Cruz Pérez Cuéllar hizo referencia a las acusaciones mencionadas en un artículo del periódico The New York Times, donde refieren que Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, habría aportado recursos del narco a la campaña de Campos para ganar la gubernatura. (Crédito: X/@CruzPerzCuellar)

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Luego de que trascendiera que la campaña a la gubernatura de Chihuahua de Maru Campos habría sido financiada por dinero del narco a través de Guillermo Zuany, por su poder al interior de la policía del estado, el aspirante de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, pidió a la mandataria solicitar licencia al cargos hasta que se esclarezca el caso.

A través de un mensaje en sus redes sociales este 26 de noviembre, el morenista etiquetó a la gobernadora para exigirle apartarse del cargo que ocupa desde 2021, con la justificación de preservar la gobernabilidad de Chihuahua:

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“Chihuahua no puede quedar bajo la sombra de señalamientos tan graves mientras usted permanece al frente del gobierno”.

Aspirante de Morena se lanza contra Maru Campos

El mensaje fue acompañado de un video, donde Pérez Cuéllar señaló que la gobernadora de Chihuahua “lanza piedras cuando tiene la casa de cristal”, destacó que la investigación publicada el martes por The New York Times hizo públicos los presuntos vínculos con Guillermo Zuany, lo que derivó en el “supuesto envío de dinero a la campaña de Campos en el 2021”.

Destacó que, aunque Campos lo niegue, las autoridades deben investigar “a fondo y sin prejuzgar”, instando a la Fiscalía General del Estado a trabajar para las y los chihuahuenses, “no para la CIA ni para el narcotráfico”.

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Calificó las acusaciones como “graves”, por lo que “ deben investigarse a fondo”, advirtiendo que lo mínimo que debe hacer la mandataria es pedir licencia temporal “mientras se investigan los hechos”.

Aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua pide a Maru Campos solicitar licencia por presunto financiamiento del narco en campaña de 2021. (RS)

Zuany habría financiado campaña de Maru Campos en 2021

En el reportaje “México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA”, publicado en el NYT por el periodista Steve Fisher, se menciona que el Gobierno mexicano estaría investigando a Zuany por otros delitos, entre ellos:

Narcotráfico

Tráfico de migrantes

Desvío de fondos

Este último, puntualiza que el dinero obtenido se habría dirigido a la campaña política de la mandataria en 2021. Los señalamientos están sustentados en dichos de funcionarios mexicanos y un reporte del Gabinete de Seguridad al que el periodista tuvo acceso.

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“Previo a las elecciones estatales de 2021, Zuany se valió de su fuerza policial para proteger a los cárteles locales de la droga al tiempo que acumulaba fondos de procedencia ilícita de ellos en beneficio de Maru Campos, por entonces candidata a la gubernatura de Chihuahua, estado que ahora gobierna”, menciona la nota.

La posición que ocupaba Zuany dentro de la Fiscalía estaba orientada a “combatir a narcotraficantes y contrabandistas de personas en el estado fronterizo”.

Sheinbaum también fijó postura sobre la acusación del NYT

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves. (Crédito: Gobierno de México)

La publicación del diario estadounidense también fue retomada en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República investigar los señalamientos sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña de Maru Campos por la gubernatura de Chihuahua en 2021.

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“Ayer que vi la nota y le pedí a la Fiscalía General de la República que investigue este caso”, dijo durante ‘La Mañanera’.

La mandataria cuestionó la trayectoria del exvicefiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo, señalado por The New York Times de recaudar recursos del narcotráfico para la panista y de facilitar la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua sin autorización federal:

“¿Cómo es que estaba investigado por vínculos con el narcotráfico y luego esa persona es parte de quienes abren la puerta a una de las agencias de Estados Unidos a nuestro territorio?... Primero, ese vínculo; luego la relación con una de las agencias de Estados Unidos, y luego su fuga a Estados Unidos y allá está”.

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