El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil PNC ,lanzó la campaña “Súmate a la Seguridad Vial”, (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil presentó en Guatemala la campaña “Súmate a la Seguridad Vial”, un plan de capacitación, prevención y control destinado a reducir los siniestros en un país donde los hechos de tránsito constituyen la primera causa de muerte violenta. La iniciativa busca modificar conductas de riesgo entre conductores, peatones y pasajeros antes de 2030.

El Departamento de Tránsito registró 8.904 hechos de tránsito entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026. El balance incluye 2.433 fallecidos y 9.382 lesionados, con un incremento del 13% en siniestros y muertes frente al año anterior, además de un alza del 10% en personas heridas.

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La campaña fue presentada en la Plaza Cristóbal Colón, sobre la avenida Las Américas, en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala. Del acto participaron el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el director general de la Policía Nacional Civil, Erick Osoy; el jefe del Departamento de Tránsito, Carlos Fuentes, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud.

Durante la jornada, las autoridades instalaron un puesto de control vehicular y entregaron kits de seguridad y cascos a motociclistas y sus acompañantes. Villeda distribuyó parte del material entre conductores que circulaban por la avenida Las Américas, junto con Eddy Villadeleón, líder de la Caravana del Zorro.

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El ministro advirtió sobre el alcance colectivo de las decisiones al volante: “Cuando una persona decide conducir de manera imprudente, también compromete la seguridad de quienes nunca tuvieron la oportunidad de intervenir en esa decisión”.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil PNC ,lanzó la campaña “Súmate a la Seguridad Vial”, (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Los motociclistas, el grupo con mayor presencia en los siniestros

Los datos oficiales reflejan una presión creciente sobre la seguridad vial. Entre enero y septiembre de 2026 se reportaron 7.224 hechos de tránsito, 12% más que durante el mismo período de 2025, con 1.981 muertes y 7.598 personas lesionadas.

El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito registró 2.432 muertes por hechos viales durante todo 2025. La cifra prácticamente fue alcanzada en los primeros 11 meses de 2026, de acuerdo con el conteo más reciente del Departamento de Tránsito.

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Entre enero y junio de este año hubo 4.658 siniestros, según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito. Las colisiones representaron el 56,8% de los casos y los atropellos, el 21,6%.

Los motociclistas concentraron el 51% de los usuarios involucrados en esos hechos, de acuerdo con datos de enero de 2026 incluidos en una guía técnica de seguridad vial presentada por el Automóvil Club de Guatemala. La entrega de cascos durante el lanzamiento estuvo orientada a ese grupo, expuesto de forma recurrente a las consecuencias más graves de los siniestros.

Osoy sostuvo que la prevención no depende únicamente de los controles estatales. El director general de la PNC afirmó: “La seguridad vial comienza como una decisión individual, se fortalece con la responsabilidad colectiva y se materializa en cada vida que logramos preservar”.

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El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil PNC ,lanzó la campaña “Súmate a la Seguridad Vial”, (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Cinco líneas de acción con participación de 80 municipalidades

La estrategia contempla capacitación, sensibilización, operativos preventivos, educación vial y participación ciudadana. Fuentes explicó que el despliegue contará con el respaldo de las comisarías policiales y de 80 municipalidades del país.

El jefe del Departamento de Tránsito señaló que las acciones buscan intervenir sobre el incumplimiento de las normas viales y la conducción imprudente. “Conducir con prudencia es el factor clave para prevenir una muerte, un lesionado”, subrayó.

Fuentes también definió el alcance institucional de la propuesta: “Esto es un esfuerzo conjunto que se hace desde el Ministerio de Gobernación, extendiéndole una invitación a todos ustedes a participar en esta campaña”. El funcionario añadió que el programa apunta a la alta incidencia de los siniestros viales en Guatemala y requiere acciones firmes del Estado.

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La iniciativa forma parte del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, promovido por las Naciones Unidas. Esa hoja de ruta plantea reducir en 50% las muertes y lesiones vinculadas con hechos de tránsito antes del final de la década.

El programa prevé jornadas de formación, giras con medios de comunicación, campañas de concientización y caravanas de prevención en los 22 departamentos. El objetivo es sostener un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil, con prácticas de movilidad más seguras para quienes conducen, viajan o se desplazan a pie.

El Departamento de Tránsito activará además un operativo específico para las fiestas de fin de año entre el 1 de diciembre y el 4 de enero. El dispositivo contará con 190 agentes y 47 puestos operativos y de control en todo el territorio, ante el aumento de la circulación vehicular y del consumo de alcohol.

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El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito informó que durante diciembre de 2025 los incidentes viales crecieron 36% respecto del resto del año.