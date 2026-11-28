Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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Emilio Toledo Vila, director de Protección Civil de Cintalapa, fue hallado muerto junto con dos mujeres en el municipio de Tapanatepec, Oaxaca, después de permanecer desaparecido cuando viajaba hacia Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la localización de los tres cuerpos y anunció coordinación con las autoridades oaxaqueñas para esclarecer el triple homicidio.

Una de las mujeres tenía 31 años y la otra 18. Los cuerpos aparentemente fueron encontrados con un narcomensaje, cuyo contenido no fue revelado.

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Los primeros indicios habrían apuntado a un jefe criminal de la región conocido como “El Señor de los Caballos”, debido al mensaje dejado en el lugar. Esa línea formaba parte de las investigaciones iniciales sobre el asesinato.

Toledo Vila era hermano de Emma Toledo Vila, exdiputada del Partido de la Revolución Democrática y militante de izquierda. El funcionario era originario de Cintalapa.

Foto: Comisión de Búsqueda de Chiapas

El último mensaje fue enviado durante el trayecto a Tuxtla Gutiérrez

La familia de Emilio Toledo Vila dejó de tener noticias sobre él desde el 20 de noviembre, cuando se trasladaba de Cintalapa a Tuxtla Gutiérrez, un recorrido de aproximadamente una hora en automóvil. La ficha de búsqueda ubicó la última comunicación a las 00:23 horas del 21 de noviembre, cuando envió un mensaje de WhatsApp a su esposa para avisarle que iba rumbo a la capital chiapaneca.

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El funcionario viajaba en un Honda Fit gris oscuro, modelo 2008, con placas DNA120K. Vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa de cuadros rojos y azules, además de botas negras.

La ficha de búsqueda describía a Toledo Vila como un hombre de 61 años, de complexión robusta, 1.78 metros de estatura y 100 kilogramos de peso. Tenía cabello corto entrecano, ojos café oscuro y tez morena.

La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También presentaba cicatrices en la rodilla derecha y el abdomen, además de dificultad para caminar con la pierna derecha. Esas características fueron difundidas durante los días en que familiares, amigos y vecinos exigían su localización con vida.

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Vecinos marcharon en Cintalapa antes del hallazgo de los cuerpos

Decenas de personas realizaron una marcha en Cintalapa para pedir la presentación con vida del exdirector de Protección Civil. La movilización comenzó a las 16:30 horas en las inmediaciones de la expo ganadera y avanzó hacia el Palacio Municipal.

Los asistentes portaron pancartas con la frase “Todos somos Emilio”. También llevaron una lona con la fotografía del funcionario y el mensaje: “Desaparecí en Chiapas y las autoridades no me buscan. Ayúdame a regresar a casa”.

La desaparición de Toledo Vila ocurrió después de que seis personas fueron halladas sin vida el 15 de noviembre en los municipios de Tuxtla Chico y Cintalapa. Cuatro de aquellos cuerpos fueron encontrados en el ejido Rizo de Oro, dentro de Cintalapa, al fondo de una barranca y junto a una camioneta Toyota Hilux.

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Una escena del crimen en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las víctimas estaba Gustavo Allard Herrera, empresario y propietario de una empacadora de mango en el Istmo de Oaxaca. El hallazgo ocurrió en una zona que conecta municipios chiapanecos con rutas hacia Oaxaca.

Chiapas acumuló 1,956 personas desaparecidas en el registro nacional

Entre el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, al menos siete hombres fueron privados de la libertad por grupos armados en Ocozocuautla, Villaflores, Cintalapa, Arriaga y Villa Corzo. La respuesta oficial incluyó un operativo con más de 500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial.

La Comisión Nacional de Búsqueda registró 626 casos de personas no localizadas en Chiapas entre enero y octubre de 2026: 376 hombres y 250 mujeres. Del total, 209 continuaban sin ser encontrados y 21 fueron localizados sin vida.

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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó 1,956 personas desaparecidas en Chiapas, de acuerdo con una consulta realizada el 20 de noviembre. Colectivos de familiares buscadores señalaron que el número podría ser mayor porque algunas familias temían presentar denuncias por posibles amenazas o represalias.

Durante enero y febrero de 2026, Chiapas encabezó los registros nacionales de desapariciones, por encima de Ciudad de México y Nuevo León. Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano en Chiapas, advirtió que el temor de las familias a denunciar mantenía una cifra no registrada en los datos oficiales.