El modo de ahorro energético más recomendado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Encender el aire acondicionado y el ventilador simultáneamente puede ayudar a reducir el consumo energético en casa. Aunque muchas personas consideran que utilizar ambos equipos aumenta el gasto de electricidad, los expertos señalan que esta combinación permite distribuir mejor el aire frío y evitar que el sistema de climatización trabaje a temperaturas demasiado bajas.

El ingeniero Daniel Beguería, citado por el El Español, explica que no es necesario elegir entre uno de estos aparatos. Por el contrario, utilizarlos de manera conjunta puede mejorar el confort dentro de una habitación y disminuir la exigencia sobre el aire acondicionado.

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La explicación está relacionada con la manera en que el cuerpo humano percibe el calor. Un ventilador no reduce la temperatura del ambiente, pero genera una corriente de aire que favorece la evaporación del sudor y ayuda a disipar el calor corporal. Esto permite sentir mayor frescura incluso cuando el termómetro registra temperaturas elevadas.

Un ventilador y el aire acondicionado pueden ayudarte a ahorrar la luz del hogar. (Gemini)

Una habitación puede resultar confortable a 28 o 30 grados cuando existe una circulación adecuada del aire, sin necesidad de mantener el aire acondicionado a temperaturas considerablemente más bajas.

Cómo utilizar el aire acondicionado y el ventilador para ahorrar energía

La recomendación principal consiste en configurar el aire acondicionado entre 26 y 27 grados y acompañar su funcionamiento con un ventilador. De esta manera, el aire frío puede distribuirse mejor por la habitación y generar una sensación térmica agradable.

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Cuando se utiliza únicamente el aire acondicionado, algunas personas suelen configurar el termostato a 22 o 23 grados para enfriar rápidamente el espacio. Sin embargo, esta práctica obliga al equipo a trabajar con mayor intensidad y puede incrementar el consumo eléctrico.

El ventilador ayuda a evitar esa situación porque permite aprovechar mejor el aire frío que ya produjo el sistema de climatización. Así, no es necesario reducir tanto la temperatura para conseguir una sensación de frescura.

Una persona ajusta la temperatura de una sala de estar mediante un control remoto dirigido hacia un aire acondicionado de pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar ambos dispositivos puede reducir el consumo energético entre un 17% y un 73%, dependiendo de las características de la vivienda, las condiciones exteriores y los equipos utilizados.

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Por qué un ventilador de techo puede ser más eficiente

No todos los ventiladores ofrecen los mismos resultados. Beguería destaca que los modelos instalados en el techo suelen ser una alternativa eficiente para distribuir el aire dentro de una habitación.

Estos dispositivos permiten mover el aire de manera más uniforme y no ocupan espacio en el suelo. Además, pueden funcionar durante periodos prolongados con un consumo eléctrico considerablemente menor al de un sistema de refrigeración mecánica.

Un ventilador de techo puede consumir alrededor de 10,4 kilovatios hora durante 800 horas de funcionamiento al año. En condiciones comparables, un aire acondicionado puede alcanzar los 392 kilovatios hora.

Un ventilador de pie y un aire acondicionado en funcionamiento ilustran dos alternativas para la climatización de interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que el sistema de climatización puede necesitar hasta 38 veces más energía que un ventilador de techo para proporcionar condiciones de confort similares.

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Otros consejos para enfriar la casa sin aumentar el consumo eléctrico

Además de combinar ambos aparatos, existen medidas que permiten mantener una temperatura agradable sin exigir demasiado a los equipos de climatización.

Una de ellas es aprovechar la ventilación cruzada durante la noche, cuando la temperatura exterior suele ser menor. Abrir ventanas ubicadas en lados opuestos de la vivienda facilita la circulación del aire y ayuda a renovar el ambiente.

También es recomendable utilizar cortinas gruesas, persianas y elementos de protección solar para impedir que la radiación caliente directamente las habitaciones. Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas permite conservar durante más tiempo la temperatura interior.

Un moderno aire acondicionado de pared opera en una vivienda mientras la condensación cubre el vidrio de la ventana, indicando un día de verano húmedo en un paisaje urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, si el problema principal es la humedad, se puede aprovechar la función deshumidificadora del aire acondicionado. Esta característica reduce la humedad ambiental y puede mejorar la sensación de confort sin necesidad de bajar excesivamente la temperatura.

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En conjunto, estas medidas permiten aprovechar mejor los equipos disponibles y reducir el esfuerzo energético necesario para mantener una habitación fresca.