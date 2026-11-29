Un teléfono móvil Android en desuso puede funcionar como cámara de seguridad para el vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un viejo teléfono Android guardado en un cajón puede transformarse en una cámara de seguridad para el auto sin gastar en un dispositivo nuevo.

Con una aplicación como Droid Dashcam, es posible grabar los trayectos, guardar los archivos en bucle y sumar datos como la fecha, la velocidad y la ubicación GPS directamente sobre las imágenes.

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La propuesta no exige una inversión alta: alcanza con un soporte firme para el salpicadero y una fuente de alimentación estable, aunque conviene revisar antes si el teléfono soporta grabaciones prolongadas sin recalentarse.

Qué funciones ofrece la aplicación para usar el móvil como dashcam

Droid Dashcam permite grabar en segundo plano y de forma automática, sin que el usuario deba iniciar manualmente cada viaje.

El sistema inicia la grabación de manera automática tras conectar el cargador o vincular el móvil por Bluetooth. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de sus características centrales es la grabación en bucle: cuando el espacio de almacenamiento se agota, la aplicación sobrescribe los archivos más antiguos y evita que haya que borrar vídeos de manera manual.

También deja ajustar la duración de los clips, proteger determinadas grabaciones frente a la sobrescritura y activar el inicio automático al conectar el cargador o establecer una conexión Bluetooth.

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En materia de calidad de imagen, la aplicación admite grabación en 4K, además de resoluciones personalizadas desde 320 píxeles. Se pueden ajustar al detalle el bitrate, la estabilización, el enfoque y la compensación de exposición para condiciones nocturnas.

Esa flexibilidad tiene un costado práctico que conviene atender: a mayor resolución, más espacio ocupan los archivos en el teléfono, lo que obliga a liberar memoria con mayor frecuencia. Por eso, para un uso cotidiano suele recomendarse una resolución más moderada, como 480x640, en lugar del 4K.

El ajuste de resoluciones moderadas como 480x640 evita la saturación rápida del almacenamiento interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un móvil reciclado puede ofrecer menor calidad de imagen que una dashcam específica, carecer de estabilización adecuada o calentarse durante sesiones largas de grabación, además de incluir anuncios o compras integradas dentro de la propia aplicación.

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Cómo preparar el teléfono paso a paso

El primer paso consiste en instalar Droid Dashcam DVR desde Google Play Store y otorgar los permisos necesarios: cámara, almacenamiento y ubicación GPS. Si se quiere registrar también sonido, hace falta habilitar el acceso al micrófono.

Dentro de la aplicación, hay que ingresar al menú de ajustes a través del ícono con forma de engranaje ubicado en la parte central de la pantalla, y desde allí acceder a “Ajustes de vídeo” para definir la resolución, la duración de los clips y el comportamiento de la grabación en bucle.

También pueden activarse los datos que se superponen sobre las imágenes y configurar las opciones de arranque automático, si están disponibles.

El soporte para el salpicadero debe colocarse en una posición que no obstruya la visión ni interfiera con los airbags. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es fijar el teléfono en un soporte estable orientado hacia la carretera, sin que obstruya la visión, interfiera con los airbags ni dificulte el acceso a los mandos del vehículo. Conviene además conectar el cargador y verificar que el cable no quede suelto durante la conducción.

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Antes de usarlo de manera habitual, es recomendable hacer una prueba para comprobar el encuadre, la grabación, los datos superpuestos y el guardado correcto de los archivos. Si el teléfono se calienta en exceso, la recomendación es interrumpir su uso y buscar una ubicación o alimentación más adecuada.

Precauciones adicionales antes de difundir las grabaciones

Las imágenes captadas por una dashcam improvisada con un móvil viejo pueden mostrar matrículas y rostros identificables.

Por ese motivo, antes de compartir cualquier grabación en redes sociales o en otra plataforma pública, se recomienda consultar la información específica sobre la legalidad de las dashcams y las pautas de las autoridades de cada país.

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Reutilizar un teléfono en desuso resulta una alternativa económica frente a comprar una cámara dedicada, aunque su utilidad final depende de que grabe de forma estable, no se recaliente durante los trayectos y pueda usarse sin comprometer la seguridad al volante.