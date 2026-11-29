La Policía Nacional Civil detuvo al coronel retirado Otto Guillermo Eduardo Noack Sierra en el Aeropuerto Internacional La Aurora por acusaciones de genocidio y desaparición forzada. (PNC de Guatemala)

Guardar

El coronel retirado Otto Guillermo Eduardo Noack Sierra fue detenido el viernes 27 de noviembre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, por una orden de aprehensión por genocidio y desaparición forzada. Organizaciones de derechos humanos lo señalan por su presunta responsabilidad en al menos 400 muertes y desapariciones de integrantes del pueblo maya ixil en San Juan Cotzal, en 1982.

Noack Sierra, de 73 años, ingresó a Guatemala en un vuelo procedente de Nicaragua. Agentes de la División de Policía Internacional de la Policía Nacional Civil (PNC) verificaron que tenía una orden de captura emitida el 3 de octubre de 2019 por un juzgado guatemalteco.

PUBLICIDAD

Según la PNC, el detenido fue trasladado a la Torre de Tribunales. No obstante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) informaron después que tras escuchar las causas de detención, el militar retirado solicitó atención en un hospital privado, bajo custodia policial.

El coronel retirado Otto Noack Sierra permanece en una de las carceletas de Torre de Tribunales en Guatemala, tras pedir ser llevado a un centro asistencial. (ODHAG)

La acusación vincula al militar con el destacamento de San Juan Cotzal

Según el pronunciamiento de la AJR y la ODHAG, Noack Sierra tuvo bajo su mando a unidades militares destacadas en San Juan Cotzal, departamento de Quiché, durante 1982. Las organizaciones sostienen que esas fuerzas detuvieron de forma ilegal a centenares de hombres y mujeres, a quienes trasladaron al destacamento militar local.

PUBLICIDAD

Las víctimas habrían sido sometidas a interrogatorios bajo tortura, ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes. El comunicado también atribuye a las unidades militares graves masacres en aldeas de la zona, con víctimas entre niñas, niños, mujeres embarazadas y personas mayores.

La orden de captura contra el exoficial estaba vigente desde 2019. Para las entidades querellantes, la detención abre una nueva etapa en el proceso por el genocidio contra el pueblo maya ixil durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982.

Imagen capturada por el director de fotografía, fotógrafo y fotoperiodista sueco, Ulf Aneer, en el Campamento Nueva Vida, aldea La Pista, Nebaj en diciembre de 1982. (Ulf Aneer)

El proceso contra Benedicto Lucas García quedó interrumpido en 2024

La captura ocurre mientras permanece suspendido el juicio contra el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de su hermano, Romeo Lucas García. La Fiscalía y las organizaciones querellantes lo acusaron de genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad por hechos contra comunidades ixiles.

PUBLICIDAD

El debate oral contra Lucas García comenzó en abril de 2024. En noviembre de ese año, una decisión de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo apartó al Tribunal de Mayor Riesgo A del expediente y ordenó trasladarlo al Tribunal B. Como el proceso superó el plazo legal de 10 días sin actividad, el juicio quedó sin efecto antes de una eventual sentencia.

En la misma causa fueron procesados el exjefe de Inteligencia Militar Manuel Antonio Callejas y Callejas y el exjefe de Operaciones Militares César Octavio Noguera Argueta. Callejas fue separado del expediente en enero de 2024 por razones de salud, mientras que Noguera murió en 2020.

PUBLICIDAD

Lucas García, de 93 años y exjefe del Estado Mayor del Ejército, su caso sigue en suspenso en los tribunales guatemaltecos. (Prensa Comunitaria)

Lucas García también recibió una condena en el caso por la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Theissen y por violaciones contra su hermana, Emma Guadalupe Molina Theissen. En paralelo, una sala de apelaciones anuló actuaciones en el caso Creompaz, que investigaba desapariciones forzadas y hallazgos en fosas de la antigua Zona Militar 21, en Cobán.

San Juan Cotzal, uno de los municipios afectados por la violencia contra el pueblo ixil

La investigación del caso Genocidio Ixil documentó hechos en al menos 22 comunidades de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal. La ODHAG y la AJR registraron un mínimo de 1.296 víctimas en esa investigación, sustentada en testimonios, peritajes forenses, exhumaciones y documentos militares.

PUBLICIDAD

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico calculó que el conflicto armado interno de Guatemala, entre 1960 y 1996, dejó unas 200 mil víctimas entre personas ejecutadas y desaparecidas.

La ODHAG y la AJR documentaron al menos 1.296 víctimas de la violencia militar en 22 comunidades de la región ixil. (Prensa Comunitaria)

En la región ixil, la investigación judicial sostiene que las operaciones contrainsurgentes incluyeron persecución, desplazamiento y ataques contra población civil maya.

La AJR y la ODHAG pidieron al Ministerio de Gobernación garantizar la custodia de Noack Sierra y su presentación ante el juzgado competente, para que continúe el proceso judicial.