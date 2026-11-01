Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

WhatsApp muestra señales para detectar una cuenta comprometida - (Foto: Meta)

Guardar

Una cuenta de WhatsApp intervenida puede exponer conversaciones, fotografías, documentos y contactos, además de servir para enviar estafas desde una identidad conocida. Saber si alguien espía su WhatsApp y recuperar el control de la cuenta exige revisar señales concretas, cerrar accesos ajenos y reforzar las opciones de seguridad disponibles en la aplicación.

Actuar pronto importa porque quien accede al perfil puede suplantar a su propietario, pedir dinero a familiares o compañeros y aprovechar la confianza previa de cada conversación. WhatsApp, propiedad de Meta, incluye mecanismos para recuperar el número, comprobar dispositivos vinculados y activar una barrera adicional mediante un PIN de seis dígitos.

PUBLICIDAD

Las señales que alertan sobre un acceso ajeno

El primer indicio suele ser un cierre de sesión inesperado. Si WhatsApp solicita verificar de nuevo el número de teléfono sin que el usuario haya cambiado de dispositivo, es posible que otra persona intente registrar esa cuenta en un equipo diferente.

Estas alertas pueden revelar que alguien controla tu WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los códigos de verificación enviados por SMS son uno de los objetivos habituales de los atacantes. Pueden obtenerlos mediante mensajes engañosos, llamadas o suplantaciones de identidad. Nunca se debe compartir ese código, aunque quien lo solicite diga ser un familiar, una empresa o el servicio de soporte.

Otra señal aparece cuando los contactos reciben mensajes, fotografías, enlaces o peticiones de dinero que el propietario de la cuenta no envió. En algunos casos, el atacante busca convencer a varias personas de que necesita una transferencia urgente o un nuevo código para acceder a otro servicio.

PUBLICIDAD

También conviene comprobar si hubo modificaciones no autorizadas en la foto de perfil, el nombre, el estado o la descripción de la cuenta. Estos cambios pueden formar parte de una estrategia para ocultar la intrusión o hacer más creíble una estafa dirigida a los contactos.

Los dispositivos vinculados pueden revelar una sesión desconocida

WhatsApp permite conectar la cuenta a computadoras, tabletas y otros equipos mediante la función de dispositivos vinculados. Esta herramienta facilita el uso de WhatsApp Web, pero también puede exponer las conversaciones si una sesión permanece abierta en un ordenador compartido o en un equipo que no pertenece al usuario.

WhatsApp permite recuperar una cuenta tras un acceso no autorizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revisar las conexiones activas, se debe abrir la aplicación y entrar en “Ajustes” o en el menú principal. Después hay que seleccionar “Dispositivos vinculados”. Allí aparece una lista con los equipos que tienen acceso a la cuenta.

PUBLICIDAD

Si surge un dispositivo desconocido, debe cerrarse su sesión de inmediato. La revisión de sesiones abiertas permite detectar accesos que no siempre generan mensajes extraños o cierres de sesión en el teléfono principal.

Los principales indicios que justifican una revisión son los siguientes:

Cierre inesperado de WhatsApp en el teléfono.

Solicitud no esperada de verificación del número.

Mensajes enviados que el usuario no reconoce.

Cambios en la fotografía, el nombre o el estado.

Contactos que reciben solicitudes de dinero.

Equipos desconocidos en “Dispositivos vinculados”.

Cómo recuperar una cuenta comprometida

Si existe sospecha de que alguien tomó el control de la cuenta, el primer paso es reinstalar WhatsApp desde la tienda oficial de aplicaciones. Al abrirla de nuevo, se debe registrar el número de teléfono propio y completar el proceso de verificación con el código recibido por SMS.

Los dispositivos vinculados ayudan a descubrir intrusos en WhatsApp (Foto: Meta)

Ese procedimiento puede desconectar a la persona que hubiera activado la cuenta en otro dispositivo. Si durante el registro aparece una solicitud de PIN de verificación en dos pasos que no corresponde al propietario, será necesario utilizar las opciones de recuperación disponibles en la aplicación.

PUBLICIDAD

Tras recuperar el acceso, es recomendable avisar a los contactos más cercanos. El mensaje debe aclarar que cualquier petición de dinero, código o enlace enviada durante el periodo de intrusión pudo ser fraudulenta. Informar con rapidez reduce la posibilidad de que otras personas caigan en el engaño.

También conviene revisar los chats recientes para identificar mensajes enviados, cambios en la información personal o archivos compartidos sin autorización. Esta comprobación permite valorar si la intrusión afectó solo a la cuenta o si el atacante intentó obtener datos adicionales.

La medida más importante después de recuperar el perfil es activar la verificación en dos pasos. La ruta está en “Ajustes”, “Cuenta” y “Verificación en dos pasos”. Desde allí se puede crear un PIN de seis dígitos y añadir una dirección de correo electrónico.

PUBLICIDAD

El PIN añade una barrera frente a intentos de registro no autorizados. Aunque otra persona consiga el código enviado por SMS, necesitará ese número adicional para completar el acceso. El correo electrónico sirve para recuperar la configuración si se olvida el PIN.

También es importante ignorar correos no solicitados para restablecer la verificación en dos pasos o registrar la cuenta. Los enlaces recibidos sin haber iniciado una solicitud pueden formar parte de un intento de fraude.

Actualizar la aplicación, desconfiar de peticiones urgentes y revisar los dispositivos vinculados de forma periódica ayuda a mantener la cuenta protegida.