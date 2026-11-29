Bill Gates cree que ciertas labores todavía serán necesarias pese al avance de las máquinas. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

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Ante el inicio de 2027, figuras como Bill Gates consideran que la programación, la biología y la energía son las tres áreas de estudio o carreras universitarias con mayor estabilidad ante la expansión de la inteligencia artificial (IA), porque todavía requieren supervisión, criterio y creatividad para resolver problemas complejos.

El fundador de Microsoft advierte que la automatización transformará el mercado laboral con especial fuerza en los puestos básicos e intermedios, donde suelen incorporarse los trabajadores jóvenes. Ventas, atención al cliente y asistencia jurídica figuran entre las actividades más expuestas a la sustitución.

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Por qué Bill Gates cree que todavía son necesarios los programadores

La programación ocupa un lugar central en su diagnóstico porque el desarrollo de software funciona como base de sectores como la salud, la comunicación y la seguridad.

Los modelos de IA pueden programar por sí solos pero se necesita un supervisor humano para darle sentido. (Foto: EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

“Aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”, sostuvo Gates. Los programadores deben corregir errores, orientar algoritmos, detectar sesgos e incorporar criterios éticos en las herramientas digitales.

Además, la expansión de la IA no elimina la necesidad de conocimientos técnicos, sino que modifica las tareas que deberán asumir quienes trabajen en tecnología. La creación de software deja de limitarse al diseño de aplicaciones y pasa a incluir la evaluación de sistemas capaces de tomar decisiones automatizadas.

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Gates define a la biología como la ciencia central de esta época debido a los avances en biotecnología y medicina personalizada. (Foto: Europa Press)

Cuál área de estudio es la ciencia de nuestro tiempo según Bill Gates

La biología aparece como la segunda disciplina prioritaria. Gates la definió como “la ciencia de nuestro tiempo” por el avance de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada.

El estudio de los sistemas vivos exige interpretar datos biomédicos y tomar decisiones frente a enfermedades crónicas, pandemias y otros desafíos sanitarios. Los algoritmos pueden procesar grandes volúmenes de información, pero no replican de manera íntegra el juicio profesional necesario para evaluar cada situación.

Asimismo, los biólogos cumplen una función tanto en la gestión de crisis sanitarias como en el desarrollo de tratamientos adaptados a necesidades particulares. La demanda de especialistas se vincula con la necesidad de comprender fenómenos biológicos que no responden a patrones uniformes.

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La transición climática hacia energías limpias requiere personal técnico para proyectos de hidrógeno verde y captura de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué personal necesitará el sector energético para su transición a energías limpias

El sector energético concentra otra parte de las oportunidades que Gates asocia con el futuro laboral. La transición hacia fuentes limpias y la lucha contra el cambio climático requieren profesionales que puedan desarrollar tecnologías como la captura de carbono y el hidrógeno verde.

Estas soluciones demandan la capacidad de comprender y rediseñar sistemas complejos, sumado a anticipar sus consecuencias ambientales. La inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero no sustituye el criterio humano para definir respuestas frente a los desafíos de sostenibilidad.

Cuáles son los riesgos del avance de la IA en el mercado laboral

En una publicación de su blog, Gates alertó que “muchos empleos desaparecerán para siempre”. Su proyección combina el avance de la inteligencia artificial generativa con la aparición de robots capaces de competir en tareas físicas durante los próximos años.

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Gates cree que las áreas de atención al cliente y ventas comerciales perderán puestos ante sistemas tecnológicos con autonomía operativa. (Foto: REUTERS/Richard Clement/File Photo)

Las tareas de ventas y atención al cliente por internet o teléfono están entre las más vulnerables porque la tecnología ya puede responder consultas, clasificar pedidos, orientar usuarios y procesar información comercial con autonomía.

La asistencia jurídica enfrenta riesgos en sus funciones de apoyo. La revisión de expedientes, la búsqueda de antecedentes, la comparación de contratos y la clasificación de información legal pueden realizarse en menos tiempo mediante inteligencia artificial, aunque ese cambio no implica la sustitución inmediata de abogados, jueces ni profesionales que toman decisiones complejas.

El alcance de la automatización incluirá la evaluación de solicitudes de crédito, el análisis de datos y la clasificación inicial de pacientes. Gates planteó que el cambio se acelerará cuando la inteligencia artificial pueda ejecutar una tarea “prácticamente libre de errores”, sin supervisión humana directa y con incentivos económicos para que las empresas adopten ese modelo.

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