Nivia Gómez enfrentó una suspensión laboral sin sueldo y trabas para transferir su licencia de conducir debido a la falta de certeza sobre su TPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Llegué a Estados Unidos siendo niña y construí mi vida y mi carrera aquí, pero la incertidumbre en torno al TPS amenaza la estabilidad que tanto me ha costado conseguir”, contó Nivia Gómez, una salvadoreña beneficiaria del Estatus de Protección Temporal.

Su caso resume las dificultades que enfrentan miles de personas que, pese a mantener las protecciones del programa, encuentran obstáculos para conservar sus empleos, renovar documentos y realizar trámites cotidianos.

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“Anteriormente me pusieron en licencia sin goce de sueldo durante dos meses, y desde que me mudé de Nueva York a Carolina del Norte, no he podido transferir mi licencia de conducir, lo que afecta la renovación de mi seguro de auto”, relató Gómez.

“Necesito trabajar, pagar mis cuentas y planificar mi futuro, pero esta incertidumbre lo hace cada vez más difícil”.

Su testimonio fue presentado durante una conferencia virtual de la Alianza Nacional del TPS y el Centro de Estudios de Migración Internacional de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Ambas entidades difundieron resultados preliminares de una encuesta nacional sobre los efectos de la falta de claridad en torno al TPS para los salvadoreños residentes en Estados Unidos.

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El programa ampara a cerca de 200 mil salvadoreños, según las cifras citadas por los organizadores. Aunque sus protecciones continúan vigentes, los beneficiarios denuncian que la falta de una definición pública y de actualizaciones en los sistemas de verificación genera dudas entre empleadores, entidades estatales, aseguradoras e instituciones financieras.

El programa de Estatus de Protección Temporal ampara a cerca de 200 mil salvadoreños residentes en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

90% de los encuestados experimentó problemas

Hasta el momento, el sondeo reunió respuestas de 517 salvadoreños con TPS en distintos estados. El 89% afirmó que la incertidumbre lo afectó de manera significativa desde el 9 de septiembre, mientras que el 85% informó consecuencias sobre su salud física o mental.

Entre los problemas más mencionados figuran el estrés, la ansiedad, el insomnio, el miedo y la depresión. Algunos participantes también señalaron ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, dolores de cabeza, crisis de asma y un empeoramiento de la presión arterial.

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La situación también tuvo efectos directos sobre los ingresos de las familias. El 28% de los encuestados aseguró que fue despedido después del 9 de septiembre y el 56% consideró alta la posibilidad de perder su empleo en las siguientes semanas o meses. Además, el 28% indicó que no pudo pagar el alquiler debido a las dificultades económicas derivadas de la incertidumbre.

Los problemas laborales afectan a personas empleadas en distintos sectores. Varios conductores de camiones y autobuses comerciales comunicaron que perdieron sus licencias profesionales y, luego, sus puestos de trabajo.

Otros enfrentaron suspensiones sin sueldo, como Gómez, por la falta de documentos que permitan a las empresas confirmar con claridad la continuidad de sus permisos laborales.

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Las oficinas estatales, aseguradoras y entidades financieras enfrentan dificultades para verificar la documentación de la comunidad salvadoreña amparada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TPS salvadoreño, vigente pero sin certezas

El plazo previsto para la finalización del TPS para los salvadoreños venció el 9 de septiembre de 2026. Antes de esa fecha, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) había informado que la designación y los beneficios relacionados terminarían ese día.

Sin embargo, la situación actual permanece sin una resolución formal. USCIS señala en su portal que los salvadoreños amparados por el TPS conservan la protección y la autorización de trabajo hasta que se publique un nuevo anuncio. La falta de una notificación con fechas precisas ha dejado a los beneficiarios en un limbo administrativo: sus protecciones continúan vigentes, pero empleadores, departamentos estatales de vehículos, aseguradoras, bancos y oficinas de beneficios enfrentan dificultades para verificar sus documentos.

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Esa falta de claridad explica los obstáculos que han denunciado miembros de la comunidad para renovar licencias de conducir, cobrar pensiones, gestionar seguros, acceder a cuentas bancarias y mantener sus empleos.