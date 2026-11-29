Los supuestos instaladores de GTA 6 esconden ladrones de información (Rockstar)

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Los falsos instaladores de GTA 6 para PC se están utilizando para distribuir malware que roba contraseñas, cookies, datos de Steam, Discord y carteras de criptomonedas. La advertencia llega mientras Rockstar Games mantiene el juego disponible solo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin una fecha anunciada para ordenador.

La ausencia de una versión oficial para PC ha creado un escenario favorable para las estafas. Repositorios en GitHub, páginas que prometen ports comunitarios y supuestos lanzadores presentan GTA 6 como una descarga funcional, pero ocultan scripts capaces de ejecutar código remoto en el computador de la víctima.

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Las descargas que prometen llevar el videojuego a ordenadores pueden extraer contraseñas, cookies, sesiones activas, datos de Steam, Discord y monederos digitales sin autorización - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Dos repositorios prometían una versión inexistente del juego

Bitdefender analizó dos repositorios de GitHub que ofrecían un supuesto GTA 6 funcional para PC. Uno se presentaba como una versión crackeada completa, sin launcher; el otro afirmaba ser un port comunitario de la edición de consolas.

Ambos conducían al mismo script infectado. GitHub eliminó los repositorios poco después de que los investigadores informaran del riesgo, aunque la retirada no evita que aparezcan nuevas páginas con nombres, diseños y métodos parecidos.

La trampa aprovecha una situación conocida entre los jugadores: GTA 6 solo está disponible en PS5 y Xbox Series X|S. Rockstar no anunció una versión para PC, de modo que cualquier descarga que asegure ofrecer el juego para Windows carece de respaldo oficial.

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El interés por los proyectos de port alimenta el engaño. Algunos usuarios siguen iniciativas comunitarias que intentan llevar el juego a ordenador, por lo que una página que promete una descarga inmediata puede parecer creíble para quien busca jugar sin esperar un anuncio de Rockstar.

La orden solicitada por las páginas fraudulentas obtiene archivos externos y los activa con privilegios elevados, una práctica asociada con engaños que manipulan a las propias víctimas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comando de PowerShell es la principal señal de peligro

Los repositorios fraudulentos no mostraban un archivo de descarga convencional. En lugar de eso, indicaban abrir la Terminal de Windows o PowerShell como administrador, copiar un comando concreto y ejecutarlo.

Ese comando descargaba código desde un servidor remoto y lo ejecutaba en el equipo sin ofrecer más avisos. El procedimiento se relaciona con ClickFix, una técnica que busca que la propia víctima active el malware al seguir instrucciones aparentemente necesarias para instalar un programa.

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Bitdefender señaló que el código podía corresponder a un ladrón de datos. Este tipo de software busca obtener información almacenada en el navegador, como credenciales, cookies y sesiones activas. También puede dirigirse a cuentas de Discord, Steam, carteras de criptomonedas y claves de acceso a servicios de inteligencia artificial.

Una solicitud para abrir una terminal con permisos de administrador debe ser motivo suficiente para detener el proceso. Un instalador legítimo no necesita que el usuario copie un comando desconocido desde una página o repositorio no verificado.

Para comprar GTA 6 de forma segura, la opción es utilizar las tiendas oficiales de PlayStation o Xbox - (rockstargames.com)

Las tres señales para identificar una estafa

Hay tres indicios que permiten reconocer la mayoría de estas trampas:

Un comando que descarga y ejecuta código desde internet. El usuario no puede comprobar fácilmente qué recibirá su computador ni qué acciones realizará el archivo.

La petición de abrir PowerShell, Terminal o Ejecutar como administrador. Los permisos elevados permiten que un programa modifique más elementos del sistema.

Una recomendación para añadir excepciones al antivirus o a Seguridad de Windows. El supuesto instalador busca evitar que las herramientas de protección detecten o bloqueen el contenido.

Una de las páginas analizadas sugería crear una exclusión en Seguridad de Windows si la descarga no comenzaba. Esa instrucción no resuelve un problema de instalación: reduce las defensas del equipo frente a archivos maliciosos.

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Bitdefender también describió otro caso reciente. Se trataba de un falso cliente de Windows que aseguraba permitir el streaming de GTA 6 desde una consola Xbox o PlayStation. El supuesto lanzador reproducía el tráiler del juego mientras instalaba un ladrón de datos escrito en Rust.

Qué hacer si ya se ejecutó el comando

Si una persona copió y ejecutó uno de estos comandos, debe considerar el equipo comprometido aunque no haya aparecido ningún mensaje o programa visible. El primer paso consiste en desconectar el computador de internet para limitar la comunicación del malware con servidores externos.

Después, se recomienda realizar un análisis completo del sistema. Las contraseñas deben cambiarse desde otro dispositivo seguro, empezando por la cuenta de correo electrónico. También conviene cerrar sesiones abiertas, activar la verificación en dos pasos y revisar las reglas de reenvío del correo.

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La medida final indicada es reinstalar Windows en el equipo afectado. Para comprar GTA 6 de forma segura, la opción es utilizar las tiendas oficiales de PlayStation o Xbox, donde el juego está disponible para las consolas autorizadas.