Tecno

Micron advirtió que la escasez de memoria RAM va a empeorar y se va a extender hasta 2028

El gigante de los chips ya vendió más de tres cuartos de su producción de 2027 y no sabe cuándo la oferta volverá a equilibrarse

Micron anuncia que la escasez de RAM se entenderá hasta 2028. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Micron anuncia que la escasez de RAM se entenderá hasta 2028. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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El fabricante estadounidense de chips Micron advirtió que la escasez mundial de memoria RAM y almacenamiento no solo continuará, sino que se agravará durante 2027 y 2028, sin una fecha estimada para que la oferta alcance a la demanda.

El director ejecutivo de la compañía, Sanjay Mehrotra, hizo esas declaraciones durante la presentación de resultados del cuarto trimestre fiscal, el 30 de septiembre, cuando Micron reportó ingresos récord de 54.200 millones de dólares, casi cinco veces más que un año atrás.

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“Esperamos que las condiciones de oferta y demanda de memoria y almacenamiento sean mucho más ajustadas en los años fiscales 2027 y 2028 de lo que fueron en 2026”, dijo Mehrotra, según la transcripción de la conferencia citada por el sitio especializado CIO.

Micron dio a conocer que toda la memoria RAM que produce se encuentra reservada para sus clientes empresariales.
Micron dio a conocer que toda la memoria RAM que produce se encuentra reservada para sus clientes empresariales.

Una producción ya comprometida

Más del 75% de la producción de Micron para 2027 ya está reservada por clientes bajo contratos de compra garantizada, conocidos como acuerdos estratégicos, según precisó el propio Mehrotra durante la conferencia con inversores.

Gran parte de esa capacidad está destinada a la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, que usan las empresas de inteligencia artificial para entrenar y correr sus modelos. Mehrotra afirmó que ese segmento ya está prácticamente agotado para 2027 y que los precios serán mucho más altos que los de este año.

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Micron no tiene visibilidad sobre cuándo se restablecerá el equilibrio entre oferta y demanda, ni siquiera con la nueva capacidad de producción planificada. Los contratos estratégicos de la compañía incluyen cláusulas de compra obligatoria, por las que los clientes deben pagar los volúmenes acordados aunque luego no retiren la mercadería.

La compañía prevé una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares en la primera mitad de su nuevo año fiscal para expandir su capacidad de fabricación, de acuerdo con un reporte del sitio Tech Edition. Sin embargo, esa expansión no traerá alivio inmediato a los precios.

Memoria RAM
La memoria RAM seguirá encareciéndose en los próximos años. (Reddit)

El impacto en los precios actuales

El director financiero de Micron, Mark Murphy, señaló en la misma conferencia que los niveles de inventario y la oferta siguen extremadamente ajustados. Los precios de la memoria DRAM subieron entre 10% y 19% en el trimestre, mientras que los de NAND treparon cerca de 30%, según datos de la compañía difundidos junto al balance trimestral.

La firma taiwanesa de investigación de mercado TrendForce proyectó, en un informe del 30 de septiembre, que los precios de contrato de la memoria DRAM convencional subirán entre 10% y 15% adicionales en el último trimestre del año, mientras que los de NAND flash podrían aumentar entre 15% y 20%.

Ese encarecimiento ya repercute en productos de consumo. Micron dejó de vender memoria RAM directamente al público hace varios meses para priorizar a sus clientes empresariales y de centros de datos, una decisión que intensificó la presión sobre fabricantes de computadoras, celulares y consolas que dependen de sus chips.

Dos módulos de memoria RAM vistos en primer plano sobre un fondo oscuro, uno etiquetado como DDR4 en negro y plata, y el otro como DDR5 en plata calada.
El precio de la memoria RAM ha subido en los últimos meses debido al escasez de este componente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fabricantes de hardware ya trasladaron ese costo a sus catálogos. Microsoft subió los precios de la consola Xbox este año por el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento, mientras que Valve lanzó su computadora de escritorio Steam Machine con un valor inicial elevado atribuido al mismo componente.

La consultora IDC había proyectado en junio que el precio promedio de venta de las computadoras personales subiría 17% durante 2026, antes de que Micron difundiera sus últimas proyecciones sobre 2027 y 2028, que anticipan un escenario todavía más adverso para quienes buscan renovar sus equipos.

La empresa china Lenovo también advirtió sobre el fenómeno. Su presidente y director ejecutivo, Yuanqing Yang, dijo que espera que la demanda de memoria siga en alza y que la oferta se mantenga restringida al menos hasta fines de 2027, y agregó que la compañía puede ajustar sus precios con rapidez cuando suben los costos de los componentes.

Micron prevee que no producirá memorias RAM para el público en general hasta fines de 2028. REUTERS/Ann Wang
Micron prevee que no producirá memorias RAM para el público en general hasta fines de 2028. REUTERS/Ann Wang

Para contener el impacto en el precio final, fabricantes de servidores y computadoras redujeron la memoria incluida de fábrica, mientras que las empresas con contratos plurianuales de suministro quedaron mejor protegidas frente a la escasez, según TrendForce.

Una nueva fábrica recién en 2028

Parte de la nueva capacidad de Micron depende de la planta ID2 en Idaho, Estados Unidos, que recién comenzará a producir obleas a fines de 2028. La compañía prevé un crecimiento de doble dígito en los chips que despachará hasta ese año, pero esa oferta adicional competirá con una demanda que también sigue en ascenso.

La escasez no es exclusiva de Micron: ejecutivos de Samsung hicieron declaraciones similares sobre la persistencia del problema hasta 2028, según reportes que citan la misma conferencia de resultados y corroboran que el fenómeno alcanza a los principales fabricantes de memoria del mundo.

El negocio resultó extraordinario para Micron en lo inmediato: los ingresos del trimestre casi quintuplicaron a los del año anterior, la ganancia por acción superó el cálculo de los analistas de Wall Street por octava vez consecutiva y las acciones de la compañía acumulan una suba superior al 270% en el año.

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