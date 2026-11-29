Un hombre murió y una mujer embarazada resultó con lesiones tras un ataque a balazos en el barrio Condega de Liberia. (Cortesía: Noticias Trivisión)

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Un hombre murió y una mujer embarazada resultó herida de gravedad este sábado tras un ataque a balazos dentro de una vivienda donde se preparaba un baby shower en el barrio Condega, en Liberia, provincia de Guanacaste, de acuerdo con Noticias Trivisión. Las autoridades buscan a dos sospechosos que, según la información preliminar, ingresaron al inmueble y dispararon contra ambas víctimas.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30. La Cruz Roja Costarricense declaró sin vida al hombre en el lugar, luego de que recibiera varios impactos de bala en la cabeza. Por su parte, la mujer sufrió heridas de arma de fuego en el tórax y fue trasladada en condición urgente a un hospital de la zona.

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La mujer tenía aproximadamente ocho meses de gestación y, según el reporte del citado medio, en la vivienda se preparaba una celebración para la llegada del bebé. Su estado de salud no fue precisado por las autoridades.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento del hombre en el sitio tras recibir impactos de bala en la cabeza. (Cortesía: Noticias Trivisión)

Vecinos del sector relataron que escucharon varias detonaciones y se acercaron a la casa para conocer qué había sucedido. Allí encontraron al hombre herido de muerte y a la mujer lesionada. La alerta permitió la llegada de los equipos de emergencia, aunque el hombre ya no presentaba signos vitales cuando fue atendido.

La identidad de la víctima fatal no había sido divulgada al momento de la cobertura de Noticias Trivisión. Tampoco se conocían detalles sobre la relación entre el hombre asesinado y la mujer embarazada.

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Dos hombres habrían ingresado a la casa para disparar contra las víctimas

La Fuerza Pública de Costa Rica informó de forma preliminar que dos hombres habrían entrado en la vivienda y abierto fuego contra las dos personas. Tras el ataque, los sospechosos escaparon del barrio Condega.

Las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos del cantón de Liberia para tratar de localizarlos. En ese contexto, agentes policiales hallaron una motocicleta abandonada en una quebrada del barrio La Arena. Los investigadores analizan si el vehículo fue utilizado por los presuntos responsables para huir de la zona.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió las investigaciones en la vivienda y recopiló indicios que podrían ayudar a establecer la secuencia del ataque. La Policía Municipal también colaboró con los recorridos y controles en el cantón.

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El ataque armado ocurrió en el interior de una vivienda donde se realizaban los preparativos para un baby shower. (Cortesía: Noticias Trivisión)

Según vecinos consultados por el medio, las víctimas llevaban pocos días en esa vivienda. Algunas versiones indicaron que habían llegado al barrio aproximadamente un día antes del crimen, un dato que forma parte de la investigación.

Una motocicleta abandonada es analizada por las autoridades

Según informó Noticias Trivisión, una motocicleta fue encontrada abandonada en la quebrada La Arena, en Liberia, Guanacaste. Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal acudieron al lugar tras el hallazgo.

Los agentes de seguridad hallaron una motocicleta abandonada en la quebrada del barrio La Arena e investigan su relación con la fuga. (Cortesía: Noticias Trivisión)

Las autoridades investigan si el vehículo estuvo vinculado con la muerte del hombre ocurrido este sábado en el barrio Condega y con el ataque que dejó herida de gravedad a la mujer embarazada. La motocicleta podría haber sido utilizada por los dos sospechosos que, de acuerdo con la información preliminar, ingresaron a la vivienda y dispararon contra las víctimas.

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