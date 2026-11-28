Dos jueces determinaron la victoria de Cruz por 116-110, mientras una tarjeta favorable al púgil local provocó cuestionamientos entre los observadores./ (14ymedio)

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El cubano Andy Cruz conquistó el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al imponerse por decisión dividida al ruso Artur Subkhankulov en Ufá, Rusia. El púgil de Matanzas ganó el cinturón vacante de las 135 libras en la pelea estelar de la velada IBA Pro 22, según informó 14ymedio.

Dos jueces vieron ganador a Cruz por 116-110, mientras que el tailandés Kriengsak Thonghong entregó una tarjeta de 114-112 para Subkhankulov. Esa puntuación provocó cuestionamientos entre observadores de la pelea, que tuvo caídas para ambos boxeadores y un descuento de punto para el local.

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Con este triunfo, Cruz elevó su balance profesional a ocho victorias y una derrota, con cuatro nocauts, y obtuvo el primer cinturón mundial de su carrera. Subkhankulov, de 34 años, sufrió su primera caída como profesional y quedó con registro de 12 triunfos y una derrota.

El cubano tomó ventaja desde los primeros episodios. En el segundo asalto envió a la lona a Subkhankulov con una derecha, y repitió la acción en el octavo capítulo, otra vez con un golpe de esa mano.

“En la segunda pensé que ya lo había terminado, pero no me sorprende, porque los peleadores rusos son muy fuertes”, dijo Cruz tras la contienda en declaraciones recogidas por Boxeo Latino y citadas por 14ymedio.

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Andy Cruz obtuvo el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo al vencer a Artur Subkhankulov en Rusia./ (Cuba Noticias 360)

Subkhankulov sufrió una herida en una ceja durante el tercer round. En el décimo, tenía ese ojo casi cerrado. El árbitro le quitó un punto tras advertirle en varias oportunidades por golpes en la parte posterior de la cabeza de Cruz.

El octavo asalto también supuso un momento de dificultad para el boxeador cubano. Una izquierda de Subkhankulov lo derribó por primera vez desde su salto al profesionalismo. Cruz se repuso y sostuvo el control del combate hasta el final de los 12 episodios.

“Me sorprendí un poco, pero nada, me dije, no pasa nada. Cosas de la pelea. Me recuperé rápido”, explicó el nuevo campeón mundial ligero de la FIB.

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El título llegó después de la derrota ante Raymond Muratalla en Las Vegas

La pelea en Ufá fue el segundo intento de El Diamante por obtener el cinturón de las 135 libras. En enero de 2026, Cruz perdió por decisión mayoritaria ante el británico Raymond Muratalla en Las Vegas.

Muratalla dejó vacante el título en septiembre, cuando subió a la categoría superligera. Entonces, la FIB ordenó el combate entre Cruz y Subkhankulov, quienes ya se habían enfrentado en el boxeo amateur siete años antes.

La coronación de Cruz amplió a tres la lista de campeones mundiales activos de Cuba, junto a Erislandy Lara y Osleys Iglesias./ (On Cuba)

Antes del viaje a Rusia, Cruz había señalado a The Ring que corrigió aspectos de su desempeño tras el revés frente a Muratalla. “Trabajé en algunos aspectos que no hice bien, como ser un poco más agresivo. Mejoro con cada pelea e intento reunirlo todo para la siguiente”, afirmó.

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Tras conocer las tarjetas, el cubano recordó el recorrido que lo llevó hasta el campeonato. “Mi mente pasó por todo el sacrificio, todos los buenos y malos momentos, todo lo que me ha llevado hasta aquí y que estaba a punto de conseguirlo”, sostuvo.

El matancero se suma a la lista de campeones mundiales cubanos

Esta fue la primera pelea profesional de Cruz fuera de Estados Unidos. El boxeador, tricampeón mundial amateur y campeón olímpico en Tokio 2020, salió del sistema deportivo cubano después de un intento fallido de abandonar la isla en julio de 2022. Llegó a Estados Unidos en mayo de 2023 y firmó con Matchroom Boxing.

Con la coronación, Cruz se incorporó a la nómina de campeones mundiales profesionales cubanos, iniciada por Kid Chocolate en 1931. Cuba cuenta ahora con tres monarcas activos: Andy Cruz, Erislandy Lara, titular superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo, y Osleys Iglesias, campeón supermediano de la FIB.

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