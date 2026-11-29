Las autoridades dominicanas interceptaron en Santiago Rodríguez al haitiano Dye Nou Ejen, requerido en su país por la muerte de varias mujeres.

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En un operativo realizado en La Piña, localidad que forma parte de la llamada segunda línea de frontera en la provincia de Santiago Rodríguez, las autoridades dominicanas interceptaron a Dye Nou Ejen, un ciudadano haitiano de 28 años requerido por la justicia de su país por su presunta relación con la muerte de varias mujeres. El hombre quedó bajo custodia mientras se tramita su entrega a Haití.

La captura puso en marcha una coordinación entre el Ejército de República Dominicana, la Policía, Migración e Interpol. El detenido tenía una orden de arresto emitida por autoridades haitianas desde el 20 de noviembre y deberá responder ante la justicia de su país por los hechos que se le atribuyen.

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El procedimiento ocurrió en una comunidad perteneciente al municipio de Villa Los Almácigos. La zona integra el sistema de vigilancia conocido como segunda línea fronteriza, dispuesto en áreas del interior de la provincia para detectar movimientos irregulares y reforzar los controles antes de llegar a la línea limítrofe con Haití.

La custodia de Dye Nou Ejen quedó a cargo del responsable de Inteligencia Migratoria en Santiago Rodríguez, Domingo José García M.

Una orden de captura llevó el caso hasta Santiago Rodríguez

Dye Nou Ejen fue interceptado por militares y luego entregado a unidades policiales que participaron en el operativo. En el lugar intervinieron agentes de la División Provincial de Inteligencia (Dintel); de la Policía Preventiva, y de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim).

La información disponible señala que el hombre era buscado en Haití por su presunta vinculación con varios feminicidios. Las autoridades no divulgaron cuántas víctimas forman parte de la investigación, sus identidades ni las fechas en las que ocurrieron los crímenes.

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El expediente también incluye un video que circula entre organismos de seguridad y que, de acuerdo con la información oficial, mostraría presuntamente al detenido durante la muerte de una mujer haitiana. Ese material deberá ser examinado por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

Interpol y Migración coordinan el traslado del detenido

Después de su entrega a la Policía, el ciudadano haitiano fue puesto a disposición de las autoridades migratorias. El procedimiento contó con la coordinación del encargado de Interpol en Dajabón y terminó con la entrega del detenido al responsable de Inteligencia Migratoria de Santiago Rodríguez, el capitán de corbeta de la Armada de República DominicanaDomingo José García M.

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Las autoridades dominicanas deberán completar los trámites necesarios para una eventual repatriación. El objetivo es entregarlo a Haití, donde pesa la orden de captura y donde deberá comparecer ante los tribunales por las acusaciones relacionadas con la muerte de varias mujeres.

La detención ocurrió en un momento de alta presión sobre los controles en la frontera dominicana. Haití atraviesa una crisis de seguridad marcada por la acción de grupos armados, el debilitamiento de las instituciones y el deterioro de las condiciones de vida.

El encargado de Interpol en Dajabón y las autoridades de Migración gestionan el traslado del sospechoso hacia Haití. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis en Haití mantiene la presión migratoria sobre República Dominicana

La violencia y la falta de oportunidades laborales han empujado a numerosos haitianos a buscar alternativas fuera de su país. República Dominicana figura entre los principales destinos debido a la cercanía geográfica y a la demanda histórica de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.

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Ese flujo migratorio convive con operativos de vigilancia, detenciones y deportaciones impulsados por las autoridades dominicanas. La segunda línea fronteriza cumple un papel en esa estrategia, ya que permite ampliar los controles en poblaciones y carreteras cercanas a la franja limítrofe.

En el caso de Dye Nou Ejen, las autoridades mantendrán la custodia hasta que concluyan las gestiones para su entrega a Haití. Allí deberá enfrentar la investigación por los crímenes que se le atribuyen.