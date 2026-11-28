MrBeast regalará 100 automóviles de manera gratuita durante una transmisión en vivo en la plataforma Whatnot el domingo 29 de noviembre. (x: MrBeast)

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MrBeast regalará 100 autos este domingo 29 de noviembre de 2026 durante una transmisión en vivo, según anunció el creador de contenido en X

El evento comenzará a las 2 p. m., hora del este de Estados Unidos, y estará disponible a través de Whatnot. “¡Acabo de comprar 100 autos y este domingo los regalaré todos GRATIS en una transmisión en vivo de Whatnot!”, publicó.

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El anuncio estuvo acompañado por una imagen en la que MrBeast aparece frente a varios vehículos reunidos en un espacio cerrado.

Los usuarios interesados en participar deben descargar la aplicación Whatnot y conectarse a la emisión según su zona horaria local. (MrBeast)

Cuándo será el evento de MrBeast

La transmisión será el domingo 29 de noviembre a las 2 p. m. en la costa este de Estados Unidos.

En México, el vivo comenzará a la 1 p. m. En Perú y Colombia, iniciará a las 12 p. m. En Argentina, la transmisión comenzará a las 2 p. m., mientras que en España será a las 20.00. Para participar, MrBeast indicó que los usuarios deben descargar la aplicación mencionada y conectarse al vivo.

Qué autos dará MrBeast

MrBeast no detalló las marcas ni los modelos de los 100 vehículos que regalará durante la transmisión.

En la fotografía difundida por el creador se observan autos de distintos tamaños y colores, además de camionetas y vehículos recreativos.

MrBeast abrió una convocatoria laboral para sumar especialistas en producción de YouTube Shorts a su equipo de trabajo. (Instagram: mrbeast)

La imagen muestra parte de los vehículos estacionados en un recinto iluminado, donde también aparece un auto deportivo rojo elevado sobre una plataforma.

MrBeast abre convocatoria para trabajar en su equipo

MrBeast abrió una convocatoria para sumar creativos especializados en YouTube Shorts a su equipo de producción.

La búsqueda apunta a personas capaces de idear, grabar y desarrollar videos verticales con una mirada propia, aunque alineada con el estilo del creador estadounidense.

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El puesto, denominado YouTube Shorts Creatives, incluye tareas de planificación, filmación, publicación y análisis de contenidos. La empresa no detalló la remuneración y solo indicó que ofrece un salario competitivo.

El proceso de postulación exige una respuesta en video de cinco minutos sin lectura de guion para analizar contenidos del canal. (Google)

No exige currículum ni carta de presentación como requisito obligatorio, ya que busca evaluar el criterio creativo y la capacidad de analizar videos.

Para postularse, los interesados deben completar un formulario con datos personales, país, ciudad, teléfono y correo electrónico. De manera opcional, pueden adjuntar enlaces a perfiles de LinkedIn, portafolios, sitios web, reels o canales de YouTube. También existe la posibilidad de incluir un currículum.

Luego de enviar la solicitud, los candidatos reciben dos preguntas por correo electrónico y un enlace para cargar una respuesta audiovisual. El video debe durar cinco minutos o menos y debe grabarse sin leer un guion. La compañía aclaró que no evaluará la calidad técnica de la producción, la edición ni la presencia frente a cámara.

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Beast Industries concretó una alianza con Mastercard para brindar formación financiera y herramientas comerciales a creadores de contenido. (Instagram: mrbeast)

El desafío principal consiste en elegir algunos Shorts de MrBeast, explicar qué elementos funcionaron en esos videos y proponer cambios. Las respuestas deben enviarse mediante un enlace no listado de YouTube o a través de Loom. Donaldson aseguró que ya contrató a cinco personas mediante procesos similares.

MrBeast dará asesoría financiera a creadores de contenido

Una alianza entre Mastercard y Beast Industries, la empresa fundada por MrBeast, tendrá a MrBeast como figura central y pondrá a disposición de creadores de contenido y consumidores interesados herramientas, experiencias y formación para transformar ideas digitales en proyectos propios.

Programas de tarjetas de marca compartida, beneficios exclusivos y recursos destinados a la educación financiera forman parte de la iniciativa.

La empresa fundada por MrBeast extendió sus actividades comerciales hacia los sectores de medios, servicios móviles y plataformas tecnológicas. (YouTube)

La meta consiste en brindar a quienes cuentan con presencia en redes sociales instrumentos para convertir su alcance e influencia en oportunidades económicas concretas, desarrollar negocios y reforzar sus conocimientos financieros.

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Inicialmente vinculada a los videos de YouTube de MrBeast, Beast Industries extendió sus actividades a sectores como los medios, los productos de consumo, las plataformas tecnológicas y los servicios móviles y financieros.

Esa expansión incluye la colaboración con Mastercard, que pretende llevar la marca del creador a nuevas experiencias para su comunidad.

Según sostuvo Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, la compañía apunta a innovar y a ayudar a las personas a adquirir habilidades prácticas, ganar confianza y concretar proyectos que puedan parecer difíciles de llevar adelante.