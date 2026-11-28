El proyecto de ley 25.668 propone reducir el impuesto específico a los cigarrillos de ₡26.19 a ₡20 por unidad, una disminución del 23,6%. EFE/ Jeffrey Arguedas

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Una propuesta legislativa que pretende reducir los impuestos a los cigarrillos en Costa Rica ha generado preocupación entre instituciones sanitarias y organizaciones científicas, que advierten sobre las posibles consecuencias de facilitar el acceso a estos productos, especialmente entre jóvenes y personas de menores ingresos.

El proyecto, denominado “Ley para la eficiencia fiscal y combate al contrabando de tabaco”, se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25.668 y plantea modificar la carga tributaria de los productos de tabaco como parte de una estrategia para combatir el comercio ilegal.

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Sin embargo, el Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Inciensa y la Academia Nacional de Ciencias emitieron criterios críticos sobre la iniciativa, según informó la Red Nacional Antitabaco (RENATA).

Las organizaciones consideran que reducir impuestos podría debilitar las estrategias de prevención del tabaquismo y comprometer recursos destinados a instituciones encargadas de atender sus consecuencias.

¿Cuánto bajarían los impuestos a los cigarrillos?

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la propuesta de establecer un impuesto específico de hasta ₡20 (USD 0.04) por cigarrillo, cuando durante 2026 el monto vigente asciende a ₡26.19 (USD 0.06)por unidad.

La diferencia representa una reducción de ₡6.19 (USD O.O2) por cigarrillo, equivalente al 23.6% del impuesto específico actual.

El Ministerio de Salud advirtió que esta modificación, acompañada de la eliminación de un mecanismo de tributación mínima, podría provocar que los cigarrillos legales resulten más accesibles económicamente.

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Según datos citados por la institución, durante 2024 los impuestos representaban el 53.24% del precio de venta de la marca de cigarrillos más comercializada en Costa Rica, por debajo del referente internacional de mejores prácticas del 75%.

El Ministerio de Salud de Costa Rica advirtió que una eventual reducción de impuestos podría facilitar el acceso a cigarrillos, especialmente entre jóvenes y personas de menores ingresos. Fuente: Teletica

IAFA advierte sobre posibles afectaciones a la prevención

El IAFA manifestó que no recomienda aprobar el proyecto en su redacción actual, debido a sus posibles consecuencias sobre la prevención del consumo.

La institución también alertó sobre un eventual impacto en el financiamiento de programas de tratamiento y rehabilitación.

Actualmente, el IAFA recibe el 5% de los recursos provenientes del impuesto específico al tabaco, por lo que una disminución de la recaudación podría reducir el dinero disponible para desarrollar sus actividades.

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Por su parte, el Inciensa calificó la propuesta como regresiva desde la perspectiva de la salud pública y advirtió que los menores ingresos tributarios también podrían afectar actividades de vigilancia sanitaria e investigación.

El tabaquismo le cuesta a Costa Rica más de ₡300,000 millones (USD 666 millones) anuales

La Red Nacional Antitabaco también llamó la atención sobre los costos económicos que genera el consumo de tabaco.

Según la organización, el tabaquismo representa una carga superior a ₡300,000 millones (USD 666 millones) anuales para el país, mientras que los ingresos provenientes del impuesto específico no cubren siquiera el 9% de esos costos.

Conforme a la distribución establecida en la Ley General de Control del Tabaco, el dinero recaudado se destina a la Caja Costarricense de Seguro Social (55%), el Ministerio de Salud (20%), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (20%) y el IAFA (5%).

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Ante este escenario, RENATA lanzó la campaña “Que el tabaco pague su factura”, con la que solicita fortalecer la política tributaria.

La Academia Nacional de Ciencias recomendó fortalecer los controles contra el contrabando sin reducir la carga tributaria de los productos de tabaco.

¿Reducir impuestos ayudaría a combatir el contrabando?

El proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda busca reestructurar los impuestos para reducir las ventajas competitivas del mercado ilegal y mejorar la fiscalización del comercio de tabaco.

Sin embargo, las instituciones consultadas cuestionan que exista evidencia suficiente para demostrar que una reducción tributaria conseguiría disminuir efectivamente el contrabando.

La Academia Nacional de Ciencias considera que deberían fortalecerse los controles aduaneros, la trazabilidad de productos y las sanciones contra el comercio ilícito.

Además, citó un estudio de la Universidad Nacional, según el cual mayores impuestos al tabaco podrían retrasar hasta dos años la edad de inicio del fumado.

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“Combatir el contrabando y proteger la salud pública no son objetivos opuestos”, señaló Jeancarlo Córdoba, miembro de RENATA.

La organización solicitó a la Comisión de Asuntos Hacendarios y al Plenario Legislativo valorar los criterios científicos antes de decidir sobre la reforma.

El debate continúa abierto entre el propósito gubernamental de combatir el comercio ilegal y las advertencias sanitarias sobre las consecuencias de reducir el precio de productos asociados con enfermedades y muertes prevenibles.