Rusia refuerza el control de los jóvenes para evitar protestas contra el Kremlin; las manifestaciones no autorizadas suelen terminar en detenciones. (ARCHIVO, 22/7/2025. REUTERS/Yulia Morozova)

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La policía rusa realizó este fin de semana nuevas redadas en las principales ciudades del país, incluidas Moscú y San Petersburgo, para prevenir posibles protestas juveniles contra el Kremlin, según informó el domingo la prensa independiente.

Con la ayuda de la Guardia Nacional, las fuerzas del orden identificaron a más de medio centenar de menores de edad que se encontraban en la calle en San Petersburgo después de las 10 de la noche sin la compañía de sus progenitores, según el portal Fontanka.

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Los agentes cumplimentaron protocolos con el fin de abrir casos administrativos a los padres de esos jóvenes, a los que recordaron las restricciones vigentes sobre paseos nocturnos y el consumo de alcohol y drogas, y les entregaron folletos al respecto.

Las autoridades de la antigua capital zarista introdujeron en su momento limitaciones a la presencia de menores de edad en las calles durante la noche, cuya infracción acarrea multas de hasta 3.000 rublos (unos 36 dólares) y de 5.000 (60 dólares) en caso de reincidencia.

En Moscú la policía también protagonizó “sesiones profilácticas” con los jóvenes que se congregaron en áreas de comida de centros comerciales, ahora que las bajas temperaturas dificultan la estancia al aire libre.

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La policía rusa refuerza el control de los jóvenes para evitar protestas contra el Kremlin, en un país donde las manifestaciones opositoras suelen disolverse con detenciones. (ARCHIVO, 23/1/2021. AP)

El propio Comité de Instrucción de la capital explicó que “se advirtió a los jóvenes de lo que puede conllevar la participación en acciones no autorizadas, incluso si llegas a un mitin en compañía de tus amigos”.

“Y a los más mayores se les explicó qué puede pasar si uno instiga a menores de edad a cometer delitos”, apuntó y añadió que a los jóvenes se les explicó “la diferencia entre la autoexpresión y el vandalismo como pintadas en las paredes y paradas de autobús rotas. La cultura callejera y el arte no deben desembocar en el destrozo del mobiliario urbano”.

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El sábado en la ciudad sureña de Rostov, que supera el millón de habitantes, abrieron siete casos administrativos e impusieron once multas tras hablar con unos 330 jóvenes en bares y clubes nocturnos.

Limpiar las calles de “escoria”

Rusia teme protestas por la guerra: la policía interviene en las calles a jóvenes, a quienes citó en comisarías militares. En 2022 hubo detenciones por la movilización. (ARCHIVO, 21/9/2022. AFP)

La actual campaña policial arrancó el pasado 8 de noviembre en el popular barrio de Kitai-Gorod de Moscú, “operación profiláctica” en la que fueron detenidas unas 200 personas. Los padres de muchos de esos jóvenes acudieron a las comisarías para exigir la liberación de sus hijos, entre los que había menores de edad y estudiantes con prórrogas de estudios.

Al respecto, un oficial de la policía comentó esta semana al portal independiente Verstka: “No recurriremos a la violencia extrema, pero limpiaremos el centro de la ciudad de esa escoria”.

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“En Kiev fue esa clase de gentuza la que organizó el Maidán”, destacó, en alusión a las revoluciones populares que estallaron en Kiev en 2004 y en 2014 contra el gobierno prorruso.

Añadió que dichas operaciones y redadas continuarán en las próximas semanas en las principales ciudades de este país con el fin de garantizar la estabilidad y evitar el estallido de protestas antigubernamentales en vísperas de los cinco años de guerra en Ucrania que se cumplirán en febrero próximo.

“¿Qué es lo que quieres (...) que las cosas sean como en París? ¿Que se pongan a quemar coches y a arrancar adoquines?”, se preguntó.

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A su vez, admitió que la policía entregó a los adolescentes y jóvenes en Kitai-Gorod citaciones para personarse en los comisariados militares y les conminaron a firmar contratos con el Ejército, aunque matizó que el objetivo era puramente “educativo” para recordarles la importancia de la solidaridad en tiempos de guerra.

El jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó recientemente la creación en cada región de grupos de coordinación que se encargarán de la lucha contra la delincuencia juvenil.

Cientos de jóvenes acudieron en agosto al Tribunal Supremo en defensa del único partido opositor pacifista de Rusia, Yábloko, al que las autoridades impidieron participar por listas en las elecciones legislativas.

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Las autoridades rusas intentan atraer por todos los medios a los jóvenes y universitarios a servir aunque sea en las fuerzas de drones, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos de los que se enrolan acaban en unidades de asalto, donde el índice de mortalidad es muy alto.

(Con información de EFE)