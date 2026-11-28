La Fuerza Armada de El Salvador rescató a cinco personas cuya embarcación deportiva sufrió desperfectos mecánicos al sur de la Costa del Sol. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

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Cinco personas que navegaban en una embarcación deportiva fueron rescatadas con vida luego de perder comunicación por desperfectos mecánicos al sur de la playa Costa del Sol, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El operativo incluyó a unidades navales y aéreas, además de pescadores, embarcaciones privadas y organismos de emergencia.

Según la institución castrense, la alerta activó durante la madrugada un protocolo de búsqueda y rescate marítimo, conocido como SAR por sus siglas en inglés. La Marina Nacional desplegó medios para localizar a los ocupantes de la lancha, que había quedado sin posibilidad de comunicarse mientras se encontraba en el mar.

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La búsqueda contó con la participación de embarcaciones civiles y militares, junto con aeronaves de la Fuerza Aérea. También se sumaron pescadores y otros navegantes particulares que colaboraron con el rastreo en la zona marítima próxima a la costa salvadoreña.

La Marina Nacional activó durante la madrugada el protocolo SAR de búsqueda y rescate marítimo con medios navales y aéreos. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

Un yate particular ubicó la embarcación a 25 millas de El Cordoncillo

La Fuerza Armada precisó que el hallazgo ocurrió a 25 millas al sur de la Bocana El Cordoncillo, donde un yate privado que se había integrado a la operación localizó la embarcación deportiva en condición de semihundimiento.

“Culminamos con éxito la operación de búsqueda y rescate de cinco personas a bordo de una embarcación deportiva que había perdido comunicación por desperfectos mecánicos”, señaló FAES por medio de redes sociales.

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Tras el avistamiento, las autoridades rescataron a los cinco tripulantes, quienes se encontraban sanos y salvos. Luego fueron trasladados a un puerto seguro.

El reporte oficial no detalló cuánto tiempo estuvieron los navegantes sin contacto ni las características de la embarcación afectada.

Un yate particular localizó la lancha en condición de semihundimiento a 25 millas al sur de la Bocana El Cordoncillo. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

Embajada confirmó que los cinco rescatados son estadounidenses

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador destacó la intervención coordinada de instituciones públicas, personal militar y habitantes de la zona.

“Nos complace informar que todos se encuentran sanos y salvos”, expresó la sede diplomática estadounidense en X. La embajada agradeció a la Marina Nacional, la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Policía Nacional Civil, el Servicio de Guardacostas, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada.

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También mencionó la participación de pescadores, autoridades locales y salvadoreños que se incorporaron a las labores de apoyo para asistir a los estadounidenses durante la emergencia en el mar.

La representación diplomática estadounidense agradeció el trabajo conjunto de la Marina Nacional, la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

“La solidaridad y colaboración” de quienes participaron permitió ampliar el alcance de la búsqueda, según la representación diplomática. El operativo combinó recursos estatales y apoyo privado hasta que la embarcación fue identificada en aguas situadas al sur de la costa salvadoreña.

El caso volvió a poner el foco sobre los mecanismos de coordinación que se activan ante emergencias en el mar. En este procedimiento intervinieron unidades de superficie, aeronaves y embarcaciones civiles, que realizaron tareas de localización hasta encontrar a los ocupantes y a la lancha semihundida.

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La Fuerza Armada atribuyó el resultado a la respuesta conjunta desplegada desde las primeras horas de la madrugada. La institución no informó si la embarcación deportiva será remolcada, inspeccionada o retirada del lugar donde fue localizada.