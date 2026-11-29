La Asociación de Bancos Múltiples alertó sobre fraudes digitales vinculados a las compras del Viernes Negro y la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, alertó que los mensajes engañosos y el robo de líneas telefónicas figuran entre los fraudes que pueden afectar las compras del Viernes Negro y la temporada navideña.

La entidad pidió a los usuarios detenerse cinco segundos para observar y verificar antes de hacer clic, pagar o entregar mercancía, según informó Listín Diario.

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El robo de contraseñas y datos personales mediante mensajes, correos electrónicos y llamadas fraudulentas continúa como una de las principales vías de engaño contra los usuarios financieros.

Los delincuentes buscan aprovechar la urgencia, una necesidad o promesas tentadoras para inducir decisiones sin comprobar la información.

Andrés Bourdierd, presidente del Comité de Seguridad Bancaria de la ABA, explicó que la presión es parte de la estrategia utilizada para reducir la capacidad de reacción de las víctimas. “El delincuente juega con una necesidad, una promesa tentadora o la presión para que la persona actúe con prisa, sin pensar. Mientras más presionado se sienta, más razones tiene para detenerse: tómese cinco segundos, observe y verifique”, expresó.

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Las comunicaciones fraudulentas suelen aparentar que provienen de bancos o empresas legítimas. En las llamadas, los responsables pueden utilizar spoofing, una técnica que falsea el número que aparece en pantalla para simular que el contacto procede de una fuente confiable.

Las falsas ofertas, premios, amenazas o alertas sobre supuestos inconvenientes con una cuenta persiguen que la persona revele datos confidenciales o ingrese a enlaces maliciosos.

Los bancos no solicitan información sensible por teléfono ni por correo, recordó Bourdierd, quien recomendó comprobar el origen de cada mensaje antes de abrir un vínculo.

Los delincuentes recurren a la técnica del spoofing para falsear números telefónicos y simular comunicaciones de fuentes confiables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duplicación de la tarjeta SIM y el acceso a códigos de verificación

El SIM swapping, la obtención fraudulenta de un duplicado de la tarjeta SIM para tomar control de una línea telefónica, gana terreno como modalidad de fraude. Con acceso al número de la víctima, los delincuentes pueden recibir códigos de verificación y facilitar el ingreso no autorizado a cuentas bancarias y otros servicios.

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Para reducir ese riesgo, la ABA recomendó establecer un segundo factor de autenticación o un PIN como mecanismo adicional de seguridad. La medida también busca impedir que WhatsApp y correos electrónicos queden comprometidos tras la toma de la línea.

La pérdida repentina de señal en el teléfono puede indicar una duplicación no autorizada de la tarjeta SIM. Ante esa situación, Bourdierd aconsejó contactar de inmediato a la operadora telefónica y a la entidad bancaria, además de no compartir códigos de verificación con terceros.

Las compraventas en plataformas digitales también presentan riesgos por el uso de cheques sin fondos y comprobantes de pago falsos o adulterados. Los vendedores deben confirmar que el dinero esté disponible en sus cuentas antes de entregar los productos, mientras que los compradores deben revisar la confiabilidad de quien ofrece la mercancía y desconfiar de precios inusualmente bajos.

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El presidente del Comité de Seguridad Bancaria advirtió además sobre el préstamo de cuentas bancarias para recibir o transferir dinero de terceros. Esa práctica puede ser utilizada para movilizar fondos y ocultar su origen, lo que expone al titular de la cuenta a investigaciones y procesos penales.

La recomendación general de la ABA es informar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales de las entidades bancarias.

Las ventas en plataformas digitales exigen verificar la disponibilidad real del dinero ante el riesgo de comprobantes de pago falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de fuentes y los límites de la inteligencia artificial

El taller “Modalidades actuales del fraude: cómo identificarlas y protegerse”, organizado por la Dirección de Comunicación y Marketing de la ABA, estuvo dirigido a periodistas de economía y finanzas y a creadores de contenido. La actividad abordó modalidades digitales, físicas y combinadas de fraude.

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La periodista Edith Febles planteó que el trabajo profesional requiere combinar la astucia y la precaución con herramientas que resguarden las indagatorias y conversaciones. “Tenemos que saber proteger a nuestras fuentes. La confianza de nuestras fuentes la vamos a tener no solamente porque nosotros seamos discretos, sino por la capacidad que tenemos de no exponerlas”, manifestó.

Víctor Escarramán Hernández, estratega digital, docente universitario y asesor ejecutivo en marketing digital, examinó el uso de inteligencia artificial para identificar contenidos falsos o adulterados y evaluar la calidad de la información obtenida y procesada con estas herramientas.

El especialista advirtió que la apariencia de certeza no garantiza que un resultado sea correcto. “Una respuesta convincente no equivale a una respuesta comprobada.

La IA siempre podrá presentar información incorrecta con una seguridad que asusta, mezclar datos en diferentes momentos, interpretar mal un documento, omitir información importante, reproducir informaciones que no están suficientemente sustentadas, entre muchas otras variables peligrosas”, concluyó.

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