La compatibilidad de WhatsApp depende de la versión del sistema operativo instalada en el teléfono, no solo del modelo. Por eso, un celular puede conservar la aplicación si admite una actualización compatible, mientras que otro equipo más antiguo puede perder el soporte.
WhatsApp recomienda actualmente teléfonos con Android OS 6.0 y versiones posteriores e iPhones con iOS 15.1 o versiones más recientes. Desde el 30 de noviembre de 2026, la aplicación solo admitirá dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.
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El cambio de noviembre afecta a los iPhone que utilicen una versión de iOS anterior a la 15.5. En cambio, WhatsApp no anunció una nueva modificación para Android en diciembre: los celulares que no pueden llegar a Android 6.0 ya quedan fuera de los requisitos vigentes.
Para instalar WhatsApp y registrar una cuenta, el teléfono debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación. La plataforma no admite la configuración de cuentas nuevas en dispositivos que solo pueden conectarse a una red WiFi.
Modelos de celulares Android que dejan de ser compatibles con WhatsApp
Los teléfonos que no pueden actualizarse a Android 6.0 no son compatibles con WhatsApp. La disponibilidad de actualizaciones puede variar según el país, el operador y la versión específica de cada equipo. Estos son algunos ejemplos:
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- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy S III
- Samsung Galaxy S III mini
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S4 mini
- Samsung Galaxy Note
- Samsung Galaxy Note II
- Motorola Moto G de primera generación
- Motorola Moto E de primera generación
- Motorola Moto X de primera generación
- HTC One M7
- HTC One X
- HTC One X+
- Google Nexus 4
- LG G2
- LG G2 mini
- LG Optimus G
- LG L90
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
Los usuarios de estos equipos pueden revisar la versión instalada desde el menú de configuración. Si el dispositivo no puede actualizarse a Android 6.0 o una edición posterior, no podrá usar WhatsApp.
WhatsApp no publicó una lista oficial única de modelos Android afectados, ya que cada fabricante y operador distribuyó actualizaciones diferentes. El requisito que determina la compatibilidad es la versión del sistema operativo.
Modelos de iPhone que dejan de ser compatibles con WhatsApp
Desde el 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 o una versión posterior. Sin embargo, ningún modelo de iPhone que sea compatible con iOS 15 queda excluido únicamente por el cambio a iOS 15.5, ya que esos equipos pueden instalar esa versión o una posterior.
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Los iPhone que no pueden ejecutar iOS 15.5 y, por lo tanto, no cumplen con el requisito de WhatsApp son los siguientes:
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Los modelos que comienzan con el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación sí son compatibles con iOS 15 y pueden actualizarse a iOS 15.5 o versiones posteriores. También cumplen el requisito los iPhone 7, iPhone 7 Plus y los modelos posteriores.
Antes de dejar de admitir un sistema operativo, WhatsApp enviará una notificación dentro de la aplicación. La empresa recordará varias veces la necesidad de actualizar el software para conservar el acceso a la cuenta.
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WhatsApp ahora permite programar mensajes
WhatsApp comenzó a desplegar una función que permite programar mensajes en chats individuales y grupos. La herramienta estará disponible de forma gradual en iOS y Android durante las próximas semanas.
Para utilizarla, el usuario debe redactar el contenido, mantener pulsado el botón de envío y elegir fecha y hora. Los mensajes pueden fijarse desde diez minutos hasta catorce días después e incluyen texto, fotos y videos.
Según la compañía, se enviarán aun cuando el teléfono esté apagado o sin conexión. La novedad busca facilitar recordatorios, saludos y coordinaciones, aunque su llegada dependerá de tener actualizada la aplicación en cada dispositivo.
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