Un estudio registró mediante la aplicación RealityMeter los hábitos digitales de 218 adolescentes durante más de dos semanas. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

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La escena se repite antes de dormir: una última mirada al celular, una notificación que aparece en la pantalla y una cadena de videos que se extiende más de lo previsto. Un estudio realizado en Estados Unidos encontró que el uso nocturno de smartphones, sobre todo para redes sociales, se asocia con horarios de sueño más tardíos, menos horas de descanso y rutinas más irregulares entre adolescentes.

La investigación, publicada en el Journal of Adolescent Health, analizó los hábitos de 218 adolescentes de entre 13 y 18 años. A diferencia de trabajos anteriores, que suelen basarse en cuestionarios y en lo que los participantes recuerdan sobre su propio uso de pantallas, esta vez los científicos registraron la actividad de los teléfonos de forma directa.

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Para eso instalaron en los dispositivos personales una aplicación que permitió conocer cuánto tiempo pasaban los jóvenes en cada aplicación, en qué horarios y qué tipo de plataformas utilizaban. El seguimiento se extendió durante un promedio de 17,5 días por participante.

Los resultados muestran que el problema no parece limitarse a la cantidad total de horas de pantalla. El momento del día en que se usa el teléfono también importa. La actividad durante la noche y, en particular, en redes sociales, presentó las asociaciones más marcadas con un peor descanso.

Cada hora nocturna de celular, asociada con menos sueño

Cada hora adicional de uso nocturno de redes sociales se vinculó con una reducción de 44,4 minutos de sueño en jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detectó que, por cada hora adicional de uso del smartphone durante la noche, los adolescentes dormían en promedio 26 minutos menos. Cuando ese tiempo se concentraba en redes sociales, la diferencia era mayor: una hora extra se asoció con 44,4 minutos menos de sueño.

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Los autores analizaron tres franjas horarias: el día, la tarde-noche —entre las 20 y las 23 h— y la madrugada, desde las 23 h hasta las 6 h. Los resultados más consistentes aparecieron en los dos últimos períodos, cuando el uso del celular puede desplazar la hora de acostarse o interrumpir el proceso previo al sueño.

El trabajo también identificó que quienes usaban más el teléfono durante la noche tendían a acostarse más tarde y a compensar durante los fines de semana parte del descanso perdido en los días de clase. Esa recuperación se conoce como sueño compensatorio. Se trata de las horas adicionales que una persona duerme en jornadas libres para intentar cubrir una deuda acumulada durante la semana.

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Los adolescentes con mayor actividad telefónica nocturna acumulan una deuda de descanso que intentan cubrir los fines de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que el hallazgo no demuestra que el teléfono sea, por sí solo, la causa de dormir menos. Se trata de un estudio transversal, una metodología que observa las relaciones entre distintos factores en un momento determinado, sin poder establecer una causa directa. Aun así, los datos aportan una medición objetiva sobre hábitos que hasta ahora dependían, en gran medida, de las respuestas de los propios adolescentes.

“Estos hallazgos, aunque transversales, reflejan el potencial de las redes sociales en el smartphone cerca de la hora de dormir para afectar particularmente el sueño”, escribieron los autores. El equipo añadió que las mujeres mostraron asociaciones más fuertes entre esas conductas y la duración del descanso.

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Asociación más marcada en adolescentes mujeres

Las diferencias por sexo fueron uno de los puntos que sobresalieron en el análisis. Entre las adolescentes mujeres, una hora adicional de uso del celular durante la tarde-noche se vinculó con acostarse 82,2 minutos más tarde y con una reducción de 70,8 minutos en la duración del sueño.

Los menores acceden en promedio a su primer celular a los 9,6 años y el 79% usa redes sociales antes de la edad permitida. (EFE/ Raúl Caro)

En el caso de los varones, esa asociación entre el uso del teléfono durante la noche temprana y la hora de inicio del descanso no alcanzó significación estadística. Eso no implica que estén exentos de posibles efectos vinculados con las pantallas, sino que, dentro de esta muestra, el vínculo fue más claro entre las participantes mujeres.

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El uso de redes sociales de madrugada también fue el único comportamiento asociado con una peor evaluación subjetiva de la calidad del sueño. Es decir, los adolescentes no solo dormían menos tiempo: quienes permanecían más tiempo en estas plataformas durante la noche también tendían a considerar que descansaban peor.

Dormir de manera regular es un componente central de la salud durante la adolescencia. El descanso participa en procesos de crecimiento, memoria, regulación emocional y funcionamiento del sistema inmunológico. También influye en la atención y en la capacidad de sostener actividades escolares y cotidianas.

El horario de uso, más determinante que el tiempo total de pantalla

Los autores plantearon que las estrategias para mejorar el descanso adolescente podrían requerir algo más específico que reducir de manera general el tiempo frente a las pantallas. Los datos recogidos sugieren que conviene prestar atención a los hábitos cercanos a la hora de dormir y al uso nocturno de las redes sociales.

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Un informe de la Universidad Austral reveló que el 37% de los niños de cuatro años ya utiliza teléfonos móviles en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados abren preguntas para futuras investigaciones. Entre ellas, si establecer límites de horario para el celular, silenciar notificaciones o dejar el teléfono fuera del dormitorio puede modificar de manera efectiva los patrones de descanso. El estudio no evaluó intervenciones concretas, por lo que ese punto deberá analizarse en nuevos trabajos.

El debate sobre el sueño y los teléfonos adquiere otra dimensión cuando el vínculo con las pantallas empieza durante la infancia. Antes de aprender a leer, escribir o atarse los cordones, muchos chicos ya saben desbloquear un celular, elegir un video y cambiar de aplicación. Las pantallas suelen ocupar momentos de espera, traslados en auto o ratos en los que los adultos realizan tareas en el hogar.

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En la Argentina, el 37% de los niños de 4 años ya usa un teléfono móvil, propio o de otra persona, según el informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. A los 12 años, la proporción asciende al 87% y llega al 96% entre los adolescentes de 17 años.

El trabajo advierte que el acceso temprano a los dispositivos no equivale a contar con recursos cognitivos para desenvolverse con seguridad en entornos digitales. “El celular dejó de ser un objeto de adultos y pasó a formar parte de la crianza cotidiana. Aparece muchas veces como un recurso para calmar, entretener o ganar un rato de tranquilidad”, señaló la doctora en psicología Victoria Bein, coautora del informe.

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La investigación también indica que el primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9,6 años. Entre los menores de 13 años, el 79% utiliza redes sociales, pese a que varias plataformas fijan esa edad como requisito mínimo de acceso.

Bein advirtió que “el aburrimiento, la espera y el juego libre, que son claves para el desarrollo, hoy se llenan rápidamente con una pantalla”. Esos momentos favorecen la atención sostenida y la tolerancia a la espera.

Entre los adolescentes argentinos de 12 a 17 años, el 51% declaró haber atravesado al menos una consecuencia negativa vinculada con su uso de celular, internet o videojuegos durante el último año. El 30% afirmó que su rendimiento escolar empeoró; el 24% intentó reducir ese uso sin conseguirlo y el 20% dijo que dejó de comer o dormir por permanecer conectado.

“Cuando las pantallas le quitan horas al sueño, al juego, a la lectura y a la conversación, se resienten habilidades que se construyen durante toda la infancia, como la atención, la memoria, la regulación emocional y la capacidad de planificar y sostener un esfuerzo”, afirmó Bein. El informe recomienda postergar la entrega del celular propio, acordar pautas familiares claras y abrir conversaciones tempranas sobre contenidos, privacidad, apuestas y contactos con desconocidos.