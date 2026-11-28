Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló de su relación con Ágata Lescano

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A poco más de un mes de mostrarse juntos, Marcelo Tinelli habló de su relación con Ágata Lescano y confirmó que están de novios. El conductor contó que la pareja atraviesa un momento de tranquilidad y reveló que sus hijos ya conocen a la mujer con la que inició este vínculo.

En diálogo con un cronista de LAM, Tinelli aseguró que el romance llegó sin que lo esperara. “Un amor no lo esperás. Viene cuando llega, cuando tiene que venir”, expresó. También sostuvo que la relación lo encuentra en una etapa favorable junto a su familia.

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El presentador evitó ponerle una definición concreta a sus sentimientos cuando le preguntaron si estaba enamorado, pero se mostró entusiasmado al referirse a Lescano. “Ella es divina, es una gran mujer”, dijo, y agregó que se siente “muy bien” a su lado.

La historia entre ambos tuvo un antecedente varios años atrás. Tinelli recordó que conoció a Ágata Lescano en una comida, aunque después no volvieron a cruzarse hasta hace poco. El reencuentro se produjo a través de un café que, según admitió, marcó un cambio entre ellos: “Ese café fue una situación de que, bueno, acá entro a jugar”.

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Consultado sobre la foto que compartieron en redes sociales para blanquear el vínculo, explicó que fue una decisión consensuada. “Ella tenía la idea de subirla y coincidimos los dos”, señaló sobre la selfie que confirmó públicamente el noviazgo.

Además, Tinelli contó que sus hijos recibieron bien a Lescano. “Mis chicas están muy contentas. Juani también. Todos la conocen”, afirmó. La relación ya tuvo la presentación formal ante la familia del conductor.

Durante la charla, también se refirió a una posible vuelta de Bailando por un sueño. Dijo que mantiene conversaciones con distintos canales, aunque reconoció que las cuestiones presupuestarias dificultan el proyecto. “Yo tengo ganas de volver a la tele”, aseguró, mientras anticipó que continuará con sus propuestas de streaming.

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La personal trainer sorprendió con unas románticas palabras hacia el conductor en las redes sociales (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Ágata Lescano y Marcelo Tinelli comenzó hace poco más de un mes, aunque ambos se conocían desde mucho antes. La entrenadora personal contó que el primer encuentro ocurrió hace unos 17 años, durante una cena en la que no pasó nada entre ellos. Con el tiempo, volvieron a coincidir de forma esporádica.

La pareja habló de ese antecedente en Dale Match, el ciclo que Tinelli conduce por Infobae en Vivo. Ante una pregunta de Anita Martínez sobre el “hilo rojo” que mencionaron al hacer público el romance, Lescano ubicó el origen de la historia en aquella primera charla. “El hilo rojo viene hace como 17 años”, afirmó.

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La deportista relató que esa noche compartieron una cena, sin que surgiera entonces un vínculo sentimental. “Tuvimos una charla. Ahí nos conocimos. No pasó nada”, explicó. Después de ese encuentro, mantuvieron contactos aislados: “A veces, en algún verano, nos cruzamos en Uruguay, en algún evento”, recordó.

Lescano estuvo de visita en "Dale Match" tras confirmar su noviazgo con el conductor

Durante la conversación, Lescano le preguntó a Tinelli si podía contar la historia y él aceptó entre bromas. Cuando le pidieron que revelara el sitio de aquella cena, evitó dar precisiones: “En un lugar. No vamos a hacer publicidad”.

El conductor había ubicado el inicio del noviazgo en “un mes y días”. También descartó que la foto que compartieron durante un almuerzo en una parrilla de La Paternal respondiera a una estrategia para oficializar el vínculo. “Estábamos en una parrilla, estábamos ahí, ya está”, dijo.

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Lescano tiene 37 años, trabaja como entrenadora personal y fue campeona argentina y sudamericana de bikini fitness. En sus redes sociales, donde reúne a más de 27.000 seguidores, presenta su propuesta como “fitness consciente para mujeres reales”.

Además de su actividad en el deporte, canta, toca la guitarra y es madre de un hijo. Según contó al presentar su proyecto profesional, tras una separación regresó a la Argentina con el niño y reconstruyó su trabajo a partir del entrenamiento.

En diálogo con Puro Show, Lescano resumió el presente de la pareja: “Estamos felices”. También señaló que el acercamiento con Tinelli se dio de forma natural y que ambos están “enganchados”.

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