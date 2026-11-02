Papelera oculta de WhatsApp: dónde encontrarla y cómo liberar espacio en el celular

WhatsApp cuenta con un administrador de almacenamiento. (Meta)

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WhatsApp acumula fotografías, videos, audios y otros archivos que pueden ocupar una parte importante del almacenamiento del celular con el paso del tiempo. Aunque muchos usuarios buscan una papelera para eliminar estos elementos, la aplicación no cuenta con una función con ese nombre. Sin embargo, ofrece herramientas para identificar y borrar contenido que ya no se necesita y recuperar espacio en el dispositivo.

La opción principal se encuentra en el apartado de almacenamiento de WhatsApp, desde donde es posible revisar los archivos que más memoria consumen, eliminar documentos reenviados muchas veces y limpiar el contenido descargado de los canales. También existe la posibilidad de borrar la memoria caché desde la configuración del celular.

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Estas alternativas permiten liberar espacio sin necesidad de desinstalar la aplicación ni eliminar conversaciones completas. Antes de hacerlo, es importante revisar qué archivos se van a borrar, ya que algunas fotografías, videos o documentos podrían ser difíciles de recuperar si no se cuenta con una copia.

El administrador de almacenamiento de WhatsApp permite eliminar archivos sin afectar chats. (Foto: Meta)

¿Existe una papelera de WhatsApp?

WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje como la que ofrecen otros servicios y aplicaciones. Es decir, no existe una carpeta dentro de la plataforma donde se almacenen temporalmente los archivos eliminados para recuperarlos después.

Lo que muchos usuarios identifican como una papelera es, en realidad, el administrador de almacenamiento de la aplicación. Esta herramienta permite localizar fotografías, videos y otros documentos que ocupan espacio en el celular para decidir cuáles conviene eliminar.

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Entre los archivos que suelen acumularse están los videos de gran tamaño, las imágenes que se reenvían repetidamente, los audios y el contenido multimedia descargado al consultar canales.

No existe una papelera de WhatsApp, pero sí un administrador de almacenamiento que cumple la misma función.

La ventaja es que WhatsApp permite organizar estos elementos según el espacio que ocupan o la cantidad de veces que fueron reenviados. De esta manera, cada usuario puede decidir qué contenido conservar y cuál eliminar.

Cómo borrar la memoria caché de WhatsApp

Una de las primeras alternativas para recuperar almacenamiento es eliminar la memoria caché de WhatsApp. Se trata de archivos temporales que la aplicación guarda para facilitar su funcionamiento y acelerar algunas tareas.

Borrar estos datos no debería eliminar las conversaciones, fotografías o videos almacenados en los chats. En algunos casos, la aplicación volverá a descargar determinados archivos temporales cuando los necesite.

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Para hacerlo, es necesario ingresar a la configuración del celular y seguir estos pasos:

Abrir los ajustes del dispositivo. Ingresar en el apartado de Aplicaciones. Buscar y seleccionar WhatsApp. Entrar en la opción Almacenamiento. Pulsar en Borrar caché.

Los nombres de los apartados pueden variar dependiendo de la marca del celular y de la versión de Android. También es importante no confundir esta opción con Borrar datos o Borrar almacenamiento, ya que estas últimas pueden eliminar información de la aplicación y provocar que sea necesario configurarla nuevamente.

La primera medida que debes tomar para recuperar memoria en tu celular es eliminar el caché de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo eliminar archivos descargados de los canales

Los canales de WhatsApp también pueden contribuir al consumo de memoria. Cuando una persona sigue varios de ellos, las fotografías, GIF y videos que consulta pueden descargarse y ocupar espacio en el dispositivo.

Para eliminar este contenido, se puede utilizar el administrador de almacenamiento de la aplicación:

Abrir WhatsApp e ingresar en Ajustes. Seleccionar Almacenamiento y datos. Pulsar en Administrar almacenamiento. Entrar en la opción Canales. Seleccionar Detalles del almacenamiento. Elegir los canales cuyo contenido se desea limpiar. Marcar las fotografías o videos y pulsar el icono de la papelera.

Este procedimiento permite eliminar archivos multimedia descargados sin dejar de seguir los canales. Si posteriormente se vuelve a consultar una publicación cuyo contenido ya fue eliminado del dispositivo, será necesario descargarlo nuevamente.

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Eliminar archivos de canales de WhatsApp te ayudará a recuperar memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo borrar los memes y archivos reenviados muchas veces

WhatsApp también identifica los archivos que fueron reenviados en numerosas ocasiones. Esta categoría suele incluir memes, imágenes y videos que circulan repetidamente entre conversaciones y grupos.

Para revisar y eliminar estos elementos, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y después Administrar almacenamiento. Allí aparece la categoría Reenviados muchas veces.

Al ingresar, se puede revisar el contenido disponible, seleccionar las fotografías o videos que ya no se necesitan y pulsar el botón de la papelera.

Esta herramienta resulta útil para localizar archivos duplicados o contenidos que se comparten constantemente y que, con el tiempo, pueden ocupar una cantidad considerable de memoria.

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Eliminar archivos reenviados varias veces también es importante para recuperar memoria ocupada por WhatsApp. (Foto: Meta)

Cómo eliminar los archivos que más espacio ocupan

Otra alternativa consiste en identificar directamente los archivos más pesados. WhatsApp permite revisar los elementos que superan los cinco megabytes, una categoría que suele incluir videos largos y fotografías de alta resolución.

Para acceder a ellos, se deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes. Seleccionar Almacenamiento y datos. Pulsar en Administrar almacenamiento. Ingresar en la categoría De más de 5 MB. Revisar los archivos y seleccionar los que se desean eliminar. Pulsar el icono de la papelera.

Esta opción permite concentrarse en los elementos que más memoria consumen y liberar espacio sin tener que revisar cada conversación individualmente.

Antes de borrar cualquier contenido, conviene comprobar que no se trate de fotografías, documentos o videos importantes. Aunque algunos archivos pueden descargarse nuevamente desde el chat, otros podrían dejar de estar disponibles si fueron eliminados de la conversación o ya no se encuentran en los servidores de WhatsApp.

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