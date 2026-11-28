La efectividad real varía según el tipo de vivienda, el material utilizado y la forma de aplicación. A continuación, un repaso con cifras concretas de cada truco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El descenso de las temperaturas durante el invierno llevó a muchas personas a buscar alternativas caseras y económicas para mantener el calor dentro del hogar sin depender exclusivamente de sistemas eléctricos. Una revisión de estudios técnicos y datos de laboratorio permite establecer qué tan efectivo es cada uno de estos métodos.

La efectividad real varía según el tipo de vivienda, el material utilizado y la forma de aplicación. A continuación, un repaso con cifras concretas de cada truco.

PUBLICIDAD

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acompañada por integrantes de su gabinete y de Protección Civil, emite un mensaje institucional relativo a las condiciones meteorológicas en la capital. (Clara Brugada Molina/X)

Sellar puertas con una toalla: cuánto frío realmente bloquea

Colocar una toalla enrollada en la base de las puertas es una de las formas más rápidas de frenar las corrientes de aire frío que ingresan por las rendijas. Las fugas de aire por puertas y ventanas representan entre el 25% y el 30% del consumo energético de calefacción y refrigeración de una vivienda, según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

Una mujer vestida con ropa de invierno coloca una toalla contra la rendija inferior de una puerta de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas independientes sobre burletes de tela, el mismo principio que una toalla enrollada, muestran que este tipo de barrera reduce el flujo de aire a través del hueco de una puerta entre un 30% y un 50%, dependiendo del tamaño de la abertura y el peso de la tela utilizada. A diferencia de los burletes rígidos o las selladoras automáticas, que pueden bloquear hasta el 90% del aire, una toalla no sella herméticamente: crea una barrera blanda que frena el movimiento convectivo sin detenerlo por completo.

PUBLICIDAD

El beneficio concreto en la factura es modesto pero real: no existe una cifra oficial específica para una toalla, aunque la reducción de filtraciones de aire en general puede mejorar el ahorro energético anual en un 10% a 20%, de acuerdo con datos de eficiencia doméstica.

Plástico de burbujas en ventanas: la ciencia detrás del método

El llamado “doble vidriado económico” consiste en adherir plástico de burbujas directamente sobre el vidrio de las ventanas, humedecido previamente con agua en lugar de cinta adhesiva. El agua actúa como adhesivo temporal: al pulverizar una fina capa sobre el cristal y presionar el plástico contra la superficie húmeda, la tensión superficial sostiene el material sin dejar residuos, algo que la cinta sí suele generar con el paso de los días.

PUBLICIDAD

Una mujer sella sus ventanas con plástico aislante y burletes para mantener el calor dentro de su hogar y mejorar la eficiencia energética durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos con termómetro infrarrojo documentaron mejoras concretas en la temperatura superficial del vidrio. Un vidrio simple sin tratamiento registró 8,3 °C (47 °F), mientras que con dos capas de plástico de burbujas la superficie interior alcanzó casi 13,3 °C (56 °F).

El plástico de burbujas realmente aísla las ventanas, aunque el resultado depende del tipo de vidrio existente. En ventanas de vidrio simple, que son las más comunes en construcciones antiguas, la reducción de pérdida de calor puede llegar al 50%. En ventanas de doble vidriado estándar, la mejora ronda entre el 20% y el 33%, mientras que en vidrios triples modernos el beneficio es casi nulo y puede no justificar el cambio visual.

PUBLICIDAD

Un análisis técnico detallado calculó que, para un vidrio simple en un clima frío, agregar la capa de burbujas aumenta su resistencia térmica de R-1 a R-2, lo que reduce a la mitad la pérdida de calor por metro cuadrado de ventana durante toda la temporada. El costo del material ronda una fracción mínima del ahorro generado, por lo que el período de recuperación de la inversión se estima en apenas dos meses para vidrios simples.

Alfombras: entre la sensación térmica y el aislamiento real

Colocar alfombras ayuda a romper el contacto directo con el suelo frío, aunque su efecto aislante es más limitado de lo que suele creerse. Una alfombra y un piso de cerámica pueden estar exactamente a la misma temperatura ambiente: lo que cambia es la velocidad a la que cada superficie extrae calor de la piel. El granito o la cerámica conducen el calor entre 100 y 150 veces más rápido que un textil, por eso se perciben como fríos al tacto aunque el termómetro marque lo mismo.

