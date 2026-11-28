Un fallo crítico en el kernel de Linux, oculto desde 2014, permite a atacantes remotos obtener privilegios de administrador sin interacción del usuario. (Europa Press)

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Un fallo de seguridad crítico que lleva 12 años oculto en el kernel de Linux permite a los atacantes obtener acceso remoto con privilegios de administrador en los dispositivos afectados, según advirtieron investigadores de ciberseguridad. La vulnerabilidad, bautizada NFS2ROOT, recibió una puntuación de gravedad de 9,8 sobre 10 y afecta al servidor de red NFS (Network File System) integrado en el núcleo del sistema operativo.

El origen de un fallo que se remonta a 2014

La falla, catalogada como CVE-2026-99362, corresponde a un desbordamiento de búfer en la memoria dinámica (heap buffer overflow) dentro del servidor NFS del kernel (nfsd). Fue introducida por primera vez con la versión 3.16 del kernel de Linux, lanzada en marzo de 2014, lo que implica que permaneció sin detectar durante más de una década.

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El problema afecta a todas las versiones anteriores a la 6.12.117, 6.18.61, 7.3.2 o 7.4-rc1, siempre que el servicio nfsd (en sus versiones 4.1 o 4.2) esté cargado y en ejecución. Además, el sistema debe tener accesible desde internet el puerto TCP 2049, condición habitual en servidores de archivos, dispositivos de almacenamiento conectado en red (NAS), granjas de compilación y nodos de almacenamiento de Kubernetes.

El fallo, catalogado como CVE-2026-99362, recibió una puntuación de gravedad de 9,8 sobre 10. (Europa Press)

El investigador Jérémy Jean, de la agencia francesa ANSSI, descubrió la vulnerabilidad y presentó una solución en agosto de 2026. Meses después, a fines de septiembre, los investigadores de la firma OpenSec compartieron con los responsables del mantenimiento de nfsd un exploit completo capaz de lograr acceso root remoto, junto con el parche correspondiente, y detallaron cómo se desarrolla un ataque exitoso.

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Cómo opera el ataque contra el kernel

De acuerdo con la explicación de OpenSec, un atacante puede enviar una solicitud diseñada a medida que provoca que el servidor NFS escriba datos más allá del búfer de memoria que tiene asignado. Esto le permite leer memoria del kernel, evadir el mecanismo de protección KASLR y colocar una función de retorno (callback) que ejecuta comandos en zonas de memoria previamente liberadas.

En cuanto el atacante cierra la conexión NFS, el kernel ejecuta ese comando con privilegios de root, con lo que el actor remoto obtiene control total del sistema. El ataque corrompe la memoria del kernel y no requiere ninguna interacción por parte del usuario, además de considerarse de baja complejidad técnica.

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La firma OpenSec compartió en septiembre un exploit funcional junto con el parche de corrección. (Europa Press)

Hasta el momento no existen reportes de explotación activa de NFS2ROOT, y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) todavía no incorporó la falla a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV). Pese a ello, OpenSec instó a los equipos de seguridad a aplicar cuanto antes las actualizaciones del kernel publicadas por los proveedores de sus distribuciones Linux, ya que anticipa un aumento de los intentos de explotación en las próximas semanas.

Medidas de mitigación y señales de alerta

Entre las opciones de mitigación disponibles mientras se aplica el parche, se encuentra restringir el acceso al servidor NFS a través del puerto TCP 2049 o directamente desactivar el uso compartido de NFS en el archivo de configuración /etc/nfs.conf.

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“El puerto 2049 permanece abierto en servidores de archivos, dispositivos NAS, granjas de compilación y nodos de almacenamiento de Kubernetes. Desde 2014, el kernel de Linux que escucha en ese puerto permitió que cualquiera que pudiera alcanzarlo escribiera en la memoria del kernel incluso antes de iniciar sesión”, explicó OpenSec, que agregó: “El endurecimiento del kernel no elimina el desbordamiento. Hay que parchar cada equipo”.

El puerto TCP 2049, usado por servidores NAS y nodos de Kubernetes, es la puerta de entrada que aprovechan los atacantes. (Europa Press)

La firma también recomendó a los equipos de tecnología monitorear advertencias del kernel provenientes de la función nfsd4checkrespsize, la aparición de shells generados por procesos del kernel en un servidor de archivos, ráfagas de sesiones cortas NFSv4.1 originadas en una misma fuente, y errores del kernel (kernel oopses) con referencias a nfsd4, svc o callusermodehelper*.

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