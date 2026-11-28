El mate quedó integrado de manera permanente en sistemas operativos y aplicaciones de mensajería. (Composición)

Guardar

El emoji del mate es uno de los íconos culturales más reconocibles en las plataformas de mensajería como WhatsApp. Aunque visualmente representa la tradicional calabaza con yerba y bombilla, su uso en las conversaciones digitales abarca significados que exceden la infusión misma.

Qué significa el emoji del mate en la comunicación digital

Más allá de su referencia literal a la bebida tradicional del Cono Sur, el emoji del mate opera como un símbolo de identidad, hospitalidad y encuentro social. En países como Argentina y Uruguay, suele utilizarse para invitar a una reunión, señalar una pausa en la jornada laboral o expresar cercanía con el interlocutor.

PUBLICIDAD

Con su adopción internacional, el ícono adquirió nuevas capas de significado fuera de Sudamérica. En distintas culturas, los usuarios lo emplean para comunicar calidez, momentos de descanso, conexión cotidiana y conversaciones vinculadas con hábitos saludables y bienestar.

En Argentina y Uruguay, el emoji suele usarse para invitar a una reunión o marcar una pausa en el día. (Reuters)

El origen del ícono y su aprobación en Unicode

La llegada del mate a los teclados digitales fue resultado de una campaña impulsada desde Argentina en 2015 por la firma yerbatera CBSé bajo la consigna #UnEmojiParaElMate. La iniciativa incluyó acciones en redes sociales, eventos y una recolección de firmas en la plataforma Change.org, culminando con la presentación formal de una propuesta técnica ante el Consorcio Unicode, el organismo estadounidense encargado de estandarizar y aprobar los emojis a nivel global.

PUBLICIDAD

Tras superar las etapas de evaluación, el Consorcio Unicode aprobó oficialmente el emoji del mate en 2019. Desde entonces, el símbolo quedó integrado de manera permanente en todos los sistemas operativos y aplicaciones de mensajería, convirtiéndose en un hito para la comunidad matera.

El emoji del mate se consolida como símbolo La campaña #UnEmojiParaElMate, impulsada por CBSé en 2015, impulsó la incorporación del ícono.

Cómo hacer un sticker del termo y mate en WhatsApp

Dado que el emoji estándar muestra únicamente el mate, quienes deseen enviar el equipo completo (termo y mate) pueden generar un sticker personalizado directamente desde WhatsApp, sin instalar aplicaciones de terceros. Existen dos métodos nativos disponibles en Android y iOS:

1. A partir de una fotografía propia

Tome o seleccione en su galería una foto donde el termo y el mate aparezcan juntos , con buena iluminación y un fondo despejado para facilitar el recorte.

Abra cualquier conversación en WhatsApp, pulse el ícono de emojis en la barra de texto y seleccione la pestaña de Stickers .

Presione el botón Crear (identificado con un ícono de + o un lápiz) y elija la fotografía del termo y el mate .

La aplicación detectará y recortará automáticamente los objetos principales, eliminando el fondo. Antes de finalizar, puede alternar entre el recorte automático o la imagen completa , y añadir texto, dibujos o el propio emoji del mate.

Pulse el botón de envío. El sticker se compartirá en el chat y quedará guardado de forma automática en su bandeja personal.

(Nota para usuarios de iPhone: también es posible abrir la foto en la app Fotos de iOS, mantener presionado el conjunto del termo y mate para separarlo del fondo, arrastrarlo hacia un chat de WhatsApp y soltarlo para convertirlo en sticker al instante).

PUBLICIDAD

Los dispositivos con WhatsApp actualizado permiten crear stickers personalizados del termo y el mate a partir de una fotografía propia. (Europa Press)

2. Generación con inteligencia artificial (Meta AI)

Es posible que esta opción aún no esté disponible en algunos teléfonos:

Dentro de cualquier chat de WhatsApp, acceda a la pestaña de Stickers y seleccione Crear .

Elija la opción Generar con IA (o Usar IA) .

Escriba una descripción precisa en el cuadro de texto, por ejemplo: “Un mate de calabaza con bombilla metálica junto a un termo clásico de acero” , estilo ilustración digital colorida con contornos definidos".

El sistema generará varias alternativas en segundos. Seleccione el diseño que prefiera para enviarlo y almacenarlo en su colección.