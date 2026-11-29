Cristian Jerónimo no descartó un paro general contra el gobierno nacional

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La Confederación General del Trabajo (CGT) prevé realizar antes del 20 de diciembre una jornada nacional de protesta con cuatro horas de cese de actividades y asambleas por sector. El cosecretario general Cristian Jerónimo adelantó que la definición formal se tratará esta semana en una reunión del consejo directivo y sostuvo que la medida formará parte de un plan de acción escalonado.

“La idea es hacer una jornada de protesta que va a iniciar con cuatro horas, con todos los sectores, con un cese de actividades y asamblea en cada sector y en todo el país”, dijo Jerónimo en una entrevista con la periodista Mariana Contartesi en radio La Red. Según explicó, las asambleas buscarán evaluar la situación de cada actividad y discutir los pasos posteriores.

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Cristian Jerónimo, cosecretario de la CGT

El dirigente señaló que la central obrera optó por una modalidad progresiva frente al deterioro de los ingresos de los trabajadores. “Nosotros no queremos hacerle perder un día de trabajo a un compañero que después no lo recupera y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes”, afirmó, al justificar que la primera medida no sea un paro de 24 horas.

Sin embargo, Jerónimo no rechazó la idea de que el conflicto escale. “Nadie descarta que esto después termine en una medida mucho más grande”, planteó, aunque remarcó que la CGT busca actuar con “la sensibilidad suficiente” ante la situación económica de los asalariados.

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Jerónimo no descartó la realización de un paro general contra el Gobierno nacional

La fecha de la protesta todavía no fue confirmada, pero el dirigente indicó que seguramente “será antes de las Fiestas”. Y precisó que la CGT apunta a realizarla antes del 20 de diciembre.

Sobre el mercado de trabajo, el cosecretario general describió un escenario de retroceso y cuestionó los resultados de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “La mirada es una situación muy difícil, desoladora, muy crítica y con un retroceso en el ámbito laboral muy fuerte”, sostuvo. También objetó la promoción del monotributo como alternativa de inserción laboral: “Todo lo que decía el Gobierno que iba a generar más trabajo, trabajo monotributista, me parece que le tendría que dar vergüenza decir eso”.

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El dirigente de la CGT apuntó contra el presidente nacional, Javier Milei (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

El dirigente sindical afirmó que la administración del presidente de la Nación Javier Milei “hace oídos sordos y se desentiende de los problemas estructurales que vive la gente día a día”. En ese sentido, cuestionó las proyecciones oficiales sobre salarios y crecimiento. “Se está destruyendo nuestra industria nacional. La verdad que hay cero previsibilidad, cero esperanza de que la Argentina tenga un crecimiento que beneficie al conjunto de los ciudadanos”, declaró.

El escenario político de cara al año próximo

Consultado por el escenario electoral de 2027, Jerónimo evitó respaldar a una figura en particular y dijo que la CGT acompañará a quien represente “los intereses de la gran mayoría del pueblo argentino”. Y mencionó entre quienes expresaron voluntad de competir por la Presidencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Jorge Brito.

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Jerónimo destacó la figura de Kicillof y Massa, entre otros, de cara a las elecciones del año próximo (REUTERS/Francisco Loureiro)

“Tenemos que tener la responsabilidad de poder escuchar a todos y construir un gran frente nacional”, afirmó. Para Jerónimo, ese espacio debería sostener la justicia social, el empleo formal, una industria fuerte y una regulación de los recursos naturales que deje beneficios para la sociedad argentina.