recomienda actualmente teléfonos con Android OS 6.0 y versiones posteriores e iPhones con iOS 15.1 o versiones más recientes. Desde el 30 de noviembre de 2026, la aplicación solo admitirá dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.

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El cambio de noviembre afecta a los iPhone que utilicen una versión de iOS anterior a la 15.5. En cambio, WhatsApp no anunció una nueva modificación para Android en diciembre: los celulares que no pueden llegar a Android 6.0 ya quedan fuera de los requisitos vigentes.

La plataforma exige la recepción de mensajes SMS o llamadas telefónicas para la verificación de cuentas nuevas. (REUTERS/Bruna Casas)

Para instalar WhatsApp y registrar una cuenta, el teléfono debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. La plataforma no admite la configuración de cuentas nuevas en dispositivos que solo pueden conectarse a una red WiFi.

Modelos de celulares Android que dejan de ser compatibles con WhatsApp

Los teléfonos que no pueden actualizarse a Android 6.0 no son compatibles con WhatsApp. La disponibilidad de actualizaciones puede variar según el país, el operador y la versión específica de cada equipo. Estos son algunos ejemplos:

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Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III mini

Samsung Galaxy S4

Los teléfonos que no admiten la actualización a Android 6.0 quedan fuera de los requisitos vigentes de WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Note II

Motorola Moto G de primera generación

Motorola Moto E de primera generación

Motorola Moto X de primera generación

HTC One M7

HTC One X

HTC One X+

Google Nexus 4

LG G2

LG G2 mini

LG Optimus G

LG L90

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Los usuarios de estos equipos pueden revisar la versión instalada desde el menú de configuración. Si el dispositivo no puede actualizarse a Android 6.0 o una edición posterior, no podrá usar WhatsApp.

WhatsApp requerirá el sistema operativo iOS 15.5 o versiones posteriores a partir del 30 de noviembre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp no publicó una lista oficial única de modelos Android afectados, ya que cada fabricante y operador distribuyó actualizaciones diferentes. El requisito que determina la compatibilidad es la versión del sistema operativo.

Modelos de iPhone que dejan de ser compatibles con WhatsApp

Desde el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 o una versión posterior. Sin embargo, ningún modelo de iPhone que sea compatible con iOS 15 queda excluido únicamente por el cambio a iOS 15.5, ya que esos equipos pueden instalar esa versión o una posterior.

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Los iPhone que no pueden ejecutar iOS 15.5 y, por lo tanto, no cumplen con el requisito de WhatsApp son los siguientes:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp inició el despliegue de una herramienta para programar mensajes en chats individuales y grupales. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los modelos que comienzan con el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación sí son compatibles con iOS 15 y pueden actualizarse a iOS 15.5 o versiones posteriores. También cumplen el requisito los iPhone 7, iPhone 7 Plus y los modelos posteriores.

Antes de dejar de admitir un sistema operativo, WhatsApp enviará una notificación dentro de la aplicación. La empresa recordará varias veces la necesidad de actualizar el software para conservar el acceso a la cuenta.

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WhatsApp ahora permite programar mensajes

WhatsApp comenzó a desplegar una función que permite programar mensajes en chats individuales y grupos. La herramienta estará disponible de forma gradual en iOS y Android durante las próximas semanas.

Los mensajes programados saldrán en la fecha fijada incluso si el teléfono permanece apagado o sin conexión a internet. (REUTERS/Jeenah Moon)

Para utilizarla, el usuario debe redactar el contenido, mantener pulsado el botón de envío y elegir fecha y hora. Los mensajes pueden fijarse desde diez minutos hasta catorce días después e incluyen texto, fotos y videos.

Según la compañía, se enviarán aun cuando el teléfono esté apagado o sin conexión. La novedad busca facilitar recordatorios, saludos y coordinaciones, aunque su llegada dependerá de tener actualizada la aplicación en cada dispositivo.

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