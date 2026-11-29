XUPER TV ha sido sancionado por infringir propiedad intelectual. (Foto: XUPER TV)

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Quien busca instalar XUPER TV en un celular Android puede encontrar un límite desde el inicio: la aplicación no figura en Google Play Store, la tienda oficial del sistema operativo.

La razón es que se trata de una app que ofrece películas, series y partidos de fútbol a contenidos sin contar con las licencias de distribución requeridas, así que queda fuera de los canales autorizados.

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El objetivo de Android es reducir la exposición a aplicaciones que pueden solicitar permisos excesivos, mostrar publicidad intrusiva o intentar obtener contraseñas, datos personales e información bancaria.

Las aplicaciones piratas pueden ocultar malware que roba datos privados. (Foto: Europa Press)

Qué sucede al descargar un APK desde una página desconocida

Un APK es el paquete de instalación de una aplicación para Android. Para ejecutarlo desde fuera de Google Play Store, el sistema suele pedir autorización para permitir instalaciones desde ese navegador, administrador de archivos u otra app.

El principal problema aparece cuando la descarga proviene de portales que cambian de dirección, usan publicidad engañosa o exigen pasos adicionales antes de entregar el archivo.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que muchas páginas y redes que ofrecen material pirateado pueden incluir malware o virus capaces de dañar el dispositivo o extraer información personal.

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Los programas maliciosos pueden registrar las claves guardadas en el dispositivo. (Foto: Europa Press)

Cómo una aplicación pirata puede robar contraseñas del teléfono

El riesgo depende de la aplicación, del archivo que se descarga y de la página que lo distribuye. Un instalador alterado puede incorporar programas maliciosos que buscan acceder a datos guardados en el dispositivo, leer notificaciones, superponer pantallas falsas o dirigir al usuario hacia formularios que imitan servicios legítimos.

Según Interpol, los contenidos pirateados pueden utilizarse como señuelo para obtener datos personales, información bancaria y otros datos confidenciales.

El organismo alerta que el malware puede extenderse dentro de una red doméstica o corporativa y facilitar robos o falsificaciones de identidad. Por eso, una supuesta app para ver películas sin costo puede terminar con consecuencias que exceden el consumo de contenidos audiovisuales.

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Por qué la publicidad de estos servicios piratas es un problema

Las plataformas piratas suelen depender de anuncios, ventanas emergentes y redireccionamientos para obtener ingresos. En algunos casos, la publicidad puede llevar a páginas que ofrecen premios inexistentes, alertas falsas sobre virus o descargas que no guardan relación con el contenido que la persona quería ver.

La publicidad suele tener errores que redirigen al usuario a páginas peligrosas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, existen anuncios que inducen a activar notificaciones, instalar extensiones o aceptar permisos innecesarios. Esas autorizaciones permiten que el teléfono reciba mensajes persistentes, promociones engañosas o enlaces hacia otras webs.

La publicidad invasiva no solo afecta la experiencia de uso: puede convertirse en una vía para exponer al usuario a fraudes y descargas no solicitadas.

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Qué riesgos hay si se pide pagar una suscripción en la plataforma ilegal

El hecho de que un servicio cobre una tarifa reducida no lo convierte en seguro o legítimo. Interpol señala que los métodos de pago de servicios piratas pueden resultar inseguros y derivar en fraudes con tarjetas u otras estafas financieras.

A eso se suma que la plataforma puede desaparecer sin un canal de atención al cliente ni un mecanismo fiable para recuperar el dinero.

El mayor riesgos es sufrir fraudes bancarios y filtración de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ingresar los datos de una tarjeta conviene verificar quién opera el servicio, qué empresa figura detrás, si existen términos de uso identificables y si el contenido se comercializa dentro del territorio correspondiente.

Un precio muy bajo o una oferta gratuita para acceder a una gran cantidad de canales, películas y series debe ser una señal de alerta, de acuerdo con las pautas de Interpol.

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Cómo reducir los riesgos al instalar aplicaciones

La medida más directa consiste en instalar aplicaciones desde Google Play Store u otras tiendas oficiales autorizadas por el fabricante. Es clave mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, porque las actualizaciones corrigen fallos de seguridad que pueden aprovechar programas maliciosos.

Interpol aconseja utilizar un antivirus actualizado y los últimos parches de seguridad disponibles. Si ya se instaló un APK de origen incierto, hay que revisar los permisos concedidos, eliminar la aplicación si presenta comportamientos extraños y cambiar las contraseñas de cuentas sensibles desde un dispositivo confiable.