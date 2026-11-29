El activista Leonardo Romero Negrín fue liberado en La Habana sin cargos, multas ni explicaciones oficiales sobre su arresto. (Cortesía: Facebook)

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El activista cubano Leonardo Romero Negrín fue liberado sin multa, cargos ni una explicación oficial, después de que agentes lo detuvieron mientras pintaba un mural en una esquina de La Habana.

El propio Romero Negrín informó su salida de la comisaría a través de una publicación en Facebook, donde cuestionó el procedimiento policial. “Ya llegué a la casa: sin multa, sin cargos, sin cartas de advertencias... pero sin una simple y cabrona explicación”, escribió. Afirmó que lo llevaron a una celda y luego lo dejaron salir sin comunicarle el motivo de la detención.

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El arresto ocurrió el viernes 27 de noviembre, mientras pintaba un mural en la esquina de Colón, entre Refugio y Cárcel, en La Habana. La intervención artística recordaba el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, ejecutados por las autoridades coloniales españolas el 27 de noviembre de 1871.

Romero Negrín permaneció bajo custodia en la estación policial de Zapata. (Cortesía: Facebook)

Según informó CiberCuba, Romero Negrín estuvo bajo custodia en la estación policial de Zapata. La periodista independiente Lisbeth Moya González comunicó inicialmente que el activista había sido arrestado y que era el único detenido del grupo que participaba en la actividad conmemorativa.

En su mensaje posterior a la liberación, Romero Negrín sostuvo que la detención ocurrió frente a “niños, maestros, ancianos, vecinos”. “Entra a la celda, sal de la celda, chao y cuídate, que aquí no pasó nada”, relató.

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El activista indicó que no había realizado otra actividad aparte de pintar junto a sus “amigos y hermanos”. “Esta vez no hice nada, excepto pintar”, señaló.

En tono irónico, añadió una fotografía de un cartel que calificó como “terrorista” y señaló que realiza sus trabajos artísticos bajo el seudónimo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), para “parecer menos peligroso”. “Ando con un cóctel Molotov hecho de pinceles”, escribió en tono humorístico.

La detención ocurrió el 27 de noviembre mientras pintaba un mural en homenaje a los estudiantes de Medicina ejecutados en 1871. (Cortesía: Facebook)

Activistas y organizaciones cubanas denunciaron la detención de Leonardo Romero Negrín

El arresto de Leonardo Romero Negrín fue cuestionado por activistas, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil cubana.

La historiadora Alina Bárbara López Hernández difundió un mensaje de solidaridad en el que destacó su trayectoria.“Leonardo Romero Negrín es una persona muy valiente, con una ética y un conocimiento de la historia que ninguno de los agentes que lo han detenido posee”, expresó López Hernández. La académica vinculó el hecho con la fecha en que se produjo el arresto, el 27 de noviembre, aniversario del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina en 1871.

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Por su parte, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) registró el episodio bajo el indicador de “detención arbitraria”. De acuerdo con la denuncia recogida por la organización, Romero Negrín fue privado de su libertad sin una orden ni una causa conocida, mientras participaba en una actividad conmemorativa pacífica. Durante las primeras horas posteriores al arresto tampoco había información pública sobre su paradero ni una comunicación oficial dirigida a sus familiares.

Mientras que la organización Ciudadanía y Libertad también condenó la detención. “Desde Ciudadanía y Libertad condenamos esta detención arbitraria y exigimos a las autoridades cubanas que informen de inmediato sobre el paradero de Leonardo, garanticen su integridad física y procedan a su liberación inmediata e incondicional”, sostuvo la entidad antes de que se confirmara su liberación.

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