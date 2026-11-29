El dólar superó los tres millones de riales en Teherán, un nuevo mínimo para la moneda iraní en plena guerra. (ARCHIVO, 27/09/2026. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

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El rial, la moneda de Irán, cayó este domingo a un nuevo mínimo histórico: el dólar superó los tres millones de riales en el mercado libre de Teherán, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y del bloqueo naval estadounidense que limita las exportaciones de petróleo del país.

Según los precios en casas de cambio de la capital, el dólar llegó a 3.020.000 riales. Eso representa una caída de la moneda de 2% respecto del día anterior y de 13% en una semana. Como los iraníes suelen cotizar los precios cotidianos en tomanes, una unidad equivalente a 10 riales, el dólar se vende hoy a unos 302.000 tomanes.

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Sanciones y bloqueo

Los iraníes ven cómo se desploma su moneda: el dólar superó los tres millones de riales, un récord en plena guerra. (ARCHIVO, 27/09/2026. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

La caída se aceleró después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el lunes 23 de noviembre, a más de dos docenas de entidades y personas que Washington vincula con el sistema bancario “en las sombras” de Irán, es decir, las redes de casas de cambio y empresas pantalla que usa el país para mover dinero pese a las sanciones. Entre los sancionados figura el centro iraní de intercambio de divisas y oro, que según el Tesoro empareja a los exportadores que cobran en moneda extranjera con los importadores que la necesitan.

La medida forma parte de la “Operación Economic Outcast” (“paria económico”), que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el 24 de agosto con el nombre de “Día D económico”. “La economía de Irán está hundida y sus líderes están entrando en pánico”, dijo Bessent tras las nuevas sanciones.

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El presidente del Banco Central de Irán admitió la "inestabilidad" económica mientras el dólar supera los tres millones de riales. (ARCHIVO, 27/10/2026. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El otro factor es el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes, que Washington reimpuso en julio tras el colapso de una tregua y que ha restringido en particular las exportaciones de crudo, la principal fuente de divisas del país. La guerra, iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel, sigue estancada y sin visos de terminar pronto. La moneda iraní ya había marcado récords en los últimos meses: superó los 2 millones por dólar a fines de agosto y los 2,5 millones a fines de septiembre.

Inflación y malestar social

La fragilidad económica fue uno de los detonantes de las protestas de enero en Irán, que dejaron 3.117 muertos según el balance oficial. (ARCHIVO, 26/10/2026. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El deterioro se siente en los precios. Según el Centro de Estadística de Irán la inflación interanual es de 88,7% y los alimentos y bebidas se encarecieron 112,6% respecto de octubre de 2025. El presidente del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, admitió el viernes la “inestabilidad” económica y su impacto en la población, y acusó a Estados Unidos e Israel de “intentar convertir la presión económica en inestabilidad social y desesperanza generalizada”. También reconoció que las sanciones “sin precedentes”, el bloqueo militar y el encarecimiento del comercio afectan al mercado de divisas y a los precios. El tono es distinto del de septiembre, cuando atribuyó la suba del dólar sobre todo a factores “psicológicos” y dijo que el banco estaba listo para inyectar 2.000 millones de dólares en el mercado.

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La fragilidad económica fue uno de los detonantes de las protestas antigubernamentales de enero, que el Estado sofocó con una represión que dejó 3.117 muertos según el balance oficial, frente a más de 7.000 contabilizados por organizaciones opositoras.