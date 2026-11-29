Google Maps prueba un modo de navegación diseñado específicamente para motocicletas en Android Auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Maps prepara un modo de navegación específico para motocicletas dentro de Android Auto, una función que permitirá calcular rutas distintas a las que ofrece para automóviles y que ya está en fase de pruebas con un grupo limitado de usuarios.

Hasta ahora, la aplicación de Google permite elegir el tipo de desplazamiento entre coche, transporte público, a pie o bicicleta, pero carecía de una opción diseñada para los vehículos de dos ruedas.

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Quienes circulan en moto suelen requerir trayectos, tiempos de llegada y tipos de vía diferentes a los de un automóvil, una particularidad que la aplicación no contemplaba hasta el momento.

El modo para motos recomienda calles más estrechas y atajos no habilitados para automóviles. (Reddit)

Un ícono de moto y rutas por calles más estrechas

La función salió a la luz a través de Reddit, donde un usuario relató que, mientras utilizaba la aplicación Open Headunit para convertir un teléfono Android antiguo en una pantalla de Android Auto, recibió una solicitud para cambiar a las indicaciones para vehículos de dos ruedas. Tras aceptar la sugerencia, apareció un nuevo ícono con forma de motocicleta junto al tiempo de llegada estimado.

La principal diferencia radica en el cálculo de los trayectos: según se desprende de los relatos recogidos, el sistema comenzó a recomendar calles más estrechas y atajos no habilitados para coches, pero sí transitables en moto. Otros miembros de la comunidad confirmaron haber tenido acceso al mismo modo, lo que sugiere que Google realiza pruebas con un número acotado de conductores antes de ampliar su disponibilidad.

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El nuevo modo también evita determinadas vías rápidas o autopistas, un aspecto relevante para quienes conducen motocicletas de pequeña cilindrada, que en algunos casos no pueden circular por ese tipo de carreteras o para quienes resulta más riesgoso hacerlo.

Google aún no confirma una fecha de lanzamiento general para esta función en Android Auto. (Europa Press)

Asimismo, incorpora la opción “Pasos”, que permite visualizar el recorrido y las curvas antes de iniciar el viaje, junto con la posibilidad de “Agregar parada”, tal como ya ocurre en el modo de navegación para autos.

Por qué cambia la experiencia de los motociclistas

Conducir una moto implica particularidades que el modo de navegación para coches no resuelve. No se trata solo de los tiempos de recorrido, que pueden reducirse por la posibilidad de sortear atascos o encontrar estacionamiento con mayor facilidad, sino también del tipo de vía por la que circula cada vehículo.

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Hasta la llegada de esta función, el sistema de Google Maps podía indicar rutas por autopistas o avenidas no aptas para motocicletas, o bien omitir calles estrechas por las que estos vehículos sí pueden transitar y que en ocasiones representan un ahorro de tiempo. La adaptación de las indicaciones según el tipo de vehículo busca resolver esa limitación, en particular en los desplazamientos urbanos.

La novedad busca resolver las diferencias de navegación entre automóviles y motocicletas en trayectos urbanos. (Europa Press)

Disponibilidad limitada y sin fecha oficial

Según indica la propia aplicación, la función por el momento solo está disponible para dispositivos móviles y en ubicaciones limitadas. Google no ha confirmado de manera oficial su llegada a Android Auto, por lo que no se conoce una fecha concreta de despliegue ni si estará disponible de forma generalizada en el corto plazo.

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El hecho de que distintos usuarios hayan reportado acceso a la misma función en Reddit indica que la compañía podría estar evaluando su funcionamiento antes de habilitarla para el conjunto de usuarios de la aplicación.