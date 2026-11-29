La misión Retest Freddie’s Defenses desbloquea el ciclo meteorológico de huracanes en el mapa de Leonida de Grand Theft Auto VI. (ROCKSTAR GAMES)

Guardar

Grand Theft Auto VI esconde uno de sus fenómenos climáticos más llamativos detrás de una misión secundaria que no aparece marcada en el mapa. Los huracanes, mostrados en la promoción del juego, no se activan por sí solos: hace falta completar un encargo oculto para que empiecen a formar parte del ciclo meteorológico de Leonida.

La tarea se llama Retest Freddie’s Defenses, pertenece a la serie Strangers & Freaks y obliga al jugador a allanar, no una sino dos veces, la propiedad de un preparacionista. Sirve tanto con Jason como con Lucia y no exige haber avanzado ningún capítulo concreto.

PUBLICIDAD

La misión oculta que activa los huracanes

El punto de partida está en North Leonard County, en la orilla norte del lago Leonida, donde se levanta un complejo vallado con contenedores, maquinaria de obra y un búnker subterráneo. Un interfono en la verja principal advierte de que la entrada no está autorizada y pide abandonar la zona, mientras que la valla permanece electrificada para impedir el paso directo.

Dentro vive Freddie, interpretado por el rapero Freddie Gibbs, que graba un pódcast convencido de que el apocalipsis está cerca. El personaje reacciona con sorpresa cuando el jugador logra entrar y promete reforzar sus defensas antes de un segundo encuentro.

PUBLICIDAD

El acceso a la propiedad requiere el uso de maquinaria de obra, tractores con heno o torres de agua para franquear el perímetro.

Cómo superar las minas y los drones

En cuanto se cruza el perímetro, salta una alarma y comienzan a aparecer minas de proximidad, reconocibles por una luz roja y un pitido que se acelera al acercarse. El modo de concentración del personaje permite localizarlas con claridad y trazar una ruta que las esquive sin gastar munición.

A eso se suman los drones explosivos, que atacan en oleadas crecientes a medida que avanza el recorrido hacia el búnker. Conviene llevar un arma automática y curarse a mitad de camino, porque el número de drones aumenta en la segunda incursión respecto a la primera.

Para entrar al recinto se han documentado distintas rutas: trepar la torre de agua pegada a la valla, que carece de alambre de espino y permite saltar por encima desde su primer nivel; mover con una excavadora un contenedor naranja que tapa un hueco con acceso a una alcantarilla; o subir a un tractor cargado con balas de heno para franquear el muro por otro punto. Freddie bloquea alguno de estos pasos entre un intento y otro, así que conviene explorar el perímetro completo antes de desistir.

PUBLICIDAD

Las dos pruebas de Freddie

Tras el primer asalto, Freddie no abre la puerta del búnker. Avisa de que va a mejorar las defensas, desactiva las minas para que el jugador pueda salir y lo agrega a un chat grupal. El mensaje que confirma que el reto está listo tarda uno o dos días de juego en llegar, así que no tiene sentido esperar frente al recinto.

El jugador debe esperar entre uno y dos días de juego para recibir el mensaje que habilita la segunda incursión al recinto. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

En el segundo intento, parte del perímetro ha cambiado y aparecen nuevos obstáculos en los accesos ya conocidos. Al llegar finalmente a la puerta del búnker, esta está electrificada: el jugador recibe una descarga antes de que Freddie, identificado ya como el rapero Freddie Gibbs, lo deje pasar.

PUBLICIDAD

Dentro, el búnker tiene cocina, salón, estudio de pódcast y un vehículo todoterreno en el garaje. Freddie muestra las cámaras con las grabaciones de la intrusión y, poco después, salta en pantalla un aviso meteorológico de huracán.

La decisión final y las recompensas

Freddie plantea una pregunta directa: quedarse a refugiarse o salir a ver la tormenta en marcha. Ambas opciones cierran la misión, aunque solo saliendo se llega a presenciar el huracán con el cielo oscurecido y el viento doblando los árboles.

Al terminar, Freddie entrega una recompensa económica y permite llevarse el vehículo del garaje, uno de los de ubicación fija que conviene sumar a la colección. Completar el encargo suma además al progreso del trofeo vinculado a la serie Strangers & Freaks.

PUBLICIDAD

La superación de la prueba otorga una recompensa económica, un vehículo todoterreno para el garaje y progreso en los trofeos. (ROCKSTAR GAMES)

Qué cambia en el clima de Leonida

Una vez superada la segunda prueba, los huracanes pasan a integrarse en los eventos climáticos aleatorios del mapa, sin necesidad de repetir la misión. Cuando se desata uno, afecta a Leonida entera y dura varios minutos hasta que el cielo se despeja de forma gradual.

Entre sus efectos visibles están las nubes oscuras, la lluvia intensa, el viento que mece árboles y arbustos, la niebla que reduce la visibilidad y la activación automática de los limpiaparabrisas. Los charcos que deja la tormenta no desaparecen de inmediato: tardan varios días de juego en secarse por completo.