Las compañías navieras podrán competir por 13 paquetes que incluyen 36 tránsitos en dirección norte y 30 hacia el sur. Tomada de la ACP

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El Canal de Panamá ofrecerá nuevamente 66 cupos de tránsito por las esclusas Panamax, correspondientes a paquetes que no fueron adjudicados durante la primera subasta del programa piloto de reservaciones anticipadas para la temporada seca de 2027.

La segunda competencia se realizará el 3 de diciembre, con una oferta de 13 paquetes que incluyen 36 tránsitos en dirección norte y 30 en dirección sur, para fechas comprendidas entre enero y abril de 2027.

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La iniciativa forma parte del programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA), mediante el cual las compañías navieras pueden asegurar espacios de tránsito con anticipación y reducir la incertidumbre en la programación de sus itinerarios.

Los paquetes disponibles representan el 22.9% de los 288 cupos ofrecidos originalmente para las esclusas Panamax. La administración de la vía interoceánica reconfiguró los espacios remanentes, manteniendo las condiciones y requisitos de participación establecidos inicialmente.

La administración de la vía interoceánica ofrecerá nuevamente 66 espacios que no fueron adjudicados durante la primera competencia del programa piloto LoTSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva competencia se desarrollará entre las 10:00 a.m. y las 11:50 a.m., hora de Panamá, mediante ciclos escalonados de 30 minutos, correspondientes a los distintos tipos de paquetes incluidos en la oferta de reservaciones anticipadas.

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A diferencia de las subastas regulares, mediante las cuales se compite por espacios individuales, LoTSA permite adquirir paquetes con múltiples reservaciones, facilitando la planificación de viajes durante un período determinado y la organización de las operaciones marítimas.

En las competencias de sobre cerrado, los participantes presentan sus ofertas económicas sin conocer las propuestas de sus competidores. La adjudicación se realiza conforme a criterios de selección preestablecidos, incluyendo las reglas aplicables en caso de empate.

El programa piloto contempla exclusivamente las esclusas Panamax, correspondientes a la infraestructura original del Canal, que atiende embarcaciones con dimensiones inferiores a las que pueden utilizar las esclusas ampliadas, inauguradas en junio de 2016.

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Los buques Panamax pueden alcanzar aproximadamente 294 metros de eslora y 32.3 metros de manga, mientras que las dimensiones admitidas en las esclusas Neopanamax permiten atender embarcaciones de hasta 366 metros de longitud, bajo determinadas condiciones operativas.

Las reservaciones estarán disponibles entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027, período que coincide con la temporada de menores precipitaciones. REUTERS/Enea Lebrun

La convocatoria inicial del programa piloto contemplaba 51 paquetes de reservaciones, distribuidos en 147 tránsitos en dirección norte y 141 en dirección sur, con disponibilidad entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027.

Para ese mismo período, el programa LoTSA Neopanamax incluyó 36 paquetes con 270 reservaciones, distribuidas en 165 tránsitos hacia el norte y 105 hacia el sur, mediante una competencia realizada el 17 de noviembre de 2026.

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Los espacios que no formen parte de estos programas continuarán disponibles mediante el sistema ordinario de reservaciones, así como a través de las subastas regulares, mecanismos que permiten distribuir la capacidad operativa de la ruta interoceánica.

La ampliación del sistema de reservaciones anticipadas coincide con los preparativos del Canal para enfrentar una temporada seca condicionada por El Niño, fenómeno que durante 2026 ha provocado una disminución de las precipitaciones en su cuenca hidrográfica.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las proyecciones climáticas indican una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el primer trimestre de 2027.

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El programa piloto contemplaba originalmente 51 paquetes con un total de 288 espacios de tránsito. REUTERS/Enea Lebrun

La administración del Canal ha advertido que la estación seca podría adelantarse a diciembre y extenderse hasta mayo, aumentando la presión sobre los embalses de Gatún y Alhajuela, indispensables para las operaciones marítimas y el abastecimiento de agua potable.

Durante el año fiscal 2026, finalizado el 30 de septiembre, las medidas de eficiencia hídrica permitieron ahorrar 472 millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente a 3.94 pies del nivel del lago Gatún.

Entre las medidas operativas utilizadas figura el llenado cruzado de las esclusas Panamax, procedimiento que permite transferir agua entre cámaras para reducir su consumo, mientras las esclusas Neopanamax disponen de tinas de reutilización de agua.

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La administración canalera mantiene bajo evaluación la disponibilidad del recurso hídrico para determinar la cantidad de tránsitos diarios autorizados y el calado máximo de las embarcaciones, dos variables que inciden directamente en la capacidad de transporte marítimo.