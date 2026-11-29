Stage Tour llegará el 10 de diciembre de 2026 con un repertorio inicial de más de 90 canciones y una lista ya confirmada de 73 temas. El videojuego, presentado como una alternativa a experiencias como Guitar Hero y Rock Band, estará disponible en Xbox Series, PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.
El catálogo reúne canciones de seis décadas, desde referentes del rock clásico hasta artistas de metal, pop y propuestas contemporáneas. RedOctane Games, desarrollador del juego, anticipó que habrá contenidos descargables tras el lanzamiento, así que la lista inicial podrá ampliarse.
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Qué canciones están confirmadas en Stage Tour para su estreno
La selección ya incluye bandas como Metallica, Megadeth, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, Slipknot, Dream Theater, Def Leppard y The Clash. El listado hasta ahora es:
- 12 Stones — Golden Child
- Alien Ant Farm — Gaslighter
- Alter Bridge — Metalingus
- Ando San — Identify
- Ankor — Prisoner
- Arch Enemy — Handshake With Hell
- Avril Lavigne — Bite Me
- BABYMETAL & Electric Callboy — RATATATA
- Bad Omens — Just Pretend
- Beast in Black — Blind and Frozen
- Biffy Clyro — Tiny Indoor Fireworks
- Billy Talent — Red Flag
- Black Eyed Peas — Pump It
- blink-182 — MORE THAN YOU KNOW
- Blur — Parklife
- Castle Rat — Siren
- Def Leppard — Photograph
- Dream Theater — Under a Glass Moon
- Duran Duran — Rio
- Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon — Bad Habits
- Extreme — Get the Funk Out
- Fall Out Boy — Heartbreak Feels So Good
- Genesis — Land of Confusion
- Ghost — Square Hammer
- Good Kid — Mimi’s Delivery Service
- Honey Revenge — Airhead
- Jeff Buckley — Grace
- Jfarrari — The Unknowing
- Jonathan Young feat. RichaadEB — Damage Done
- Judge and Jury feat. Tyler Connolly of Theory of a Deadman — The Urge
- Kasabian — Fire
- KNOWER — Overtime (Live Band Sesh)
- Leon Thomas — Baccarat
- Mammoth — The End
- Mastodon — The Motherload
- Megadeth — Tornado of Souls
- Metallica — Lux Æterna
- Mötley Crüe — Kickstart My Heart
- Muse — Starlight
- Olivia Rodrigo — ballad of a homeschooled girl
- Paramore — For a Pessimist, I’m Pretty Optimistic
- Powerman 5000 — When Worlds Collide
- Radiohead — Just
- Red Hot Chili Peppers — Dani California
- Rise Against — Broken Dreams, Inc.
- Sabaton — Night Witches
- Silverstein — Negative Space
- Slipknot — Psychosocial
- Smash Mouth — All Star
- Spacehog — In the Meantime
- Static-X — Terminator Oscillator
- Status Quo — Whatever You Want
- Steve Ouimette & The Stage Crew — Stage Tour
- Sum 41 — You Wanted War
- Sylosis — The New Flesh
- Tenacious D — …Baby One More Time
- The Bites — Do Me a Favor
- The Clash — I Fought the Law
- The Cure — Just Like Heaven
- The Darkness — I Believe in a Thing Called Love
- The Dust Coda — Limbo Man
- The Karma Effect — Raised on Rock N Roll
- The Long Faces — Jane!
- The Midnight — Sunset
- The Paradox — Do Me Like That
- The Rolling Stones — In the Stars
- Trivium — The Heart From Your Hate
- Volbeat — Lola Montez
- Walk the Moon — Shut Up and Dance
- Weezer — Island in the Sun
- Wheatus — Teenage Dirtbag
- Wolfmother — Victorious
- ZZ Top — Sharp Dressed Man
En qué consolas y plataformas estará disponible el juego
Stage Tour saldrá el 10 de diciembre de 2026 en Xbox Series, PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. La distribución en varias plataformas permitirá que el juego llegue tanto a quienes utilizan consolas de nueva generación como a quienes prefieren jugar desde PC.
Además, la versión para Xbox tendrá compatibilidad con Xbox Play Anywhere. Quienes adquieran una copia digital compatible podrán acceder al juego desde la consola y una PC sin necesidad de comprarlo dos veces.
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El juego podrá utilizarse con un mando convencional, una decisión que amplía el acceso a quienes no tengan guitarras de plástico, baterías o micrófonos. De ese modo, las canciones estarán disponibles desde el inicio sin la obligación de sumar periféricos al costo del título.
Asimismo, RedOctane Games prevé compatibilidad con ciertos accesorios antiguos y pondrá a la venta nuevas guitarras, baterías y micrófonos diseñados para Stage Tour. Esa combinación busca conservar el formato clásico de los juegos musicales sin limitar las opciones de entrada.
Qué modos de juego incluirá el heredero de Guitar Hero en diferentes plataformas
La propuesta contará con partidas individuales, multijugador local y partidas en línea para hasta cuatro participantes. Tendrá juego cruzado entre plataformas, así que los usuarios podrán compartir sesiones sin importar desde qué sistema accedan.
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Entre los modos confirmados aparecen las partidas rápidas, los desafíos de precisión y un karaoke. La modalidad de gira incorporará elementos propios de los roguelite, con una estructura que introduce progresión y decisiones entre presentaciones.
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