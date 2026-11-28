La legislación vigente de mayo de 2025 carece de herramientas vinculantes ante la falta de cooperación de algunas empresas tecnológicas (Europa Press)

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Un panel de estrategia de inteligencia artificial del Gobierno de Japón presentó el viernes 27 de noviembre el borrador de una reforma de la ley de IA que refuerza la autoridad del Estado e introduce sanciones para los proveedores de servicios avanzados, incluidos los extranjeros con usuarios en el país.

Según The Japan Times, el Ejecutivo busca cerrar el proyecto cuanto antes a partir de ese esquema y enviarlo al Parlamento. El sitio Startup Fortune, que cita un reporte previo del diario Nikkei, precisa que el texto se presentaría en la sesión ordinaria de 2027, después de una consulta pública.

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La norma vigente, aprobada en mayo de 2025, está pensada sobre todo para promover el uso de la IA. Permite al Gobierno investigar a los proveedores y darles orientación, pero la autoridad del Estado se considera débil, señaló The Japan Times.

El proyecto de ley sobre inteligencia artificial llegará a debate en el Parlamento japonés durante la sesión ordinaria de 2027 tras una consulta pública (Europa Press)

Startup Fortune, que describe el contenido del borrador, agrega que hoy los proveedores pueden decidir si responden o no a las investigaciones, y que el documento admite que algunos no cooperaron. La reforma busca corregir esa brecha sin abandonar el esquema voluntario, que seguiría como regla general.

Qué tendrían que hacer las empresas

Las nuevas obligaciones recaerían solo sobre servicios de alto rendimiento que puedan causar daños amplios a la sociedad. Según Startup Fortune, deberían bloquear respuestas que faciliten ciberataques o amenazas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas, y avisar al Estado cuando detecten un daño grave o un riesgo concreto de que ocurra.

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El diario Seoul Economic Daily añadió que la norma exigiría además verificar la identidad o los atributos de quienes usen IA con gran capacidad para ejecutar ataques informáticos.

El alcance de la regulación abarcará a gigantes tecnológicos internacionales como OpenAI, Anthropic, Google, Alibaba y DeepSeek con usuarios en territorio japonés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detalle técnico quedaría en guías del Gobierno, de modo que pueda cambiar al ritmo de los modelos. Los plazos para notificar un incidente siguen abiertos. El borrador menciona como referencia los 15 días que suele admitir California y las 72 horas de las leyes de Nueva York e Illinois previstas para el año próximo.

El sistema funcionaría por etapas. Primero, el Gobierno recomendaría una corrección. Si la empresa la ignora sin una razón válida, emitiría una orden. Solo el incumplimiento de esa orden, o de un pedido de informes, tendría castigo. Según Startup Fortune, el borrador descarta penalizar directamente lo que una empresa haga o deje de hacer en investigación y uso de IA.

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Sobre el monto, Nikkei publicó que las multas podrían llegar a 100 millones de yenes, unos USD 627.000. El texto oficial, en cambio, no fija ninguna cifra y dice que el nivel debe definirse con otras leyes digitales japonesas como referencia.

El viceministro de Asuntos Digitales, Akihisa Shiozaki, dijo en declaraciones difundidas por TBS que el Estado pedirá información y que, si no se atienden sus pedidos, podrá imponer en algunos casos sanciones indirectas, según Startup Fortune.

A quiénes alcanzaría y qué sigue sin definir

El criterio combinaría capacidad y uso local: un servicio debería ser de alto rendimiento, con la capacidad de cómputo de entrenamiento como posible medida, y tener en Japón usuarios suficientes como para representar un riesgo. El borrador no fija un número de usuarios. Quedarían fuera los servicios sin usuarios previstos ni vínculo con el país.

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El Instituto de Seguridad de la IA de Japón asumirá la realización de investigaciones técnicas e inspecciones con protección para los secretos comerciales (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

El borrador no nombra a las empresas afectadas. Jiji Press informó que ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic, parecen estar en la mira. Seoul Economic Daily menciona también a Google, Alibaba y DeepSeek.

Las inspecciones en las instalaciones de las empresas, que según el reporte de Nikkei podrían aplicarse a compañías con salvaguardas débiles, quedaron menos definidas: el texto del viernes plantea evaluar si hace falta ese poder y, de crearse, limitarlo y proteger los secretos comerciales, según Startup Fortune. El Instituto de Seguridad de la IA de Japón podría encargarse de las investigaciones técnicas.

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El Gobierno planea abrir una consulta pública sobre el borrador y presentar el proyecto en la sesión ordinaria del Parlamento de 2027, según Startup Fortune.