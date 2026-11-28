WhatsApp no cuenta con una herramienta oficial llamada modo fantasma, consiste en activar unos ajustes. REUTERS/Dado Ruvic

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El modo fantasma en WhatsApp no es una función oficial de la aplicación. Se trata de una combinación de configuraciones de privacidad y notificaciones que permiten reducir la visibilidad del usuario sin desconectarse por completo.

La principal configuración consiste en ocultar la última hora de conexión para evitar que otros contactos sepan cuándo se estuvo activo por última vez. Se puede limitar quién puede ver la foto de perfil, la información de la cuenta, los estados y otros datos asociados al perfil.

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Otra opción clave es desactivar la confirmación de lectura, conocida como el doble check azul. De este modo, los contactos no podrán saber cuándo se leyó un mensaje.

El ajuste más importante es esconder la información sobre la última vez que se usó WhatsApp. (WhatsApp)

Cómo terminar de configurar el modo fantasma en WhatsApp

Para completar esta configuración, el usuario puede revisar las opciones de privacidad y deshabilitar o limitar la visibilidad de elementos como la última vez, la información del perfil, los enlaces, los grupos, los estados y la foto de perfil.

Los mensajes temporales también pueden formar parte del modo fantasma. Esta función permite que los mensajes desaparezcan después de un período determinado, lo que reduce la permanencia de las conversaciones dentro de la aplicación.

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Además, es posible disminuir las interrupciones desde el apartado de notificaciones. Allí se pueden silenciar chats individuales o grupos, personalizar los avisos, limitar sonidos y vibraciones, y desactivar las previsualizaciones en pantalla.

Este modo permite a la persona usar WhatsApp sin dar a entender que está disponible para responder enseguida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué sirve el modo fantasma en WhatsApp

El modo fantasma sirve para mantener la privacidad, reducir interrupciones y responder los mensajes a un ritmo propio. Al ocultar la actividad en la plataforma y silenciar alertas, el usuario puede seguir conectado sin mostrar disponibilidad inmediata.

Esta configuración puede ser útil durante una tarea que requiere concentración, ya que permite evitar notificaciones constantes y minimizar las distracciones.

Puede ayudar durante reuniones o eventos familiares, cuando se busca mantener la atención en el momento presente.

Otra utilidad es revisar conversaciones sin generar presiones sociales para responder de inmediato. Al ocultar la última conexión y desactivar el doble check azul, los contactos no sabrán si un mensaje fue leído.

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Estas configuraciones permite reducir las notificaciones recibidas y evitar distracciones. (Composición Infobae: REUTERS/Maxim Shemetov / Imagen Ilustrativa)

El modo fantasma puede complementarse con el modo “No molestar” del celular, que silencia llamadas y notificaciones.

Es posible restringir los avisos emergentes, gestionar permisos de acceso a contactos, limitar el uso de datos en segundo plano y utilizar aplicaciones de bienestar digital para controlar el tiempo de uso de WhatsApp.

WhatsApp habilita las llamadas a usuarios fuera de la app

WhatsApp habilitó las llamadas para invitados, una función que permite sumar a personas sin cuenta ni aplicación a conversaciones de voz o video.

Guest Calling funciona mediante enlaces creados por usuarios registrados y amplía las llamadas individuales y grupales de la plataforma.

El anfitrión debe abrir la pestaña Llamadas, tocar el ícono “+”, crear un enlace y compartirlo. Quien lo reciba puede abrirlo en el navegador de una computadora, escribir su nombre y solicitar el ingreso. El anfitrión debe aprobar a cada invitado desde una sala de espera.

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Únicamente los usuarios registrados en WhatsApp pueden generar invitaciones para las llamadas. (WhatsApp)

Según WhatsApp, las llamadas para invitados son gratuitas, no tienen límite de tiempo y conservan el cifrado de extremo a extremo. Admiten conversaciones uno a uno y llamadas grupales de hasta 32 participantes.

Sin embargo, solo las personas con una cuenta pueden crear enlaces; los invitados no pueden iniciar una llamada por su cuenta.

El sistema incorpora restricciones para proteger la privacidad de quienes participan. Los invitados no pueden ver los números telefónicos de los demás asistentes, enviar mensajes ni sumar nuevos participantes.

El creador del enlace también puede expulsarlos en cualquier momento. Una vez admitidos, pueden compartir pantalla desde una computadora, reaccionar con emojis y levantar la mano para pedir la palabra.

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La actualización busca facilitar encuentros con colegas, alumnos, familiares u otros contactos que utilizan servicios distintos.

Con esta opción, ya no es necesario pedir a todos que descarguen WhatsApp o creen un perfil para participar en una videollamada.