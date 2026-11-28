(REUTERS/Rula Rouhana)

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Sergio “Checo” Pérez arrancará desde la última posición en el Gran Premio de Qatar 2026 de Fórmula 1. El piloto mexicano de Cadillac no logró superar la Q1 y comenzará la carrera desde el puesto 22, luego de registrar un tiempo de 1:25.799.

La primera fila estará ocupada por los pilotos de Mercedes: George Russell consiguió la pole position, mientras que Kimi Antonelli partirá desde el segundo lugar. Detrás de ellos saldrán Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.

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Max Verstappen, de Red Bull, comenzará desde la sexta posición, por detrás de su compañero Isack Hadjar, quien consiguió el quinto puesto. Charles Leclerc arrancará séptimo y Lewis Hamilton lo hará desde el noveno lugar.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Qatar 2026?

(REUTERS/Mohammed Salem)

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Rafa Câmara (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Qatar?

(REUTERS/Ali Haider)

La carrera del Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el GP de Qatar de F1 2026 en México?

(REUTERS/Mohammed Salem)

Los aficionados podrán seguir la actividad del Gran Premio de Qatar a través de Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro, plataformas que transmitirán las sesiones de Fórmula 1 durante el fin de semana.

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