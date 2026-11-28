Denisse Gonzalez y Bauti Mascia se encuentran en la cama de una clínica, rodeados de equipamiento médico hospitalario. (Instagram)

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Cinco internaciones en menos de cuatro meses no alcanzaron para estabilizar su cuadro, y ahora Denisse González enfrenta un nuevo giro en su tratamiento. La exparticipante de Gran Hermano confirmó que abandonará los corticoides para comenzar una medicación más agresiva, en un intento por controlar la púrpura trombocitopénica idiopática que desde julio le destruye las plaquetas.

“Hoy me tocó ir a la clínica porque los resultados de ayer no habían dado muy bien. Por ahora la venimos zafando con corticoides y las inyecciones de Romiplostim, pero parece que mi cuerpo está necesitando algo más fuerte, así que próximamente voy a dejar los corticoides y empezar con una medicación nueva”, escribió González en sus redes sociales.

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“Ya les voy a ir contando cómo sigue todo este proceso”, agregó la joven ante sus seguidores, y cerró con un mensaje de tranquilidad: “Igualmente estoy bien”.

La historia comenzó el 31 de julio, cuando un control de rutina que González había adelantado cuatro días por un presentimiento reveló apenas 3.000 plaquetas en sangre, un valor extremadamente por debajo del rango normal de entre 110.000 y 450.000 unidades. Los médicos la dejaron internada de inmediato en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires para iniciar el tratamiento y profundizar los estudios.

Denisse compartió una actualización acerca de su salud

Desde entonces, el ciclo de internaciones y altas no logró interrumpirse. La segunda hospitalización llegó nueve días después del primer alta: González había llegado a 200.000 plaquetas un viernes, pero el martes siguiente amaneció con sangrado y lesiones bucales y apenas 1.000 plaquetas. “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, describió en ese momento.

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El diagnóstico es púrpura trombocitopénica idiopática, una condición autoinmune en la que el sistema inmune ataca y destruye las plaquetas propias. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, explicó González con el humor que mantuvo durante todo el proceso.

La exparticipante de Gran Hermano tuvo que ser internada dos veces por bajas plaquetas y finalmente contó el diagnóstico que le dieron (Video: La mañana con Moria- El Trece)

La tercera internación, a fines de septiembre, incluyó una punción de médula. La cuarta, en octubre, fue más breve en palabras: “Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió desde la cama del hospital, y por primera vez optó por reducir su exposición pública para enfocarse en su recuperación. En noviembre llegó la quinta, cuando volvió a sufrir una caída en sus valores y debió ser hospitalizada nuevamente: “El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo, pero seguimos en esa”, publicó desde la clínica.

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Entre las hipótesis que el equipo médico continúa evaluando figuran una reacción a medicamentos, una infección, el lupus u otro proceso autoinmune sin origen identificable. “Todavía no sé por qué me enfermé y es muy probable que nunca lo sepa”, admitió González.

Durante todo el proceso, Bautista Mascia —su pareja y ganador de Gran Hermano 2023— no se alejó de su lado. Cuando se conoció la tercera internación, le dejó un mensaje que resumió su postura: “Las veces que sea necesario”.

El alta de la quinta internación llegó el 9 de noviembre, y González la anunció a su manera: con una parodia de “Superestrella”, el hit de la cantante española Aitana. Adaptó la letra del tema —que habla de un encuentro romántico en una discoteca— para narrar con ironía su vínculo con hospitales y plaquetas bajas: “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron. Creo que mis plaquetitas se me están acabando. ¡Mierda! Ya me conocen en recepción. Ya vienen mis amigas, tengo un novio filmándome. Queda tan bien la habitación 406”, cantó. El video superó los 30.000 “me gusta” en Instagram.

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Una joven comparte en formato de video para redes sociales su estadía en un centro médico. En las imágenes se observa a la paciente recorriendo los pasillos con un micrófono, mostrando una vía intravenosa colocada en el brazo y una pulsera de identificación. Asimismo, posa junto a un soporte con bomba de infusión y utiliza el teléfono fijo desde la cama hospitalaria mientras canta acerca de su estancia y el nivel de sus plaquetas.

“Un poquito de humor nunca viene mal. Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole la mejor a la vida. El camino es largo, o lloramos o reímos... en mi caso hago ambas”, escribió en la publicación. Mascia comentó “Súperplaquetas” y “El hit del verano”, mientras que Daniela Celis le dejó: “Te amo, Denu cantante”.