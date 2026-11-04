Cómo programar mensajes en WhatsApp si tengo Android, iPhone y uso WhatsApp Web

WhatsApp incorpora una función para programar el envío de mensajes sin recurrir a aplicaciones externas. WhatsApp incorpora una función para programar el envío de mensajes sin recurrir a aplicaciones externa. (Silas Stein/dpa)

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WhatsApp avanza en el despliegue de la función para programar el envío de mensajes sin recurrir a aplicaciones externas. La herramienta permite redactar un texto en cualquier momento del día y definir con precisión la fecha y la hora en que llegará al destinatario.

El sistema ya se encuentra activo para un grupo limitado de participantes de los programas beta de Android e iOS, y su llegada se produce de forma progresiva, a medida que Meta la habilita desde sus propios servidores.

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Qué es y cómo funciona la programación de mensajes

La función permite fijar un envío con una anticipación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días. Dentro de ese margen, el usuario puede modificar el contenido o cancelar la operación antes de que se concrete la entrega.

A diferencia de lo que ocurre con un mensaje convencional, la programación se procesa a través de los servidores en la nube de Meta. Por eso, el envío no depende de que el teléfono esté encendido o conectado a internet: el mensaje llega en el horario fijado aunque el dispositivo se quede sin batería, pierda señal o permanezca apagado.

Los servidores de Meta procesan el envío aunque el teléfono del emisor permanezca apagado o sin batería. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Los mensajes programados conservan el cifrado de extremo a extremo que ya tiene cualquier comunicación en la aplicación, lo que garantiza que solo los participantes del chat puedan leerlos.

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La herramienta no se limita al texto. También admite enlaces, fotografías y videos, tanto en conversaciones individuales como en grupales, aunque cada mensaje programado solo puede incluir un archivo multimedia a la vez.

En los chats grupales existe una condición vinculada a la privacidad: la programación toma como referencia la lista de integrantes del grupo en el momento en que se configura el envío. Quienes se sumen después no recibirán ese mensaje, mientras que quienes lo abandonen tampoco lo recibirán, según indicó el portal especializado WABetaInfo.

Una duda frecuente entre los usuarios es si el receptor puede notar que un mensaje fue programado. Por el momento, con las actualizaciones, el destinatario no tendría forma de identificarlo: la notificación llega igual que cualquier mensaje enviado en tiempo real, sin etiquetas ni avisos especiales. No está confirmado si esa característica se mantendrá en la versión definitiva.

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La entrega en chats grupales toma como referencia la lista de integrantes presente al momento de la configuración. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Paso a paso para programar un mensaje

El mecanismo se activa desde la propia pantalla de conversación, sin necesidad de abrir menús adicionales ni instalar herramientas de terceros.

En Android e iOS, los pasos son los siguientes:

Hay que ingresar al chat individual o grupal correspondiente y redactar el texto o adjuntar la foto o el archivo que se quiere enviar.

Luego, en lugar de tocar el botón verde de “Enviar” con un toque rápido, se debe mantener presionado durante un segundo. Esa acción despliega una ventana emergente con un calendario y un selector de horario.

Allí se elige la fecha y la hora exacta de entrega y se confirma la operación. El mensaje queda registrado como pendiente y, cuando llega el momento elegido, se envía de forma automática, sin que el usuario necesite volver a abrir la aplicación.

En la versión para computadora, WhatsApp Web, el procedimiento varía levemente: tras escribir el mensaje en el campo de texto habitual, hay que hacer clic en el icono del reloj ubicado junto al botón de envío, configurar la fecha y la hora en la ventana flotante y confirmar.

En ambos casos, una vez programado el envío, puede consultarse o eliminarse desde un apartado específico dentro de la información del chat, que reúne todos los mensajes pendientes antes de que lleguen a destino.

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Cuándo y para quién llega la función

La nueva función, por el momento, está para quienes participan de los programas de prueba de la aplicación. La disponibilidad es progresiva y no está garantizada para todas las cuentas, por lo que su aparición puede demorar algunas semanas más incluso entre quienes forman parte del programa beta.

El sistema se activa al mantener presionado el botón de envío en celulares o desde el icono del reloj en WhatsApp Web. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para comprobar si la función ya está activa, se debe ir a la tienda de aplicaciones, actualizar WhatsApp y luego, ir a un chat, escribir una palabra en una conversación y mantener presionado el botón verde de envío. Si la cuenta está habilitada, se despliega el panel para seleccionar fecha y hora.

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