PUBLICIDAD

Es importante aclarar las limitaciones: una alfombra no detiene una corriente de aire que entra por debajo de una puerta ni corrige una mala aislación de paredes o techo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al aislamiento real, estudios del sector textil midieron ahorros de entre el 8% y el 13% en calefacción al comparar viviendas idénticas con y sin alfombra de lana, con mejoras proporcionales al grosor del material. Como los pisos sin aislar representan entre el 10% y el 20% de la pérdida de calor de una casa, cubrir una superficie amplia con alfombra puede traducirse en un ahorro perceptible, aunque no sustituye un aislamiento de piso adecuado.

Es importante aclarar las limitaciones: una alfombra no detiene una corriente de aire que entra por debajo de una puerta ni corrige una mala aislación de paredes o techo. Su función principal es reducir la pérdida de calor por radiación hacia el suelo y mejorar el confort térmico percibido por quien pisa descalzo.

PUBLICIDAD

Cortinas y manejo solar: cuánto calor se puede retener

El manejo dinámico de cortinas, abiertas durante el día para aprovechar la radiación solar y cerradas al caer la noche para retener el calor acumulado, tiene respaldo en mediciones controladas. Un estudio en una vivienda de prueba con ventanas de vidrio simple registró una reducción significativa del flujo de calor al cerrar las cortinas, comparado con mantenerlas abiertas en las mismas condiciones de temperatura interior y exterior.

La clave del resultado está en el momento de cierre: una cortina cerrada antes de que caiga la temperatura nocturna rinde más que una cerrada tarde, cuando el ambiente ya perdió calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras varían bastante según la investigación: algunos trabajos hablan de ahorros de entre el 3,8% y el 9,5% en pérdida de calor por el uso de cortinas comunes, mientras que mediciones más favorables elevan ese rango hasta un 38% de reducción en la transferencia de calor a través de la ventana cubierta.

PUBLICIDAD

La clave del resultado está en el momento de cierre: una cortina cerrada antes de que caiga la temperatura nocturna rinde más que una cerrada tarde, cuando el ambiente ya perdió calor.

El calefactor de macetas: entre la viralización y la evidencia técnica

Este dispositivo, popularizado en redes sociales bajo el nombre de “estufa de los pobres”, se arma agrupando velas encendidas sobre una bandeja metálica y cubriéndolas con dos macetas de barro apiladas boca abajo. El calor de las velas queda atrapado por convección entre ambas piezas de cerámica y se libera gradualmente hacia el ambiente.

Un calefactor artesanal compuesto por dos macetas de barro superpuestas funciona mediante el calor generado por pequeñas velas encendidas en su base. (Pinterest)

Pruebas caseras con tres velas encendidas confirmaron que, tras un rato de uso, las macetas se vuelven demasiado calientes para tocarlas y efectivamente irradian calor perceptible, aunque de alcance muy acotado: no existe forma de que el sistema caliente una habitación completa, apenas puede ofrecer un calor puntual de uso personal en un radio reducido.

PUBLICIDAD

Carlos Gutiérrez, responsable del sitio de divulgación energética Nergiza, planteó una objeción de fondo sobre la energía disponible en el sistema: “el principal combustible en este montaje es la parafina de la vela, que puede pesar unos 150 gramos, y que nos dará una cantidad de energía/potencia calorífica muy pequeña, claramente insuficiente para calentar una habitación”.

A esto se suman los riesgos de seguridad documentados: las velas de parafina liberan compuestos orgánicos volátiles, entre ellos benceno y tolueno, durante la combustión, lo que resulta especialmente problemático si el dispositivo se usa por períodos prolongados en una habitación cerrada. Además, restos de tierra o plantas secas dentro de macetas reutilizadas pueden incendiarse con la llama de las velas, por lo que se recomienda limpiarlas a fondo antes de usarlas y jamás dejar el conjunto sin supervisión.