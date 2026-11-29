La Fiscalía Militar israelí buscará la pena de muerte para el palestino acusado del ataque del 20 de septiembre, en el que murió un israelí. (ARCHIVO, 20/9/2026. REUTERS/Mohammed Torokman)

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La Fiscalía Militar del Ejército de Israel informó este domingo que presentará una acusación que permite imponer la pena de muerte a Kadri Samara, un palestino de 37 años acusado de matar a tiros a un israelí en Cisjordania ocupada. Es el primer caso en el que se aplica la ley aprobada en marzo que establece la pena capital como castigo por defecto para los ataques considerados terroristas.

El anuncio lo celebró el ministro de Defensa en funciones, Israel Katz, quien dijo que “este es el castigo apropiado para un terrorista tan despreciable” y que contribuye a “hacer justicia” para la familia de la víctima. Según el Ejército, los fiscales comunicaron su decisión a los familiares, pero la acusación aún no fue presentada formalmente ante el tribunal militar.

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El ataque

Israel demolió en octubre la casa del atacante en Biddu; ahora la Fiscalía Militar buscará la pena de muerte para él. (ARCHIVO, 7/10/2026. REUTERS/Ali Sawafta)

Según el relato del Ejército sobre la acusación que prepara, el domingo 20 de septiembre de 2026 Samara llegó armado con un fusil de asalto al manantial de Ein Rehaiya, cerca del asentamiento de Neve Tzuf, en la región central de Cisjordania, horas antes de Yom Kippur, el Día del Perdón judío. Abrió fuego contra los bañistas e hirió de muerte a Netanel Shukron, vecino del asentamiento de Alei Zahav, padre de seis hijos, que había ido allí con su hijo mayor para una inmersión ritual antes de la festividad. Shukron murió después en un hospital. Un rastreador militar hirió al atacante cuando huía; Samara se dirigió a un hospital cercano a Ramallah, donde fue detenido unas horas después.

Fue interrogado durante unos dos meses por el servicio de seguridad interna Shin Bet y la policía, con supervisión de la Fiscalía Militar, hasta el lunes pasado. Los cargos incluyen homicidio doloso, equivalente en la justicia militar al asesinato, bajo un artículo agregado en mayo a la orden que regula la seguridad en Cisjordania. También se lo acusará de disparar contra los presentes y contra un miembro de las fuerzas de seguridad, y de portación ilegal de un arma. La Fiscalía pedirá que siga detenido hasta el fin del juicio.

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La ley y las críticas

La ley de pena de muerte, impulsada por Ben-Gvir, se aplicará por primera vez a un palestino acusado de matar a un israelí en Cisjordania. (ARCHIVO, 30/3/2026. REUTERS/Oren Ben Hakoon)

El Parlamento israelí aprobó el 30 de marzo, por 62 votos a favor y 48 en contra, una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento a los palestinos de Cisjordania condenados por tribunales militares de asesinato en un ataque considerado terrorista, y deja la cadena perpetua solo para casos excepcionales. Establece que las ejecuciones se lleven a cabo dentro de los 90 días de la sentencia firme y elimina el indulto. No rige para ciudadanos israelíes, y en los tribunales civiles dentro de Israel prevé la pena capital o la cadena perpetua. Para que se aplicara en Cisjordania hizo falta, además, modificar en mayo la orden militar. Según el sitio Ynet, la nueva norma permite que una pena de muerte sea dictada por una mayoría de dos de tres jueces militares, en lugar de la unanimidad que se requería antes.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y otras organizaciones presentaron el mismo día una petición ante el Tribunal Supremo para que la declare inconstitucional y discriminatoria. El tribunal no se pronunció sobre el fondo, porque aún no había acusados, y el caso de Samara podría reabrir la discusión, según Ynet. Amnistía Internacional calificó la ley de “herramienta discriminatoria”, y Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido expresaron preocupación por su carácter “discriminatorio de facto”.

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El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha y principal impulsor de la ley, ya había pedido en septiembre que Samara fuera ejecutado.

El giro en la Fiscalía Militar

Katz atribuyó la decisión a un cambio en la Fiscalía Militar. “Tras décadas en las que se abstuvo de solicitar la pena de muerte para terroristas asesinos, la nueva política que definí se está aplicando ahora en la práctica”, dijo.

Hace un año nombró al frente de la Fiscalía a Itai Ofir, después de que la anterior jefa, Yifat Tomer-Yerushalmi, renunciara al reconocer que había autorizado la filtración de un video que mostraba presuntos abusos a un detenido de Gaza en la prisión de Sde Teiman. La familia de Shukron celebró la decisión.

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