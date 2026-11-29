Marta Fort aprovechó el calor en la ciudad y causó furor en bikini

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En medio de las altas temperaturas que se registraron en Buenos Aires, Marta Fort compartió una jornada de descanso y sol en la terraza de su casa, con un conjunto de bikini rojo como protagonista de las imágenes que publicó en sus redes sociales.

La joven aprovechó el fin de semana de calor para hacer una pausa en su rutina, mientras continúa con sus participaciones en MasterChef. En las postales se la ve junto a la baranda de vidrio de la terraza, con el pelo rubio largo y ondulado y la mirada dirigida a cámara.

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Para el primer look, Fort eligió un top de bikini rojo con apliques metálicos en los tirantes, combinado con un jean celeste de tiro bajo. La luz directa del sol marcó el contraste de la escena, con el mobiliario exterior y los edificios residenciales como parte del fondo.

En otra de las fotos, la hija de Ricardo Fort posó sentada en una tumbona con un conjunto de baño del mismo tono. El diseño incluyó detalles metálicos en los tirantes y un cinturón ancho en la parte inferior. Detrás se distinguieron sillas oscuras, almohadones a rayas y una vista abierta del paisaje urbano.

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El bikini rojo de Marta Fort que generó furor entre sus seguidores durante el fin de semana caluroso

Las publicaciones llegaron en un momento personal de cambios para Marta Fort, luego de su separación. Sin hacer referencias a esa situación en las imágenes, la joven mostró cómo disfrutó de una tarde de descanso bajo el cielo despejado de la ciudad.

En una nueva gala de MasterChef Celebrity, Marta Fort protagonizó un intercambio con Dolli Irigoyen durante un desafío por equipos que puso a prueba la memoria y la coordinación de los participantes. La escena se produjo mientras la chef detallaba el plato principal que debían preparar en las cocinas de Telefe.

La consigna abrió la novena semana del certamen con los ocho concursantes divididos en dos grupos de cuatro. Hernán Coronel, conocido como Mala Fama, quedó al frente del equipo rojo, mientras que Fort lideró el azul. Los capitanes recibieron las indicaciones del jurado sobre una entrada, un principal y un postre, pero no podían manipular alimentos: su tarea consistía en trasladar cada instrucción a sus compañeros.

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El plato principal era cordero con puré de arvejas y salsa de vino. Mientras Irigoyen explicaba la preparación, Fort pidió una precisión sobre uno de los ingredientes: “Pará, pará, ¿hoja de romero?”. La jurado le sugirió que resumiera sus apuntes: “No escribas tanto. Poné: costillita, aceite, romero, ajo. Ya está”.

La cocinera se cansó de la influencer y se lo hizo saber en el certamen de cocina (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La situación se repitió cuando la cocinera avanzó con las indicaciones para el puré. Ante una nueva interrupción de la participante, Irigoyen respondió con firmeza: “¿‘Pará, pará’? No me digas más ‘pará, pará’”. El momento quedó registrado por las cámaras del programa.

En una entrevista individual, Fort tomó el episodio con humor y comentó: “Epa, Dolli, ya descubrimos que se levantó con el pie izquierdo”. La tensión del desafío se dio en una prueba que exigía que los capitanes retuvieran los pasos de cada receta y organizaran el trabajo de sus equipos contra reloj.

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El cruce contrastó con los elogios que Irigoyen había dedicado previamente a la joven. La chef señaló que Fort se esfuerza por aprender cocina y que recibe entrenamiento en su casa. También incluyó entre sus participantes preferidas a Elizabeth Vernaci y Karina Mazzocco, a quien destacó por sus conocimientos y dedicación.

La emisión coincidió con una fecha personal significativa para Marta. El miércoles 25 de noviembre se cumplieron 13 años de la muerte de Ricardo Fort, quien falleció en 2013. La participante compartió en Instagram una imagen junto a su padre y su hermano mellizo, Felipe, acompañada por un mensaje en el que recordó momentos familiares y expresó cuánto lo extraña.

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