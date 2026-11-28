Manuel Marrero recorrió un comedor del Sistema de Atención a la Familia en Santiago de Cuba donde las raciones aumentaron durante la visita oficial.

Guardar

Yoel Alejandro Pérez, Maikel Mediaceja y Zulma López permanecen detenidos en Santiago de Cuba tras un despliegue policial contra comedores comunitarios y viviendas vinculadas a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Los tres activistas participan en la iniciativa solidaria “Salvar a Cuba”, que distribuye asistencia entre personas afectadas por la escasez de alimentos.

La ofensiva incluyó acciones contra quienes organizan y reciben ayuda humanitaria, en una ciudad donde los comedores estatales enfrentan demoras para incorporar beneficiarios y los suministros cubren solo una parte de las necesidades. El grupo de asesoría legal Cubalex denunció que la persecución ocurre mientras se agravan las carencias alimentarias de la población.

PUBLICIDAD

Durante 2026 se registraron 177 incidentes contra 43 integrantes de la UNPACU. Octubre concentró 24 casos y noviembre, 20; en ese último mes, el equipo relacionado con el reparto Zamorana acumuló el 35% de los episodios documentados.

La organización sostuvo que resulta especialmente preocupante que las medidas estén dirigidas contra personas involucradas en redes de asistencia. “La asistencia a adultos mayores, niños, personas enfermas y familias vulnerables no puede ser utilizada como motivo para perseguir, detener o intimidar a quienes la proporcionan, ni para castigar a quienes la reciben”, advirtió Cubalex.

Tres activistas de la iniciativa Salvar a Cuba permanecen detenidos tras operativos contra comedores comunitarios en Santiago de Cuba.

La pobreza reconocida por las cifras oficiales

Las autoridades cubanas situaron en 883,446 personas la población en situación de vulnerabilidad a mediados de octubre. La cifra representó un aumento de 6.924 personas en cuatro meses, de acuerdo con los datos divulgados por medios estatales.

PUBLICIDAD

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, negó ese mes que en Cuba existan “problemas sociales”. El funcionario afirmó: “Aquí no hay problemas sociales, aquí hay familias y personas con determinadas problemáticas”, y reconoció que esas personas “necesitan de nosotros (el Estado) para salir de ellas”.

Otamendiz Campos también sostuvo que esas problemáticas “no son algo estático”. Sin embargo, la expansión de la población vulnerable coincidió con retrasos en los mecanismos estatales de asistencia y con dificultades para acceder a alimentos.

El gobernante Miguel Díaz-Canel planteó en octubre la necesidad de trasladar obligaciones de responsabilidad social hacia empresas, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas. Su planteo apuntó a descargar responsabilidades estatales sobre otros actores de la economía.

PUBLICIDAD

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

Demoras en los módulos alimentarios y los comedores estatales

El Ministerio del Comercio Interior aún distribuía a comienzos de noviembre módulos alimentarios correspondientes a septiembre en varios territorios. En provincias como Ciego de Ávila, la entrega prevista para octubre ni siquiera había comenzado, una situación que provocó reclamos ciudadanos sobre los criterios para elaborar las listas de beneficiarios.

El Sistema de Atención a la Familia, encargado de los comedores para personas vulnerables, también presenta demoras. En Santiago de Cuba, conseguir una plaza puede llevar años y la calidad de los alimentos cambia cuando acuden autoridades, mientras las raciones disponibles apenas cubren una fracción de lo necesario.

El salario medio estatal supera levemente los USD 9 mensuales y alcanza al 68.5% de los 4.1 millones de ocupados del país, de acuerdo con los datos citados por IPS Cuba. Un estudio de la socióloga Mayra Espina, publicado en septiembre, estimó que 66% de la población cubana vive en pobreza económica, debido a que sus ingresos no cubren una canasta básica de alimentos calculada en unos USD 14 mensuales.

PUBLICIDAD