Steam incorporó cinco videojuegos gratuitos que los usuarios pueden sumar a su biblioteca sin límite de tiempo. (Foto: Steam)

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Steam agregó cinco nuevos juegos gratuitos que pueden incorporarse y jugarse sin una fecha límite indicada: Gridcontroller, Yarn-Ball!, Ludo Wala, Hyper-Realistic Fishing Sim y Saurora.

Los cinco títulos figuran con la etiqueta “Free to Play” en Steam. Hyper-Realistic Fishing Sim se lanzó el 27 de noviembre de 2026, mientras que los otros cuatro juegos aparecen con fecha de lanzamiento del 28 de noviembre de 2026.

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La selección reúne propuestas de simulación, exploración, juegos de mesa, acción y supervivencia, con opciones para jugar en solitario, en línea o con otros usuarios, según cada título.

Hyper-Realistic Fishing Sim combina la pesca y la acción mediante combates frente a hordas de peces y una batalla contra Poseidón. (Steam)

Cuáles son los nuevos juegos gratis de Steam

Gridcontroller es un simulador de gestión en el que el jugador debe crear una empresa eléctrica.

La partida comienza con una bicicleta estática conectada a la batería de un automóvil y una calle de casas sin luz; el objetivo es desarrollar una red capaz de abastecer regiones mediante energía solar, eólica, gas, hidroeléctrica y nuclear.

En Yarn-Ball! los jugadores exploran mundos creados por la comunidad mientras controlan a un gato. Se trata de una experiencia multijugador de tipo sandbox, con escenarios personalizados para recorrer.

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Saurora sitúa al jugador en el rol de una cría de dinosaurio que busca alimento y agua para sobrevivir en una isla de cuatro kilómetros. (Steam)

Ludo Wala propone partidas de ludo, serpientes y escaleras en tres dimensiones para entre dos y cuatro jugadores.

Permite compartir la pantalla en partidas locales o jugar con amigos en línea desde PC, móvil y navegador, además de incluir reacciones y opciones para personalizar la mesa.

Hyper-Realistic Fishing Sim combina pesca y acción. El juego plantea avanzar entre hordas de peces, destruir máquinas recreativas y enfrentar a Poseidón en una partida de combate y pesca sin final.

Saurora es un juego de supervivencia protagonizado por un dinosaurio en una isla de cuatro kilómetros.

Yarn-Ball! ofrece una experiencia multijugador en la que los participantes recorren mundos comunitarios bajo el control de un gato. (Steam)

El jugador comienza como una cría, debe buscar comida y agua, evitar a otros animales y crecer. Ofrece un modo libre en solitario y servidores en línea.

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Cómo acceder a los nuevos juegos gratis de Steam

Para acceder a estos títulos, hay que buscarlos por su nombre en la tienda de Steam: Gridcontroller, Yarn-Ball!, Ludo Wala, Hyper-Realistic Fishing Sim y Saurora.

En cada una de sus páginas aparece la etiqueta “Free to Play”, que identifica a los juegos como gratuitos dentro de la plataforma.

Los usuarios pueden revisar además las etiquetas y las imágenes de cada ficha para conocer las modalidades disponibles, como partidas en línea, juego local o experiencias para un solo jugador.

El simulador Gridcontroller propone la creación y gestión de una red eléctrica a partir de una bicicleta estática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CEO de Epic Games califica de “repugnante” la postura de Steam sobre juegos hechos con IA

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, criticó las normas de transparencia de Steam sobre videojuegos desarrollados con inteligencia artificial generativa.

En publicaciones en X, el empresario calificó de “aborrecible” y “repugnante” la obligación de que los estudios detallen cómo usaron esta tecnología en las fichas de sus juegos.

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Según Sweeney, la medida expone a los creadores a campañas de acoso y puede perjudicar sus negocios.

El debate surgió tras un comentario del desarrollador Matt Workman, quien cuestionó que la obligación continuara vigente en 2026.

Valve eliminó la obligación de declarar la inteligencia artificial en la programación de código pero conservó el requisito para recursos artísticos y doblaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam aplica la política desde el 10 de enero de 2024. La plataforma exige explicar si se utilizó IA generativa durante el desarrollo y con qué finalidad.

Valve sostiene que el requisito busca comprender los riesgos legales y técnicos de esta tecnología.

En 2026, flexibilizó las reglas al eliminar la obligación de informar sobre IA empleada exclusivamente para programar código. Aún deben declararse usos vinculados con recursos artísticos, doblaje, traducción u otros elementos del juego.

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Tim Sweeney calificó de repugnante la exigencia de Steam sobre la divulgación del uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. (REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo)

La controversia también expuso una aparente contradicción: Fab, la tienda de activos digitales propiedad de Epic Games, también solicita a sus vendedores información sobre contenido generado con IA.

Usuarios de redes sociales señalaron esa diferencia, mientras Epic busca ampliar estrategia centrada en inteligencia artificial.