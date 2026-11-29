El termostato a 24 °C ayuda a contener el consumo del aire acondicionado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bajar demasiado la temperatura del aire acondicionado puede aumentar hasta 8% el consumo eléctrico por cada grado menos, según recomendaciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El ajuste del termostato es uno de los errores más comunes durante los días de calor y puede trasladarse de forma directa a la factura de luz.

La temperatura no es el único factor que determina el gasto. Los filtros sucios, la unidad exterior obstruida, las puertas abiertas y los cambios constantes en el encendido también obligan al equipo a trabajar más. Revisar el aparato antes del verano permite detectar fallas, mejorar el rendimiento y evitar reparaciones cuando la demanda de técnicos aumenta.

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Mantener el equipo a 24 °C reduce el esfuerzo

El ENRE recomienda configurar el aire acondicionado en 24 °C durante los meses calurosos. Cada grado por debajo de esa referencia puede elevar hasta 8% el consumo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España y Repsol sitúan el rango adecuado para verano entre 24 °C y 26 °C.

Los filtros limpios mejoran el rendimiento del sistema de climatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre el interior y el exterior tampoco debería superar 12 °C. Esta medida evita cambios térmicos bruscos y reduce el esfuerzo necesario para enfriar una habitación que recibe calor desde ventanas, paredes, puertas o personas presentes.

Bajar el termostato no enfría el ambiente de forma instantánea. El sistema seguirá necesitando tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada, pero tendrá que trabajar durante más tiempo si el objetivo es demasiado bajo. La estabilidad del ajuste resulta más eficiente que una temperatura extrema.

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En invierno, la recomendación cambia. La OCU y Repsol indican que una temperatura de 20 °C a 22 °C es suficiente para calentar las habitaciones. Durante la noche, el rango puede bajar a 15 °C-17 °C, una configuración que ayuda a reducir el gasto durante las horas de descanso.

Encender y apagar de forma constante puede elevar el consumo

Otro error frecuente consiste en apagar el aire acondicionado durante periodos breves y volver a encenderlo repetidamente. Cada reinicio exige que el aparato alcance de nuevo la temperatura seleccionada, lo que aumenta el esfuerzo del sistema.

El modo ECO reduce la demanda energética en algunos equipos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una configuración estable evita esos cambios continuos. Esta práctica puede favorecer la eficiencia y contribuir a prolongar la vida útil del equipo. Apagar el aparato al salir de una habitación sigue siendo recomendable cuando no habrá nadie durante un tiempo, pero alternar el encendido sin necesidad no ofrece el mismo resultado.

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Los equipos con tecnología inverter ajustan la potencia de manera progresiva y pueden reducir el consumo hasta 60%, según las recomendaciones incluidas. Los sistemas inteligentes también permiten controlar el funcionamiento desde el teléfono móvil, una opción útil para impedir que el equipo siga activo cuando ya no se necesita.

El modo ECO es otra herramienta disponible en algunos modelos. Su uso puede reducir el gasto hasta 30%. La función de deshumidificación también mejora la sensación térmica sin obligar a bajar más la temperatura.

Los filtros sucios y la unidad exterior afectan el rendimiento

Los equipos tipo split acumulan polvo en los filtros después de meses sin uso. Antes de la temporada de calor, conviene abrir la tapa frontal, retirar los filtros y lavarlos con agua fría. Deben secarse a la sombra antes de volver a colocarlos.

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Apagar y encender constantemente perjudica la eficiencia del aparato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las manchas oscuras persisten después de la limpieza, corresponde reemplazarlos. Un filtro en mal estado puede afectar la calidad del aire interior y favorecer la presencia de bacterias, moho y alérgenos. La limpieza periódica mejora la circulación de aire y evita que el sistema trabaje de más.

También debe revisarse el desagüe del split y limpiar las superficies internas para evitar humedad y malos olores. En la unidad exterior, se puede retirar el polvo accesible con una aspiradora o un cepillo. Las revisiones profundas deben quedar en manos de un técnico, ya que esa zona incluye el gas refrigerante.

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El chequeo preventivo incluye observar cañerías y conexiones en busca de fugas o manchas de aceite. Al encender el equipo, es importante verificar que enfríe sin ruidos extraños ni vibraciones anormales.

El flujo de aire influye en la climatización

La orientación del aire también puede mejorar el rendimiento. En verano, conviene dirigirlo hacia arriba para que el aire frío descienda de forma natural. En invierno, debe apuntar hacia abajo, ya que el aire caliente sube.

Mantener despejadas las entradas y salidas de aire evita que el sistema tenga obstáculos. Puertas y ventanas cerradas ayudan a conservar la temperatura elegida. Un ajuste moderado, filtros limpios y uso estable reducen el consumo sin renunciar al confort dentro de casa.

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