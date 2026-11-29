La herramienta para crear stickers con audio en WhatsApp permanece en fase de desarrollo y no alcanza a todos los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Existen varios motivos por los que aún no todos han podido disfrutar de esta experiencia, principalmente porque Meta no la ha lanzado para todos por igual y se trata de una función que está en desarrollo, a diferencia de la programación de mensajes, que ya está disponible oficialmente.

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Por qué no aparecen los stickers con sonido en WhatsApp

La razón principal es que WhatsApp distribuye la función por etapas. Esto significa que no todos los usuarios la reciben al mismo tiempo, incluso si tienen la misma versión de la aplicación o teléfonos similares.

Que otra persona ya pueda crear stickers con audio no implica que la herramienta deba aparecer de inmediato en todos los dispositivos. La disponibilidad depende de la activación gradual que realiza Meta, la empresa que controla la aplicación.

Meta inició la distribución escalonada de los stickers con sonido en dispositivos Android e iOS el 24 de noviembre. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Desde el 24 de noviembre, WhatsApp comenzó a implementar de forma escalonada esta función en dispositivos con Android e iOS. Según el portal WABetaInfo, especializado en las novedades de la aplicación, la herramienta se habilitó primero entre usuarios de las versiones beta y, después, entre algunas cuentas de la versión convencional de iPhone.

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Es posible, incluso, que un usuario pueda recibir y reproducir un sticker con audio enviado por un contacto, pero que todavía no tenga habilitada la opción para crear el suyo propio.

Qué revisar en el celular antes de descartar un error

Antes de pensar en un problema con el teléfono, conviene seguir una serie de pasos simples. El primero es comprobar si existe una actualización pendiente de la aplicación.

En Android, eso implica ingresar a Google Play Store, buscar WhatsApp Messenger y revisar si aparece el botón de actualizar. En iPhone, el procedimiento equivalente se realiza desde App Store.

Los usuarios pueden reproducir y guardar stickers con audio enviados por sus contactos sin tener la opción para elaborarlos. (Silas Stein/dpa)

Una vez instalada la última versión disponible, hay que abrir la aplicación, entrar a cualquier conversación y desplegar el apartado de stickers. Allí debe comprobarse si aparece la alternativa para crear pegatinas con audio, generalmente representada con un ícono de sonido dentro del editor.

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Si después de este procedimiento la herramienta sigue sin aparecer, es probable que Meta todavía no la haya habilitado en esa cuenta en particular, más allá de que el teléfono y la versión de la aplicación sean compatibles.

Cómo intentar acceder antes mediante el programa beta

Para quienes quieren conocer la función antes de su lanzamiento general, existe una vía oficial: inscribirse en el programa beta de WhatsApp a través de Google Play.

El procedimiento consiste en abrir Google Play, buscar WhatsApp Messenger e ingresar a la ficha de la aplicación para localizar la sección del programa beta. Si aparece la opción para unirse y hay cupos disponibles, se deben seguir las indicaciones que ofrece la propia tienda.

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La actualización de la aplicación en Google Play Store o App Store permite revisar la presencia del icono de sonido en el editor. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Una vez confirmada la inscripción, corresponde instalar la actualización de prueba desde la tienda oficial y volver a revisar si el icono de audio ya está disponible en el editor de stickers.

Esta vía tampoco garantiza el acceso inmediato a la función. Las versiones beta pueden contener errores y su disponibilidad depende de los cupos y de las decisiones del desarrollador, por lo que inscribirse no asegura que la herramienta se active de forma automática.

Antes de instalar una beta conviene tener una copia de seguridad reciente de los chats, ya que las funciones pueden activarse de manera gradual incluso dentro del propio programa de pruebas.

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Qué evitar y cuándo llegará la función a todos

Ni reinstalar la aplicación ni borrar las conversaciones modifican la disponibilidad de los stickers con sonido. Descargar la versión más reciente o eliminar y volver a instalar WhatsApp no garantiza que la opción aparezca de inmediato, porque su activación depende exclusivamente del despliegue que realiza la compañía.

La reinstalación de la plataforma y el borrado de conversaciones no aceleran la disponibilidad de la herramienta en la cuenta. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Tampoco se recomienda instalar aplicaciones externas que prometan desbloquear la función, ni recurrir a APK modificadas, pagos a terceros por supuestos cupos o enlaces que soliciten códigos de verificación de WhatsApp. Estas prácticas pueden representar riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos almacenados en el teléfono.

Por el momento, WhatsApp no ha confirmado una fecha para que los stickers con sonido estén disponibles en todos los dispositivos. La recomendación es tener paciencia, actualizar la aplicación de forma periódica y revisar la tienda de aplicaciones para detectar nuevas versiones que puedan incorporar la herramienta.

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