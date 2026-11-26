La disputa familiar se extiende a seis nuevas categorías, mientras algunos registros de su padre permanecen vigentes hasta 2036. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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Christian Nodal abre seis frentes legales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar su nombre artístico, días después de anunciar una pausa en los escenarios mexicanos.

El cantante declaró haber utilizado la marca “CHRISTIAN NODAL” desde el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía 15 años. La información, dada a conocer por El Universal, podría resultar determinante en el litigio que sostiene contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el control comercial de la marca. La fecha antecede casi un año y medio al primer trámite de registro localizado por el medio a nombre del padre del cantante.

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La legislación mexicana contempla el uso anterior e ininterrumpido de una marca como causa para solicitar la nulidad de un registro ya concedido a un tercero. Las seis solicitudes fueron ingresadas el 23 de noviembre, un día después de que Nodal anunciara su pausa temporal el 22 de noviembre en Mérida, Yucatán.

Dos solicitudes tocan el núcleo de su actividad profesional

El cantante declara haber usado su nombre artístico desde 2014, antes del primer registro solicitado por su padre. (Facebook Christian Nodal)

Dos de los seis frentes legales inciden directamente en el oficio del sonorense: el registro para discos, música descargable, podcasts y aplicaciones, y el que protege la organización de conciertos, la producción de espectáculos y la reservación de boletos. En la primera de esas categorías, su padre ya posee un registro vigente desde abril, con vencimiento en 2036.

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El abogado Ian Sergio Ibarra Hernández ingresó las seis solicitudes en un lapso de 87 segundos, entre las 15:42 y las 15:43 horas del 23 de noviembre, según documentó El Universal.

La disputa se extiende a la explotación comercial del nombre

Nodal busca también proteger su marca para actividades de publicidad, marketing de influencers y gestión empresarial de artistas, además de la venta de ropa, calzado y artículos promocionales bajo su nombre. En ambos rubros, su padre cuenta con registros previos: uno obtenido en febrero para servicios de publicidad y gestión comercial, y otro desde 2023 para prendas de vestir y sombrerería, vigente hasta 2034.

Esta disputa comercial se suma a la que ya sostienen por publicaciones impresas y contenido digital. El cantante solicita el registro de su nombre para carteles, revistas, libros y tarjetas coleccionables, la misma categoría en la que su padre pidió el registro el 30 de septiembre y contra la cual el abogado del cantante presentó una oposición de 128 páginas el 9 de noviembre.

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El cantante solicita el registro de su nombre en seis categorías comerciales, días después de anunciar una pausa en sus presentaciones en México. (Infobae México / Especial )

En ese documento, la defensa de Nodal argumentó que su nombre artístico “ha sido utilizado de manera continua e ininterrumpida desde el año 2016” y citó el Convenio de París y el artículo 20.21 del T-MEC, normas que protegen a las marcas notoriamente conocidas en categorías distintas a las ya registradas por su titular. El sexto registro solicitado cubre servicios de streaming y transmisión de podcasts, categoría en la que, de acuerdo con El Universal, no se localizaron registros previos a nombre de su padre.

El padre del cantante mantiene registros vigentes hasta 2036

González Terrazas figura como titular de “CN CHRISTIAN NODAL”, vigente hasta abril de 2036; “NODAL”, hasta marzo del mismo año, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, hasta diciembre de 2034. Su abogada, Elsa del Carmen Lugo Torres, sostiene en trámites paralelos que su cliente “siempre ha sido el único dueño y titular de los derechos marcarios y artísticos ante el INDAUTOR” del nombre del cantante.

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Esa posición se sustenta en una reserva de nombre artístico obtenida ante el INDAUTOR en 2016, cuando Christian era menor de edad, y renovada en 2021.

Los seis frentes legales que Nodal abrió ante el IMPI

Clase 9 — Música y productos digitales. Expediente 3750604. Su padre posee un registro vigente en esta categoría desde abril de 2026, con vencimiento en 2036. Clase 35 — Publicidad y gestión comercial. Su padre obtuvo el registro en esta categoría el 11 de febrero de 2026. Clase 16 — Publicaciones impresas. Categoría en la que su padre solicitó el registro el 30 de septiembre y contra la cual el abogado de Nodal presentó una oposición de 128 páginas el 9 de noviembre. Clase 25 — Ropa y accesorios. Su padre posee en esta clase el registro de “NODAL” y diseño, vigente hasta mayo de 2034. Clase 38 — Servicios digitales y streaming. En esta categoría no se localizaron registros previos a nombre de su padre, según documentó El Universal. Clase 41 — Espectáculos y entretenimiento. Es la categoría directamente ligada a la actividad profesional del cantante.