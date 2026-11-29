Panamá recibió 2.548.388 visitantes internacionales durante los primeros nueve meses de 2026, un crecimiento interanual del 18,7%. EFE/ Bienvenido Velasco

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Panamá recibió 2.548.388 visitantes internacionales entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 18,7% respecto al mismo período del año anterior, mientras los ingresos generados por la actividad turística superaron los USD 5.682 millones.

Las cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) reflejan un incremento de 402.300 visitantes durante los primeros nueve meses del año, acompañado de mayores ingresos de divisas y un aumento del movimiento hotelero no necesariamente proporcional al crecimiento de las llegadas.

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Del total de visitantes registrados, 2.030.653 fueron clasificados como turistas, categoría que comprende a quienes permanecen al menos una noche en territorio panameño, con una estancia inferior a 12 meses, según la metodología estadística internacional.

Este segmento registró un crecimiento del 18,8% respecto a 2025, cuando ingresaron 1.709.011 turistas, y representó aproximadamente el 80% del total de visitantes internacionales, consolidándose como la principal categoría de viajeros que recibe el país.

Los restantes 517.735 visitantes corresponden a otras categorías, entre ellas los pasajeros de cruceros, que sumaron 257.977 personas, y los excursionistas de Tocumen y las fronteras terrestres, que alcanzaron un total de 259.758 ingresos.

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Las terminales de cruceros recibieron 257.977 pasajeros entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 26,9%. Cortesía

Estos últimos son considerados visitantes del día, debido a que permanecen menos de 24 horas en territorio panameño y no pernoctan, mientras los pasajeros de cruceros se contabilizan como una categoría diferenciada dentro del informe.

La llegada de pasajeros de cruceros aumentó un 26,9%, mientras los excursionistas de aeropuertos y fronteras registraron un crecimiento del 11,1%, reflejando una expansión en las diferentes categorías que integran el movimiento turístico nacional.

Las perspectivas para el cierre de 2026 apuntan a una llegada de entre 3,1 y 3,2 millones de visitantes, según las estimaciones de la administradora de la ATP, Gloria De León Zubieta.

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Panamá cerró 2025 con 3.004.266 visitantes internacionales, por lo que alcanzar el extremo superior de las proyecciones gubernamentales representaría un incremento anual del 6,5% y establecería un nuevo máximo histórico en las llegadas.

Sin embargo, las estadísticas acumuladas hasta septiembre todavía no reflejan las consecuencias del terremoto del pasado 9 de octubre, que ocasionó daños en establecimientos hoteleros e infraestructura turística de varias localidades del interior.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa siendo la principal puerta de entrada, con 1.980.866 visitantes registrados durante los primeros nueve meses, un crecimiento del 20,8% que representa 340.686 llegadas adicionales frente a 2025.

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Los ingresos de divisas por la actividad turística alcanzaron USD 5.682,4 millones, sin incluir el transporte internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por la frontera terrestre de Paso Canoas ingresaron 80.303 visitantes, un aumento del 7,8%, mientras los demás puntos de entrada contabilizaron 229.242 personas, con un crecimiento del 0,5% respecto al año anterior.

Sudamérica se mantiene como el principal mercado regional, aportando 767.058 visitantes que ingresaron por Tocumen, con un crecimiento del 29,6% y una participación del 38,7% en las llegadas por esa terminal.

Por países, Estados Unidos encabezó las llegadas por Tocumen con 413.366 visitantes, seguido de Colombia, con 300.717, y Ecuador, con 117.255, mercados que representan una importante fuente de demanda para la industria turística panameña.

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Desde Europa llegaron 266.076 visitantes, un crecimiento del 17,9%, mientras España lideró ese mercado con 65.611 ingresos, seguida de Italia, Francia y Alemania, países que también registraron incrementos en sus llegadas.

En términos económicos, la actividad turística generó USD 5.682,4 millones en divisas hasta septiembre, excluyendo el transporte internacional, lo que representa un crecimiento del 15,6% y USD 765,7 millones adicionales respecto a 2025.

La ocupación hotelera se situó en 55,9% durante septiembre de 2026, según las cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe estadístico sitúa en ocho días la permanencia promedio de los visitantes internacionales, con un desembolso estimado de USD 2.230 por estancia, equivalente a un gasto diario de USD 279.

En contraste con el crecimiento de las llegadas, la ocupación hotelera de septiembre se situó en 55,9%, según el monitoreo de establecimientos, un indicador que refleja el margen disponible para atender una mayor demanda.

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Entre las estrategias para incrementar las llegadas figura el programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que permite permanecer varios días en el país durante una escala y atrajo 206.670 visitantes hasta septiembre.

La recuperación de los destinos afectados por el terremoto y la temporada turística de fin de año serán determinantes para alcanzar las proyecciones gubernamentales y superar nuevamente la barrera de los tres millones de visitantes internacionales.